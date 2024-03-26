CHP’deki balya balya para skandalında yeni gelişme! Her taşın altından Özgür Karabat çıkıyor

İşadamı Hasan Şenyurt'un tanık sıfatıyla savcılıkla paylaştığı ses kaydında İmamoğlu'na yakın işadamı Hüseyin Köksal 'ın 17 yıllık şoförü Servet Yıldırım 'ın ' 6 ay boyunca çakarlı arabayla o dönem Serdal Taşkın'ın başında olduğu Kültür A.Ş.'den içinde dolar ve eurolar'ın olduğu çantalar taşıdık' sözleri yer alıyor.

Karabat da para sayma görüntülerinde yer alan diğer CHPli isimler gibi Ekrem İmamoğlu 'na yakınlığıyla biliniyor. İBB yönetimi, CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş.'ye 14 ihale ile İETT araçlarının bakım, onarım ve işletmesini vermiş, şirket İBB'den 14 ihaleyle 2 milyar lira değerinde bir kazanç elde etmiş ancak otobüslere gereken bakım tamirat işlemleri yapılmadığı ve bir yıl içinde İETT otobüsleri 158 bin 657 kere arızalanmıştı.

Ekrem İmamoğlu ve Özgür Karabat

CHP'de Özgür Özel'in CHP'nin yeni genel başkanı seçilmesinden hemen sonraki ilk meclis toplantısında Karabat'a CHP Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinin verilmesi yani partinin kasasının emanet edilmesi dikkat çekti.

254 HABERİ KALDIRTTI

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve PM Üyesi Özgür Karabat, İBB ihalelerinde yolsuzluk iddialarının da aralarında olduğu toplam 254 haberi Bodrum 2. Sulh Ceza Hâkimi Fatih Kale'nin kararıyla kaldırttı. Otobüs arıza haberlerinin dahi bu kararla sansürlenmesi şüphe çekti. Hakimler ve Savcılar Kurulu o hakim hakkında soruşturma açtı.

100 MİLYON LİRA KAYBETTİRDİ

AK Parti İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, İBB'nin 5 yılda otobüslerin bakımı için 7 milyarlık ihale gerçekleştirdiğini ve bunun 5 milyarlık kısmının CHP'li Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı firmaya verildiğini belirtti. İmamoğlu'nun Karabat'a verdiği ihalede 1 otobüs için verilen aylık bakım ücreti 42 bin TL olarak kayıtlara geçerken aynı ücret, Kocaeli ve Bursa belediyelerinin verdiği ihalelerde 12 bin TL. Aradaki bu fark nedeniyle İBB her ay 100 milyon TL zarar etti.