Aziz İhsan Aktaş soruşturmasında flaş karar: Özgür Karabat ve Burhanettin Bulut'un dosyası ayrıldı

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında rüşvet aldıkları iddia edilen CHP genel başkan yardımcısı Özgür Karabat ve Burhanettin Bulut hakkında flaş bir gelişme yaşandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması çerçevesinde halen CHP milletvekilli olan Özgür Karabat ve Burhanettin Bulut hakkında 19 Temmuz 2024'te rüşvet aldıklarına dair iddia ile ilgili olarak soruşturma evrakının ayrıldığı kaydedildi.
Açıklamada, dosyanın delilleriyle birlikte haklarında fezleke hazırlanması amacıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yetkisizlik kararıyla gönderildiği belirtildi.
Takvim.com.tr'nin ulaştığı Aziz İhsan Aktaş iddianamesine göre Bulut ve Karabat Aktaş'tan para aldı.
ÖZGÜR KARABAT'A 5 MİLYON LİRA
Belgelerde, 2024 yerel seçimleri öncesinde Ekrem İmamoğlu'nun talimatı üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve CHP'li ilçe belediyelerinde yüklenici firmalardan "seçim için destek" adı altında para toplayan Karabat'a, Aktaş örgütü tarafından 5 milyon lira rüşvet aktarıldığı ifade edildi.
BURHANETTİN BULUT'A 1 MİLYON DOLAR!
Seyhan Belediyesi'nde örgütle bağlantılı firmalar tarafından alınan ihaleler karşılığında Belediye Başkanı Oya Tekin ve CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'a para akışı sağlandığı; Tekin'in eşi Celal Tekin aracılığıyla 1 milyon dolar verildiği belirlendi. Milletvekili Bulut hakkında da fezleke düzenlendi.