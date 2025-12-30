Fenerbahçe'ye dev müjde! 2 transfer 1 ayrılık
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler iki yıldız futbolcuyla anlaşma noktasına gelirken, elden çıkarılmak istenen bir isme de Suudi Arabistan'dan teklif geldi. İşte detaylar...
Fenerbahçe Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, İstanbul Havalimanı'nda transfer açıklaması yaptı.
Torunoğulları, "Uçuş planını Sayın Başkan ile birlikte yapmıştık. Avrupa'da ayın 24'ünden sonra tatil oluyor. Birçok oyuncu ve menajer, Katar ve Dubai'ye tatile gidiyor. Randevularımız vardı. Ben gittim. Gereken görüşmeler yapıldı." dedi.
"OLUMLU-OLUMSUZ GÖRÜŞMELER OLDU"
Torunoğulları, "Olumlu geçen görüşmelerimiz de, olumsuz görüşmelerimiz de oldu. Başkanımızın yanına gideceğim. Sportif direktörümüzle birlikte durum değerlendirmesi yapıp transfere hız vereceğiz." ifadelerini kullandı.
"GEREKLİ TRANSFERLERİ YAPACAĞIZ"
Fenerbahçe yöneticisi, "Taraftarlarımız rahat olsun, gerekli transferleri yapacağız." sözleriyle konuşmasını noktaladı.
AMRABAT İÇİN ÇILGIN TEKLİF
Fenerbahçe'den yaz transfer döneminde Real Betis'e kiralık olarak giden Sofyan Amrabat için transfer iddiası gündeme geldi.
İspanyol basınında yer alan habere göre, Suudi Arabistan'dan bir takım, Amrabat ile ilgileniyor.
Suudi Arabistan'dan Amrabat'a teklif yapan kulübün ismi söz konusu haberde verilmedi ancak Suudi kulübünün, 29 yaşındaki Amrabat'a senelik 6 milyon euro'dan 3 yıllık cazip bir teklif sunduğu yazıldı.
Amrabat'ın planının Real Betis'te kalmak olduğu ancak Suudi Arabistan'dan gelen bu cazip teklifi reddetmesinin zor olduğu kaydedildi.
Fenerbahçe'nin istediği bonservis ve Suudi Arabistan'dan gelen teklif nedeniyle Amrabat'ın şu anda Real Betis'te kalmasının zor olduğu ancak Faslı futbolcunun geleceğinin zaman içerisinde netlik kazanacağı kaydedildi.
Fenerbahçe'den Real Betis'e giden Sofyan Amrabat, İspanyol ekibinde 11 maçta süre buldu.
Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olan Amrabat'ın, bonservisinin bulunduğu Fenerbahçe ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
NKUNKU SÜRPRİZİ
Fenerbahçe, ara transfer döneminin başlamasına resmi olarak kısa bir süre kala yeni takviyeler için hızlı hareket ediyor.
Sarı-lacivertlilerin gündeminde Milan forması giyen Christopher Nkunku da yer alıyor.
Fabrizio Romano'nun haberine göre, Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde Nkunku'nun durumunu öğrenmek için Milan ile temas kurdu.
Transferde Fransız futbolcunun kararının etkili olacağı belirtildi.
Milan forması altında bu sezon 15 maçta süre bulan Nkunku, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.
Milan, yaz transfer döneminde Chelsea'den kadrosuna kattığı Nkunku için 37 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.
Güncel piyasa değeri 32 milyon euro olarak gösterilen Fransız futbolcunun, kulübü Milan ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
TEDESCO ETKİSİ
Milan'ın bu sezon başında Chelsea'dan 37 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı ve 35 milyon Euro bonservis belirlediği oyuncu takımının Verona'yı 3-0 yendiği maça biri penaltıdan iki gol atarak damga vurdu.
Böylece bu sezon Serie A'da ilk kez gol sevinci yaşadı. Bu form "Tedesco etkisi" olarak yorumlandı. Çünkü 28 yaşındaki futbolcu, kariyerinin en yüksek performansını Tedesco yönetimindeki Alman ekibi Leipzig'de yaşamıştı.
2021-22 sezonunda 52 maça çıkan oyuncu, 35 gol-20 asiste imza atmıştı. Tecrübeli yıldız sonrasında büyük bir düşüş içine girdi.
Bu sezon Milan'da 15 maçta forma giyen Fransız yıldız, 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
EL KARAOUANI'YE CAZİP TEKLİF
Fenerbahçe, Utrecht forması giyen sol bek Souffian El Karouani'nin transferi için şartları zorluyor.
Sacha Tavolieri'nin haberine göre, Fenerbahçe, 25 yaşındaki futbolcuya finansa olarak cazip bir teklifte bulundu. Fenerbahçe'nin, bu teklifinin ardından El Karouani'nin transferinden emin olduğu öne sürüldü.
Sarı-lacivertlilerin önümüzdeki günlerde de 25 yaşındaki futbolcunun transferi için görüşmelerde bulunacağı yazıldı.
Utrecht forması altında bu sezon 29 maçta süre bulan 25 yaşındaki Souffian El Karouani, 3 gol attı ve 15 asist yaptı.