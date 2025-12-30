Son dakika: Şeyma Subaşı'dan ilk görüntü! Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Son dakika haberleri... Şeyma Subaşı uyuşturucu soruşturması kapsamında ABD dönüşü havalimanında gözaltına alındı.
ÜNLÜ İSİMLERE UYUŞTURUCU OPERASYONU
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlü isimlere yönelik başlattığı uyuşturucu operasyonu genişledi. Yürütülen soruşturmada, bazı ünlü kişilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığına dair makul şüphelerin bulunduğu tespit edildi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince dün Sarıyer, Eyüpsultan, Şişli, Üsküdar, Bakırköy ve Esenyurt'taki 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
YAKALAMA KARARI ÇIKMIŞTI
Şeyma Subaşı, adresinde bulunamayarak yurtdışında olduğu tespit edildi ve hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
HAVALİMANINDA GÖZALTINA ALINDI
