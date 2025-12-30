Veyis Ateş ile Taner Çağlı'nın ifadeleri ortaya çıktı... Olay Mehmet Akif Ersoy iddiası: 2 kadınla yatakta gördüm

İki ismin hakimlik sorgularına ulaşıldı.

VEYİS ATEŞ KABUL ETMEDİ: MEHMET AKİF'E ÇAY İÇMEYE GİTMİŞİMDİR

Veyis Ateş savunmasında, "Ben Mehmet Akif Ersoy'un Piyalepaşa'daki evine 2018-2020 yılları arasında gittim, çay içmeye uğramışlığım olmuştur. İki günden bu yana 20 yıllık itibarımı yerle bir ettiler. Uyuşturucuyla çok mücadele eden birisiyim, yıllarca bu konuda haberler yaptım" şeklinde konuşarak suçlamaları reddetti.

TANER ÇAĞLI: MEHMET AKİF'İ YATAKTA 2 KADINLA GÖRDÜM

Sabah'ta yer alan habere göre Taner Çağlı ise, yaz ayalarını şirketine ait teknesinde geçirdiğini belirterek, Mehmet Akif Ersoy'u iki kadın ile yatakta gördüğünü söyledi.

Çağlı şunları iddia etti:

"Mehmet Akif Ersoy'la geçtiğimiz senelerde bir YouTube videosu için tanıştım. Kendisi sonrasında iki kız arkadaşıyla yatta misafir olmak istedi, ben de kabul ettim.

Yazları 9 yaşındaki kızımla teknede kalmaktayım. İlk gün çok fazla alkol ve viski içtiler. Mehmet Akif'i iki kadınla da yatakta gördüm. Sonra sinirlendim, uyudum. Daha sonra kalktığım zaman iki kızla birlikte yanıma geldiler, iki kız da yatağıma atladılar.

Ben de azarladım. Nezaketli olmaları gerektiğini söyledim. Misafirim oldukları için de çok şey yapamadım. Sonrasında sabah yine onları azarladım ve tekneyi terk etmelerini söyledim. Kızların alkolün tesirinde olduklarını düşündüm. Tekneyi terk etmelerini söyledim. Yatta ben ve kaptan vardı. Kızlarla biraz kavga ettiğim için bana da bozulduklarını düşünüyorum" dedi.