Fırtına ve sağanak bastıracak: Meteoroloji sarı kodla uyardı! Yeni sistemle İstanbul'a kar geliyor
Ülke genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına gerilemesiyle birlikte meteorolojik uyarılar peş peşe gelmeye devam ediyor. Soğuk havanın etkisini artırdığı birçok kentte kar yağışı görülürken İstanbul için bu kez fırtına ve sağanak uyarısı yapıldı. Yapılan değerlendirmelerde rüzgarın zaman zaman etkisini artırarak olumsuzluklara yol açabileceği belirtildi. Peki Megakentte kar yağacak mı? İşte il il hava durumu raporu!
