Şehitlere veda: Yalova'da tören düzenleniyor

Yalova'da 29 Aralık gecesi terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon sırasında teröristlerin polise ateş açması sonucu çatışma çıktı.

Hain saldırı sonucunda 3 kahraman polisimiz şehit oldu. 8 polisimiz ve 1 bekçimiz yaralandı. Evde bulunan 6 DEAŞ'lı terörist ise etkisiz hale getirildi.

Şehit Turgut Külünk, Şehit Yasin Koçyiğit ve Şehit İlker Pehlivan

ŞEHİTLER İÇİN TÖREN

Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda şehit olan 3 polis memuru için Yalova Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenleniyor.

