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CHP'deki balya balya para skandalında yeni gelişme! Her taşın altından Özgür Karabat çıkıyor

CHP’de, İBB Başkanı’na yakın isimlerin adının karıştığı ‘Para sayma’ skandalında tanık ifadesiyle milletvekili Özgür Karabat’ın ismi de radara girdi. Kültür A.Ş.’den çantalarla para taşınan çakarlı aracı tahsis eden Karabat da İmaoğlu’nun yol arkadaşı.

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Giriş Tarihi 26 Mart 2024, 07:01 Güncelleme 26 Mart 2024, 07:16
CHP’deki balya balya para skandalında yeni gelişme! Her taşın altından Özgür Karabat çıkıyor

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İBB Başkanı'na yakın isimlerin etrafında dönen kayıtdışı para skandalıyla ilgili soruşturmada kritik bir gelişme yaşanmıştı.

İşadamı Hasan Şenyurt'un tanık sıfatıyla savcılıkla paylaştığı ses kaydında İmamoğlu'na yakın işadamı Hüseyin Köksal'ın 17 yıllık şoförü Servet Yıldırım'ın ' 6 ay boyunca çakarlı arabayla o dönem Serdal Taşkın'ın başında olduğu Kültür A.Ş.'den içinde dolar ve eurolar'ın olduğu çantalar taşıdık' sözleri yer alıyor.

CHP'deki kara para skandalının fotoğraflarıCHP'deki kara para skandalının fotoğrafları

Hüseyin Köksal'a çakarlı aracı tahsis eden kişinin CHP İstanbul milletvekili Özgür Karabat olduğunun ortaya çıkması kirli para trafiğinde gözleri bu isme yönlendirdi.

PARTİNİN KASASI EMANET EDİLDİ

Karabat da para sayma görüntülerinde yer alan diğer CHPli isimler gibi Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla biliniyor. İBB yönetimi, CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş.'ye 14 ihale ile İETT araçlarının bakım, onarım ve işletmesini vermiş, şirket İBB'den 14 ihaleyle 2 milyar lira değerinde bir kazanç elde etmiş ancak otobüslere gereken bakım tamirat işlemleri yapılmadığı ve bir yıl içinde İETT otobüsleri 158 bin 657 kere arızalanmıştı.

Ekrem İmamoğlu ve Özgür KarabatEkrem İmamoğlu ve Özgür Karabat

CHP'de Özgür Özel'in CHP'nin yeni genel başkanı seçilmesinden hemen sonraki ilk meclis toplantısında Karabat'a CHP Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinin verilmesi yani partinin kasasının emanet edilmesi dikkat çekti.

254 HABERİ KALDIRTTI
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve PM Üyesi Özgür Karabat, İBB ihalelerinde yolsuzluk iddialarının da aralarında olduğu toplam 254 haberi Bodrum 2. Sulh Ceza Hâkimi Fatih Kale'nin kararıyla kaldırttı. Otobüs arıza haberlerinin dahi bu kararla sansürlenmesi şüphe çekti. Hakimler ve Savcılar Kurulu o hakim hakkında soruşturma açtı.

100 MİLYON LİRA KAYBETTİRDİ
AK Parti İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, İBB'nin 5 yılda otobüslerin bakımı için 7 milyarlık ihale gerçekleştirdiğini ve bunun 5 milyarlık kısmının CHP'li Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı firmaya verildiğini belirtti. İmamoğlu'nun Karabat'a verdiği ihalede 1 otobüs için verilen aylık bakım ücreti 42 bin TL olarak kayıtlara geçerken aynı ücret, Kocaeli ve Bursa belediyelerinin verdiği ihalelerde 12 bin TL. Aradaki bu fark nedeniyle İBB her ay 100 milyon TL zarar etti.


CHP'deki para sayma skandalıyla ilgili yürütülen soruşturma her geçen gün derinleşirken, skandalla ilgili hem muhalif medya mensupları hem de eski CHP'liler, parti yönetimini topa tuttu.

BİNAYI ALMAYI BECEREMEYEN PARTİYE İKTİDAR NASIL TESLİM EDİLİR?
CHP'ye yakın gazeteci İsmail Saymaz: Burada usule aykırı işlemler var. Sen neden aldığın binanın gerçek değerini tapuya yazmıyorsun? Akıl alır gibi değil. Bir binayı bile almayı beceremeyen partiye iktidarı teslim ederler mi?"

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Mustafa Kemal Çiçek: Belediyenin maddi imkânları kullanılmasa Kemal Kılıçdaroğlu'nu tasfiye edemezlerdi. Kemal Kılıçdaroğlu'na zoom toplantılarıyla ihanet ettiler. Bu paralar belediye imkânlarıyla toplandı. Belediyeler bunu müteahhitlerden istemiş onlar da vermiştir. Belediye iş çözme karşılığı bu paraları iş insanlarından topladı.

Özgür KarabatÖzgür Karabat

AMAÇLARI İSTANBULLUYU SOYMAK
CHP Muş eski Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır: Ekrem İmamoğlu'nun kasası olan Fatih Keleş, İSKİ'deki işleri takip eden kişi. Keleş şunu yapıyor. Mesela bir müteahhitin 500 bin TL alacağı var. Ona 'Alacağının yüzde 10'unu ver. Biz sana tüm paranı ödeyelim' diyorlar. Ruhsat işlerini de Fatih Keleş takip ediyor. Doğrudan davetiye usulü ihale verip müteahhitlerden yüzde 10 alan Fatih Keleş. O saydığı paralar da bu paralar. Ekrem İmamoğlu'nun talimatları doğrultusunda hareket eder. 'Kreş açtım' diyor ya... Şöyle yapıyor. Müteahhitlere 'İçerdeki paranı istiyorsan git kreş yap, paranı vereyim' diyor. Kreşi bedavaya yaptırıyor. Peki, kreşi yapıp gösterdiği para nereye gidiyor? Bu paralar Fatih Keleş üzerinden dönüyor. İmamoğlu'nun amacı İstanbulluya hizmet değil, İstanbulluyu soymaktır."


CHP ve DEM'in anlaşması sonucu aday gösterilmeyen CHP'li eski Esenyurt Belediye Başkanı Gürbüz Çapan: 16 milyon için çalışıyorlar, bravo Ekrem!

TUNCAY YILMAZ'IN ORADA İŞİ NE?
Eski CHP üyesi Tolgahan Erdoğan: İl Binası 39 milyona alınıp 15 milyonu elden teslim edildiyse. Bu para Genel Merkez'de ve İl Başkanlığı kasasında yoksa ve bağışlardan da toplanmadıysa kaynağı nedir? İl Başkanlığı binasının alışverişinde İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın işi ne? Büro mobilyaları, bilgisayarlar ve diğer elektronik eşyalar ne kadar tutara hangi firmalara yaptırıldı? Hangi belediyelerden para aldımız?

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