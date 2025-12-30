2026 yılının ilk sabahı Galata Köprüsü'nden dünyaya yükselecek: Filistin'i unutmuyoruz | Çağrılar peş peşe...
2026’nın ilk ışıkları Gazze için doğuyor, İstanbul bir kez daha 'Zulme dur' demeye hazırlanıyor. Gazze’deki insanlık dramına karşı en gür sesi çıkaran Türkiye, yeni yılın ilk sabahında dev bir yürüyüşe ev sahipliği yapacak. 'Susmuyoruz, Sinmiyoruz, Filistin'i Unutmuyoruz' sloganıyla düzenlenecek yürüyüşe ise çağrılar peş peşe geldi.
Türkiye 2 senedir olduğu gibi 2026 yılının ilk sabahında İstanbul'da düzenlenecek yürüyüşle bir kez daha Gazze'nin sesi olmaya hazırlanıyor.
GALATA KÖPRÜSÜ'NDEN DÜNYAYA YÜKSELECEK: "FİLİSTİN'İ UNUTMUYORUZ"
Gazze'ye en fazla insani yardım ulaştıran ülke olan Türkiye, ateşkesin devamlılığı ve Filistinlilerin yaşam şartlarının düzeltilmesi için de diplomaside en fazla çabayı sarf eden ülke olarak öne çıkıyor.
1 Ocak'ta da gözler bir kez daha İstanbul'da olacak. İstanbul, 1 Ocak Perşembe sabahı saat 08.30'da bir kez daha Gazze'nin sesi olacak. 'Susmuyoruz, Sinmiyoruz, Filistin'i Unutmuyoruz' sloganıyla yürüyüş düzenlenecek.
ÇAĞRILAR PEŞ PEŞE
AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir sosyal medya hesabından çağrıda bulundu. Özdemir paylaşımına, "Yılın ilk günü bir milat olsun. Şuurumuz tazelensin. Zulme karşı sesimiz daha gür çıksın. Gelin! Omuz omuza, kardeşçe hak olanı birlikte savunalım. 1 Ocak sabahı Galata Köprüsü'nde buluşmak dileğiyle…" notu düştü.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran ise, " Gazze'de yaşanan insanlık dramına karşı sessiz kalmamak için; insanlık, adalet ve tarihe not düşmek adına Galata Köprüsü'nde olacağız. Zulme ve adaletsizliğe karşı durmak, mazlumlarla dayanışma içinde olmak insan olmanın gereğidir. Bu yürüyüş; adaletin, merhametin ve ortak insanlık değerlerimizin güçlü bir çağrısıdır. Galata Köprüsü'nde atılacak her adım, tüm dünyada vicdanın sesi olarak yankılanacaktır." sözleriyle vatandaşlara sosyal medya hesabından çağrıda bulundu.
"MERHAMET SAHİBİ BÜTÜN VATANDAŞLARIMIZI BEKLİYORUZ"
Milli İrade Platformu tarafından Filistin'deki katliama "dur" demek için 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde düzenlenecek yürüyüşe ilişkin gazetecilere açıklamada bulunan TÜGVA Başkanı Beşinci, Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyon sırasında şehit olan polisler için rahmet diledi.
Eylemlerinin ana mottosunun "Şehitlere rahmet Filistin'e destek" olduğunu belirten Beşinci, şehitleri hiçbir zaman unutmadıklarını söyledi.
Beşinci, 1 Ocak gününe şehitlere dualarla başlayacaklarını, Ayasofya, Sultanahmet, Taksim, Yeni Cami, Süleymaniye ve Fatih camilerinde sabah namazlarını kıldıktan sonra şehitlere dualar edeceklerini ifade etti.
Daha sonra kortejler eşliğinde Galata Köprüsü'ne yürüyeceklerini kaydeden TÜGVA Başkanı Beşinci, orada Filistin'in sesini duyurmak için buluşacaklarını dile getirdi.
Eylem sırasında konuşmalar, ilahiler ve çeşitli paylaşımlar gibi farklı etkinliklerin olacağını anlatan Beşinci, "Her zaman söylüyoruz, altını çiziyoruz, bu bir etkinlik çağrısı değildir, bu bir eylem, şahitlik çağrısıdır. Bizler için Galata Köprüsü, inşallah vicdan kürsüsüne dönüşüyor, köprü olmaktan öteye geçiyor. Bu bir vicdan kürsüsü oluyor. Dolayısıyla vicdan sahibi, merhamet sahibi bütün vatandaşlarımızı bu anlamlı eyleme bekliyoruz." diye konuştu.
"BİRLİK OLMAYA DAVET EDİYORUM"
Sivil toplum kuruluşları (STK), Milli İrade Platformu tarafından Filistin'deki katliama "dur" demek için 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde düzenlenecek eyleme katılım çağrısı yaptı.
Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin davasının sivil toplum açısından çok katmanlı bir sorumluluk alanı olduğunu söyledi.
STK'ler ve halkça Filistin davasının savunucuları olmanın çok önemli olduğunu belirten Yılmaz, "Ülkemiz temelde en başından beri hem diplomatik ve uluslararası anlamda hem de insani yardımlar anlamında çok geniş bir şekilde Filistin'e destek verdi. Gazze meselesine elini taşın altına koydu. İsrail ateşkes kurallarına uymuyor. Hukuki ve insani yardım noktasında da birçok ihlalde bulunuyor. Bu noktada tepki vermek büyük önem taşıyor." dedi.
Yılmaz, ateşkes kararının ardından Batı ülkelerinde kitlesel eylemlerin azalmasına dikkati çekerek, "Avrupa'da ve Amerika'da toplumsal eylemler neredeyse durma noktasına geldi. Biz, bu sessizliği bozmak, uyanıklığı canlı tutmak için 1 Ocak'ta bir araya geleceğiz. Amacımız Filistin'i unutturmamak." diye konuştu.
Ateşkes kararının ardından bireysel ve sosyal medya üzerinden tepkiler devam etse de özellikle Avrupa ile ABD'de kitlesel eylemler neredeyse durma seviyesine geldiğini vurgulayan Yılmaz, toplumun farklı kesimlerinin katılacağı eylemlerin devamının önemli olduğunu anlattı.
Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda şehit olan polislere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar dileyen Yılmaz, "Tüm vatandaşlarımızı 1 Ocak Perşembe günü Galata Köprüsü'nde Filistin'e destek, şehitlerimize rahmet için birlik olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.
DÜNYACA ÜNLÜ ŞARKICI-SÖZ YAZARI 'BANA VE YÜZ BİNLERCE İNSANA KATILIN'
Ünlü şarkıcı-söz yazarı Maher Zain'den 'Susmuyoruz, Sinmiyoruz, Filistin'i Unutmuyoruz' sloganıyla düzenlenecek yürüyüş için katılım çağrısında bulundu. Zain, sivil toplum kuruluşları (STK), Milli İrade Platformu tarafından Filistin'deki katliama "dur" demek için 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde düzenlenecek eyleme katılım çağrısı yaptı.
Zain"Eğer 1 Ocak'ta İstanbul'daysanız bana ve yüz binlerce insana 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde 08.30'da katılın.Diğer herkes yılbaşı kutlarken TÜGVA tarafından düzenlenen organizasyonda özgür bir Filistin için, Gazze'deki kardeşlerimizi hatırlamak için orada olacağız. 1 Ocak saat 08.30'da Galata Köprüsü'nde görüşmek üzere" şeklinde konuştu.