2026 yılının ilk sabahı Galata Köprüsü'nden dünyaya yükselecek: Filistin'i unutmuyoruz | Çağrılar peş peşe...

Türkiye 2 senedir olduğu gibi 2026 yılının ilk sabahında İstanbul'da düzenlenecek yürüyüşle bir kez daha Gazze 'nin sesi olmaya hazırlanıyor.

GALATA KÖPRÜSÜ'NDEN DÜNYAYA YÜKSELECEK: "FİLİSTİN'İ UNUTMUYORUZ"

Gazze'ye en fazla insani yardım ulaştıran ülke olan Türkiye, ateşkesin devamlılığı ve Filistinlilerin yaşam şartlarının düzeltilmesi için de diplomaside en fazla çabayı sarf eden ülke olarak öne çıkıyor.

1 Ocak'ta da gözler bir kez daha İstanbul'da olacak. İstanbul, 1 Ocak Perşembe sabahı saat 08.30'da bir kez daha Gazze'nin sesi olacak. 'Susmuyoruz, Sinmiyoruz, Filistin'i Unutmuyoruz' sloganıyla yürüyüş düzenlenecek.

''1 Ocak sabahı Galata Köprüsü’nde buluşmak dileğiyle''

ÇAĞRILAR PEŞ PEŞE

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir sosyal medya hesabından çağrıda bulundu. Özdemir paylaşımına, "Yılın ilk günü bir milat olsun. Şuurumuz tazelensin. Zulme karşı sesimiz daha gür çıksın. Gelin! Omuz omuza, kardeşçe hak olanı birlikte savunalım. 1 Ocak sabahı Galata Köprüsü'nde buluşmak dileğiyle…" notu düştü.