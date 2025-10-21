PODCAST CANLI YAYIN

Aziz İhsan Aktaş soruşturmasında flaş karar: Özgür Karabat ve Burhanettin Bulut'un dosyası ayrıldı

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Rüşvet iddialarıyla gündeme gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat ve Burhanettin Bulut hakkındaki dosya, fezleke hazırlanması için yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 19 Temmuz 2024’te ortaya atılan rüşvet iddialarına ilişkin dosyanın delilleriyle birlikte ayrıldığını açıkladı.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında rüşvet aldıkları iddia edilen CHP genel başkan yardımcısı Özgür Karabat ve Burhanettin Bulut hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması çerçevesinde halen CHP milletvekilli olan Özgür Karabat ve Burhanettin Bulut hakkında 19 Temmuz 2024'te rüşvet aldıklarına dair iddia ile ilgili olarak soruşturma evrakının ayrıldığı kaydedildi.

Açıklamada, dosyanın delilleriyle birlikte haklarında fezleke hazırlanması amacıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yetkisizlik kararıyla gönderildiği belirtildi.

Takvim.com.tr'nin ulaştığı Aziz İhsan Aktaş iddianamesine göre Bulut ve Karabat Aktaş'tan para aldı.

ÖZGÜR KARABAT'A 5 MİLYON LİRA
Belgelerde, 2024 yerel seçimleri öncesinde Ekrem İmamoğlu'nun talimatı üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve CHP'li ilçe belediyelerinde yüklenici firmalardan "seçim için destek" adı altında para toplayan Karabat'a, Aktaş örgütü tarafından 5 milyon lira rüşvet aktarıldığı ifade edildi.

BURHANETTİN BULUT'A 1 MİLYON DOLAR!
Seyhan Belediyesi'nde örgütle bağlantılı firmalar tarafından alınan ihaleler karşılığında Belediye Başkanı Oya Tekin ve CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'a para akışı sağlandığı; Tekin'in eşi Celal Tekin aracılığıyla 1 milyon dolar verildiği belirlendi. Milletvekili Bulut hakkında da fezleke düzenlendi.

Aziz İhsan Aktaş'ın kardeşi Tekin Aktaş iddianameye giren ifadesinde Burhanettin Bulut ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Seyhan Belediyesi' nde 450.000.000 |iraya yakın alacağımız bulunuyordu. Ödeme almakta zorlanıyorduk. Belediye başkanı Oya TEKIN, eşi ve Adana Milletvekili Burhanettin BULUT aracılığıyla bizden 1.000.000 dolar para talep etti. Ağabeyim bu kişilerle irtibat kurdu. Yüklü miktarda a|acağımız bulunduğu için istedikleri parayı vermemiz hususunda baskı uyguluyorlardı. Bu nedenle teklifi kabul etmek durumunda kaldım. Ağabeyim Ankara'da Oya TEKİN' in eşi ve Burhanettin BULUT' a istenilen parayı teslim etti. Paraların çekildiği paraları ve teslim edildikleri yerleri ağabeyim ifadesinde belirtmiştir. Parayı verdikten sonra şirketimize 75.000.000 lira ödeme yapılmıştır. Sonrasında ödemeler yine aksatılmış veya yapılmamıştır."

