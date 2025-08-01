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Rıza Akpolat'ın karanlık işleri! Baldızı Çiğdem Yankılıç Kangal'ın çanta dolusu dövizle görüntüleri çıktı

Yolsuzluk operasyona kapsamında tutuklu bulunan CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın baldızı Çiğdem Yankılıç Kangal gözaltına alındı. Kangal’ın, çantadaki paraları döviz bürosunda bozdurduğu görüntüler ortaya çıkarken Rıza Akpolat’ın suçtan elde ettiği paraları eşinin kardeşleri üzerinden akladığı iddia edildi.

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Rıza Akpolat'ın karanlık işleri! Baldızı Çiğdem Yankılıç Kangal'ın çanta dolusu dövizle görüntüleri çıktı

İstanbul'da Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturmada 1 kişi gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında Çiğdem Yankılıç Kangal gözaltına alındı.

RIZA AKPOLAT'IN BALDIZI
Kangal'ın aynı soruşturmada yolsuzluk kapsamında tutuklu bulunan CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın baldızı olduğu öğrenildi.

Rıza Akpolat'ın baldızı Çiğdem Yankılıç Kangal'ın döviz dolu çantayla görüntüleriRıza Akpolat'ın baldızı Çiğdem Yankılıç Kangal'ın döviz dolu çantayla görüntüleri

Kangal'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kangal, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.

Sulh ceza hakimliği, Kangal'ın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Rıza Akpolat’ın baldızı Çiğdem Yankılıç Kangal gözaltına alındı

ÇANTA DOLUSU DÖVİZ
Kangal'ın, çantadaki paraları döviz bürosunda bozdurduğu görüntüler ortaya çıktı. Rıza Akpolat'ın suçtan elde ettiği paraları eşinin kardeşleri üzerinden akladığı iddia edildi.

Rıza Akpolat'ın baldızı Çiğdem Yankılıç Kangal'ın döviz dolu çantayla görüntüleriRıza Akpolat'ın baldızı Çiğdem Yankılıç Kangal'ın döviz dolu çantayla görüntüleri

AKPOLAT'TAN KAYINBİRADERİNE REZİDANS DAİRESİ BACANAĞA ACARKENT'TE VİLLA
Tutuklu CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın suçtan elde edilen gelirle lüks taşınmazlar ve araçlar aldığı, bunları kayınbiraderi ve bacanağı üzerine geçirerek aklamaya çalıştığı ortaya çıkmıştı.

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Akpolat'ın kayınbiraderi Kazım Gökhan Yankılıç üzerine İstanbul'da rezidans dairesi, bacanağı Burak Kangal'ın üzerine Acarkentte'te dubleks villa satın alındığı ve bu villanın boş tutulduğu ifade edildi. Akpolat'ın bacanağı Burak Kangal'ın, Acarkent'te bulunan villa için kendisine gönderilen 25 milyon lirayı, satıcının hesabına gönderdiği belirlendi. Akpolat'a ilişkin tutuklama kararında, bu paranın öncesine ait kaynağın belli olmadığının altı çizildi.

Rıza AkpolatRıza Akpolat

RIZA AKPOLAT NEDEN TUTUKLANDI?
CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Aziz İhsan Aktaş liderliğindeki suç örgütünün belediye başkanları ve üst düzey yöneticilere rüşvet vererek ihale süreçlerini manipüle ettiği iddiasıyla 13 Ocak 2025'te Balıkesir'de gözaltına alındı.

17 Ocak 2025'te, "suç örgütüne üye olmak", "ihaleye fesat karıştırma" ve "rüşvet almak" suçlamalarıyla tutuklandı.

Soruşturmada, Akpolat'ın Beşiktaş Belediyesi'ne bağlı Beltaş AŞ üzerinden yapılan taşınmaz satışları ve ihalelerde usulsüzlük yaptığı öne sürüldü. İçişleri Bakanlığı, aynı gün Akpolat'ı geçici olarak görevden uzaklaştırdı.

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