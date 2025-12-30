Fırtına ve sağanak bastıracak: Meteoroloji sarı kodla uyardı! Yeni sistemle İstanbul'a kar geliyor

DOĞU'DA KAR KUVVETLİ, BATIDA HAVA AÇIK

Halihazırda Doğu Anadolu'da kar yağışlarının oldukça kuvvetli seyrettiğini aktaran Tek, Batı Karadeniz'de de yağışların devam ettiğini söyledi. İstanbul, Ege ve Akdeniz kıyılarında ise havanın açık olduğunu, ancak iç ve yüksek kesimlerde zeminde kar bulunduğunu ifade etti.

AKDENİZ KAYNAKLI YENİ SİSTEM GELİYOR

Bu akşam saatlerinden itibaren Akdeniz üzerinden yeni bir yağışlı sistemin Türkiye'ye giriş yapacağını belirten Tek, bu sistemin önce yağmur, ardından rüzgarların kuzeye dönmesiyle birlikte kar yağışına dönüşebileceğini söyledi. Marmara'da yağışların öncelikle yağmur şeklinde görüleceğini, Marmara'nın doğusunda ise kar ihtimalinin daha yüksek olduğunu dile getirdi.