Veyis Ateş ile Taner Çağlı'nın ifadeleri ortaya çıktı... Olay Mehmet Akif Ersoy iddiası: 2 kadınla yatakta gördüm
İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Habertürk’ün eski Genel Yayın Yönetmeni Veyis Ateş ile Taner Çağlı’nın hakimlik ifadeleri ortaya çıktı; Ateş, Mehmet Akif Ersoy’un evine yalnızca “çay içmeye” gittiğini savunarak suçlamaları reddederken, Çağlı ise Ersoy’u teknede iki kadınla yatakta gördüğünü iddia etti. Tutuklama kararında, tanık beyanları ve somut delillerle kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu vurgulandı.
İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması medya iş ve spor dünyasını sarstı.
Merkezinde Kenan Tekdağ dönemi Habertürk'ünün önde gelen isimlerinin yer aldığı kirli ağa ilişkin soruşturmada son olarak kanalın eski Genel Yayın Yönetmeni Veyis Ateş ve Taner Çağlı tutuklandı.
İki ismin hakimlik sorgularına ulaşıldı.
VEYİS ATEŞ KABUL ETMEDİ: MEHMET AKİF'E ÇAY İÇMEYE GİTMİŞİMDİR
Veyis Ateş savunmasında, "Ben Mehmet Akif Ersoy'un Piyalepaşa'daki evine 2018-2020 yılları arasında gittim, çay içmeye uğramışlığım olmuştur. İki günden bu yana 20 yıllık itibarımı yerle bir ettiler. Uyuşturucuyla çok mücadele eden birisiyim, yıllarca bu konuda haberler yaptım" şeklinde konuşarak suçlamaları reddetti.
TANER ÇAĞLI: MEHMET AKİF'İ YATAKTA 2 KADINLA GÖRDÜM
Sabah'ta yer alan habere göre Taner Çağlı ise, yaz ayalarını şirketine ait teknesinde geçirdiğini belirterek, Mehmet Akif Ersoy'u iki kadın ile yatakta gördüğünü söyledi.
Çağlı şunları iddia etti:
"Mehmet Akif Ersoy'la geçtiğimiz senelerde bir YouTube videosu için tanıştım. Kendisi sonrasında iki kız arkadaşıyla yatta misafir olmak istedi, ben de kabul ettim.
Yazları 9 yaşındaki kızımla teknede kalmaktayım. İlk gün çok fazla alkol ve viski içtiler. Mehmet Akif'i iki kadınla da yatakta gördüm. Sonra sinirlendim, uyudum. Daha sonra kalktığım zaman iki kızla birlikte yanıma geldiler, iki kız da yatağıma atladılar.
Ben de azarladım. Nezaketli olmaları gerektiğini söyledim. Misafirim oldukları için de çok şey yapamadım. Sonrasında sabah yine onları azarladım ve tekneyi terk etmelerini söyledim. Kızların alkolün tesirinde olduklarını düşündüm. Tekneyi terk etmelerini söyledim. Yatta ben ve kaptan vardı. Kızlarla biraz kavga ettiğim için bana da bozulduklarını düşünüyorum" dedi.
"BÖYLE BİR İNSANI AĞIRLADIĞIM İÇİN ÇOK PİŞMANIM"
Uyuşturucuya karşı yayınlar yaptığını, öğretmen olduğunu ifade eden Çağlı, "Böyle bir insanı ağırladığım için çok pişmanım.Bundan 1,5–2 yıl önce Akif'in tekneme getirdiği iki kişi B. ve D.'dir.
Ben sadece kıymet verip buyur ettim. D.'nin beyanlarını kabul etmiyorum. Belki çok fazla içtikleri için yanlış hatırlıyor olabilirler. Yatağıma gelip atladıkları zaman ben onları yatağımdan kovdum, ertesi gün de tekneden kovdum" diyerek suçlamaları reddetti.
TUTUKLAMA GEREKÇELERİ
İki ismin tutuklama gerekçesinde, bilgi sahibi sıfatıyla ifadesi alınan şahısların atılı suça ilişkine yer, zaman ve şahit isimleri zikrederek ayrıntılı beyan verdikleri, şüphelilerin üzerlerine atılı suçu işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığı dair somut delillerin mevcut olduğu belirtildi.