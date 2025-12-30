Şehitlere veda: Yalova'da tören düzenleniyor
Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda şehit olan polislerimiz Turgut Külünk, Yasin Koçyiğit ve İlker Pehlivan için Yalova Emniyet Müdürlüğü’nde tören düzenleniyor.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Yalova'da 29 Aralık gecesi terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon sırasında teröristlerin polise ateş açması sonucu çatışma çıktı.
AHaber CANLI YAYIN
Hain saldırı sonucunda 3 kahraman polisimiz şehit oldu. 8 polisimiz ve 1 bekçimiz yaralandı. Evde bulunan 6 DEAŞ'lı terörist ise etkisiz hale getirildi.
ŞEHİTLER İÇİN TÖREN
Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda şehit olan 3 polis memuru için Yalova Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenleniyor.
Detaylar gelecek...