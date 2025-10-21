Aziz İhsan Aktaş soruşturmasında flaş karar: Özgür Karabat ve Burhanettin Bulut'un dosyası ayrıldı

Aziz İhsan Aktaş'ın kardeşi Tekin Aktaş iddianameye giren ifadesinde Burhanettin Bulut ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Seyhan Belediyesi' nde 450.000.000 |iraya yakın alacağımız bulunuyordu. Ödeme almakta zorlanıyorduk. Belediye başkanı Oya TEKIN, eşi ve Adana Milletvekili Burhanettin BULUT aracılığıyla bizden 1.000.000 dolar para talep etti. Ağabeyim bu kişilerle irtibat kurdu. Yüklü miktarda a|acağımız bulunduğu için istedikleri parayı vermemiz hususunda baskı uyguluyorlardı. Bu nedenle teklifi kabul etmek durumunda kaldım. Ağabeyim Ankara'da Oya TEKİN' in eşi ve Burhanettin BULUT' a istenilen parayı teslim etti. Paraların çekildiği paraları ve teslim edildikleri yerleri ağabeyim ifadesinde belirtmiştir. Parayı verdikten sonra şirketimize 75.000.000 lira ödeme yapılmıştır. Sonrasında ödemeler yine aksatılmış veya yapılmamıştır."