Galatasaray'dan Inter'e Hakan teklifi! İşte o rakam

Hakan, sezon başında olduğu gibi İtalyan ekibini ikna edebileceğini söyledi. Okan Buruk'un da hayallerini süsleyen tecrübeli oyuncu için heyecanlı bir bekleyiş başladı. Sarı-kırmızılılar, 12 milyon Euro seviyesinde bir bonservis ödemeye razı.

Galatasaray, devre arası transfer döneminde orta sahaya bir takviye yapmayı planlıyor.

Listesinde önemli isimler bulunan sarı-kırmızılılarda Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu da bir kez daha gündemde yer alıyor.



Sezon başında Galatasaray'a gelmek isteyen 31 yaşındaki oyuncu, gelmeye dünden razı olduğunu bir kez daha iletti.

Inter forması giyen milli oyuncunun kontratı 2027'de sona erecek. Hakan, sezon başında olduğu gibi İtalyan ekibini ikna edebileceğini söyledi. Okan Buruk'un da hayallerini süsleyen tecrübeli oyuncu için heyecanlı bir bekleyiş başladı.



12 MİLYON EURO

Sarı-kırmızılılar, 12 milyon Euro seviyesinde bir bonservis ödemeye razı. Inter'in tavrının beklendiği transferde önümüzdeki günler oldukça hareketli geçecek.

Inter forması altında bu sezon 19 maçta süre bulan Hakan Çalhanoğlu, 7 gol attı ve 3 asist yaptı.

