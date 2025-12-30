Fenerbahçe tribün liderlerinden İbrahim Gümüştekin'e silahlı saldırı!

Fenerbahçe'nin tribün liderlerinden İbrahim Gümüştekin silahlı saldırıya uğradı.

Hastaneye kaldırılan İbrahim Gümüştekin tedaviye alınırken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili geniş kapsamlı bir inceleme başlattı.

DAHA ÖNCE DE SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

11 Ocak gecesi Üsküdar Kuzguncuk'ta bir otoparka uzun namlulu silahlı saldırı düzenlenmişti. Saldırıda hedefin Fenerbahçe tribün liderderinden İbrahim Gümüştekin olduğu ortaya çıkarken, saldırıda otoparkta bulunan 24 yaşındaki Şükrü Can Köseoğlu hayatını kaybetmişti.