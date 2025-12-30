PODCAST CANLI YAYIN

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud Türkiye’ye geliyor

Somali Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın davetiyle 30 Aralık 2025’te Türkiye’yi ziyaret edecek; görüşmelerde ikili ilişkiler, güvenlik iş birliği ve bölgesel gelişmeler ele alınacak.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud Türkiye’ye geliyor

Türkiye, katil İsrail'in Afrika Boynuzu'nda tansiyonu yükselten adımlarına karşı diplomatik ağırlığını devreye sokarken, Somali Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 30 Aralık 2025'te Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

Somali Cumhurbaşkanı Mahmud Türkiye’ye geliyor!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, ziyarette gerçekleştirilecek görüşmelerde Türkiye ile Somali arasındaki ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınacağı, iş birliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımların değerlendirileceği belirtildi. Görüşmelerde ayrıca Somali'nin terörle mücadelesindeki son durum, Somali Federal Hükümeti'nin ulusal birliği güçlendirmeye yönelik adımları ile bölgesel gelişmelerin de gündeme geleceği kaydedildi.

İletişim Başkanlığı açıklaması (Ekran görüntüsü)İletişim Başkanlığı açıklaması (Ekran görüntüsü)

TERÖRLE MÜCADELE VURGUSU

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Somali Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 30 Aralık 2025 tarihinde ülkemizi ziyaret edecektir. Görüşmelerde, ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek; terörle mücadele, ulusal birlik ve bölgesel gelişmeler ele alınacaktır." ifadelerini kullandı.

Katil Netanyahu, AAKatil Netanyahu, AA

SİYONİST PLANA DİPLOMASİ DUVARI

Türkiye'nin bu daveti, İsrail'in Afrika Boynuzu'nda gerilimi tırmandıran adımlarının gündeme geldiği bir döneme denk geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Somali'den tek taraflı olarak ayrıldığını ilan eden Somaliland'ı "bağımsız bir ülke" olarak tanıma kararı alması bölgede tepkilere yol açtı. İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun Dışişleri Bakanı Gideon Saar ve Somaliland'ın sözde Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullahi ile karşılıklı "tanıma belgesini" imzaladığı duyurulmuştu.

İsrail tarafı, bu adımı Kızıldeniz güvenliğiyle ilişkilendirirken, Bab el-Mandeb Boğazı'na yakınlığı nedeniyle Somaliland kıyı şeridine askeri ve gözetleme unsurları konuşlandırılabileceğine dair iddialar uluslararası kamuoyunda endişe yarattı. Ayrıca İsrail'in Filistinlileri üçüncü ülkelere yerleştirme planları kapsamında Somaliland'ın olası adreslerden biri olabileceğine yönelik tartışmalar da yeniden alevlendi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile ortak basın toplantısı (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile ortak basın toplantısı (AA)

TÜRKİYE'DEN SOMALİ'YE AÇIK DESTEEK

Öte yandan Türkiye, Etiyopya–Somali hattında tırmanan krizi düşürmek için yürüttüğü Ankara Süreci kapsamında tarafları bir araya getirmiş, Başkan Erdoğan'ın ev sahipliğinde 11 Aralık'ta Ankara'da gerçekleştirilen görüşmelerde sorunun çözümüne yönelik mutabakata varılmıştı. Diplomatik kaynaklar, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud'un Türkiye ziyaretiyle birlikte Ankara'nın Somali'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğine verdiği desteğin bir kez daha güçlü şekilde teyit edileceğine işaret ediyor.

Netanyahudan Somaliland provokasyonu! Başkan Erdoğan arabuluculuk yapmıştı: Tel Aviv krizi körüklüyor | İsrail Filistinlileri mi yerleştirecek?Netanyahudan Somaliland provokasyonu! Başkan Erdoğan arabuluculuk yapmıştı: Tel Aviv krizi körüklüyor | İsrail Filistinlileri mi yerleştirecek?
TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Son dakika! Ankara ve İstanbul'da DEAŞ operasyonu: Çok sayıda şüpheli yakalandı
İstanbul'da yılbaşı tedbirleri! 50 bin 427 personel görev yapacak... 8 ilçeye ağır tonajlı girişi yasaklandı
D&R E-TİCARET
TAKVİM yine çok konuşuldu! Hakkın ve haklının yanındaki duruşuyla 2025'e damga vuran o manşetler...
Trump’tan Başkan Erdoğan mesajı: Türkiye Gazze’de harika bir iş çıkardı | İsrail'in F-35 kabusu
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud Türkiye’ye geliyor
İdefix
Fenerbahçe'ye dev müjde! 2 transfer 1 ayrılık
Hesaplı emeklilik için yarın son gün: 1 Ocak'ta yüzde 79'u bulan fark olacak...
Fırtına ve sağanak bastıracak: Meteoroloji sarı kodla uyardı! Yeni sistemle İstanbul'a kar geliyor
Galatasaray Fenerbahçe'nin eski futbolcusuna talip! Transferde dev çalım
Futbolda bahis soruşturması! Erden Timur dahil 19 kişi tutuklandı: İşte o isimler...
CHP'li Kuşadası Belediyesi işçilere Noel Baba kostümü giydirdi!
Fenerbahçe'de 7 ayrılık! İşte yeni takımları
Uyuşturucu soruşturması moda dünyasına sıçradı! 2 ünlü isim gözaltına alındı
Tekdağ merkezli narko skandallar zinciri! Eski Habertürk yöneticisi Veyis Ateş ve Taner Çağlı tutuklandı
Başkan Erdoğan'dan Yalova şehitlerine taziye! "DEAŞ'la tavizsiz mücadele" mesajı: Sınır içinde ve ötesinde devam edecek
İspanya'ya 30 adet HÜRJET! Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün sözleşmeyi duyurdu
SDG kaçtığı masanın altında kalacak! Elebaşı Abdi'nin Şam ziyareti ertelendi | Fırat'ın doğusuna entegrasyon yoksa operasyon var
Ukrayna Putin'in konutuna mı saldırdı? Rusya "karşılık vereceğiz" dedi Zelenskiy iddiaları reddetti