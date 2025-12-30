PODCAST CANLI YAYIN

Fırtına ve sağanak bastıracak: Meteoroloji sarı kodla uyardı! Yeni sistemle İstanbul'a kar geliyor

Ülke genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına gerilemesiyle birlikte meteorolojik uyarılar peş peşe gelmeye devam ediyor. Soğuk havanın etkisini artırdığı birçok kentte kar yağışı görülürken İstanbul için bu kez fırtına ve sağanak uyarısı yapıldı. Yapılan değerlendirmelerde rüzgarın zaman zaman etkisini artırarak olumsuzluklara yol açabileceği belirtildi. Peki Megakentte kar yağacak mı? İşte il il hava durumu raporu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara'nın güney ve doğusu başta olmak üzere Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz bölgeleri ile Tekirdağ, Çorum, Tokat, Gaziantep, Adıyaman ve Kilis çevrelerinde yağış görüleceği tahmin ediliyor.

Yağış Türleri Bölgelere Göre Değişiyor

Yağışların; Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak şeklinde olması öngörülüyor.

Güney Ege kıyılarında ise yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor. İç ve yüksek kesimlerde yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği bildiriliyor.

Güney Ege kıyıları ile Antalya'nın doğu ilçeleri ve Mersin'in batı kesimlerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Soğuk ve Sisli Hava Uyarısı

Kuzey, iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olaylarının yanı sıra pus ve yer yer sis bekleniyor. Bu durumun özellikle sabah ve gece saatlerinde görüş mesafesini düşürebileceği belirtiliyor.

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN FIRTINA UYARISI

İstanbul Valiliği, Marmara Denizi'nde rüzgarın bugün öğle saatlerinden itibaren 75 kilometre/saat hızında fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiğini belirterek uyarıda bulundu.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Marmara Denizi'nde rüzgarın, öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı, akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 40-60 km/saat yer yer 75 kilometre/saat hızında fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın 31 Aralık'ta günün ilk saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Marmara Denizi'nde oluşacak fırtınanın karada da etkisini göstereceği tahmin edilmektedir. Kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

2 İLE SARI KODLU YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Aydın ve Muğla için sarı kodlu yağış uyarısı yayımlandı.

Buzlanma ve Don Uyarısı: Kuzey, iç ve doğu kesimlerde görülecek buzlanma ve don olaylarının ulaşımda aksamalara yol açabileceği belirtilerek, sürücülerin ve vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

İSTANBUL YİNE SİSTEMLERİN KIYISINDA KALDI

A Haber canlı yayınında konuşan meteoroloji uzmanı Adil Tek, İstanbul ve Türkiye genelindeki kar yağışı beklentilerine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Tek, İstanbul'un son sistemlerde yine karın "kenarında kaldığını" vurgularken, asıl kar ihtimalinin istatistiksel olarak ocak ortası–şubat ortası döneminde arttığını söyledi.

Adil Tek, son günlerde Türkiye'yi etkileyen iki ayrı soğuk hava sisteminin İstanbul'a beklenen karı getirmediğini belirtti. Sistemlerin Marmara'nın doğusuna kadar ulaştığını ifade eden Tek, Kocaeli, Sakarya ve Bolu gibi illerin kar yağışından daha net etkilendiğini, İstanbul'un ise bu sistemleri 30–50 kilometrelik mesafelerle kaçırdığını söyledi.

ÇARŞAMBA İÇİN ZAYIF KAR İHTİMALİ

Çarşamba günü için İstanbul'da bir kar ihtimalinin bulunduğunu ancak bunun güçlü bir yağış olmayacağını belirten Tek, sıcaklık değerlerinin de belirgin şekilde düşmediğine dikkat çekti. Bu nedenle İstanbul'un yine "uçta kalan" bir senaryoda yer aldığını ifade etti.

"İSTANBUL'UN KARI İÇİN DENİZ DE SOĞUMALI"

İstanbul'da kar yağışı oluşabilmesi için yalnızca soğuk hava dalgasının yeterli olmadığını vurgulayan Tek, deniz suyu sıcaklıklarının da kritik rol oynadığını söyledi. Deniz suyu sıcaklıklarının 8–10 derece seviyelerine düşmesi gerektiğini belirten Tek, ancak bu şartlarda denizin ılımanlaştırıcı etkisinin ortadan kalktığını ve kar ihtimalinin güçlendiğini kaydetti.

DOĞU'DA KAR KUVVETLİ, BATIDA HAVA AÇIK

Halihazırda Doğu Anadolu'da kar yağışlarının oldukça kuvvetli seyrettiğini aktaran Tek, Batı Karadeniz'de de yağışların devam ettiğini söyledi. İstanbul, Ege ve Akdeniz kıyılarında ise havanın açık olduğunu, ancak iç ve yüksek kesimlerde zeminde kar bulunduğunu ifade etti.

AKDENİZ KAYNAKLI YENİ SİSTEM GELİYOR

Bu akşam saatlerinden itibaren Akdeniz üzerinden yeni bir yağışlı sistemin Türkiye'ye giriş yapacağını belirten Tek, bu sistemin önce yağmur, ardından rüzgarların kuzeye dönmesiyle birlikte kar yağışına dönüşebileceğini söyledi. Marmara'da yağışların öncelikle yağmur şeklinde görüleceğini, Marmara'nın doğusunda ise kar ihtimalinin daha yüksek olduğunu dile getirdi.

İSTANBUL İÇİN NET KONUŞMAK ZOR

Salıyı çarşambaya bağlayan gece İstanbul'da havada kar ihtimali bulunduğunu ancak bunun kesin olmadığını vurgulayan Tek, "Bolu ve Batı Karadeniz için kar kesin diyebiliyoruz ama İstanbul için şu aşamada net konuşamayız" ifadelerini kullandı.

YILBAŞINDAN SONRA HIZLI ISINMA

Yılbaşında yağmur beklendiğini belirten Tek, ayın ikisinden sonra sıcaklıkların hızla artacağını söyledi. İstanbul'da sıcaklıkların hafta sonuna doğru 14–15 dereceye kadar çıkabileceğini ifade eden Tek, bu durumun atmosferdeki hızlı sirkülasyonla bağlantılı olduğunu anlattı.

Atlantik üzerindeki yüksek basınç sistemine dikkat çeken Tek, bu yapının uzun süredir etkisini koruduğunu ve kutupsal soğuk havayı Türkiye'ye doğru yönlendirdiğini söyledi. Atmosferin genel olarak ısınmasının, hava hareketlerini de hızlandırdığını belirten Tek, bu nedenle kısa süreli ama etkili sistemlerin peş peşe görüldüğünü ifade etti.

OCAK SOĞUK BAŞLADI, ILIMAN DEVAM EDECEK

Tek'in değerlendirmelerine göre ocak ayının ilk günleri soğuk geçerken ayın ortası daha ılıman bir tablo sunacak. Batı bölgelerde yağışsız, yüksek basınçlı günler beklenirken; sis, pus ve hava kirliliği riskinin artabileceği uyarısı yapıldı.

KAR İÇİN EN GÜÇLÜ DÖNEM: 15 OCAK – 15 ŞUBAT

İstatistiksel verilere dikkat çeken Adil Tek, İstanbul'da kar yağışı açısından en olası dönemin 15 Ocak ile 15 Şubat arası olduğunu hatırlattı. Şubat ve mart aylarında da sıcaklıkların mevsim normalleri ve altı seviyelerde seyredeceğini belirten Tek, bu aylarda da kar ihtimalinin masada olduğunu söyledi.

