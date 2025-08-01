Rıza Akpolat'ın karanlık işleri! Baldızı Çiğdem Yankılıç Kangal'ın çanta dolusu dövizle görüntüleri çıktı

Kangal'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kangal, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.

Sulh ceza hakimliği, Kangal'ın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Rıza Akpolat’ın baldızı Çiğdem Yankılıç Kangal gözaltına alındı

ÇANTA DOLUSU DÖVİZ

Kangal'ın, çantadaki paraları döviz bürosunda bozdurduğu görüntüler ortaya çıktı. Rıza Akpolat'ın suçtan elde ettiği paraları eşinin kardeşleri üzerinden akladığı iddia edildi.

Rıza Akpolat'ın baldızı Çiğdem Yankılıç Kangal'ın döviz dolu çantayla görüntüleri

AKPOLAT'TAN KAYINBİRADERİNE REZİDANS DAİRESİ BACANAĞA ACARKENT'TE VİLLA

Tutuklu CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın suçtan elde edilen gelirle lüks taşınmazlar ve araçlar aldığı, bunları kayınbiraderi ve bacanağı üzerine geçirerek aklamaya çalıştığı ortaya çıkmıştı.

Akpolat'ın kayınbiraderi Kazım Gökhan Yankılıç üzerine İstanbul'da rezidans dairesi, bacanağı Burak Kangal'ın üzerine Acarkentte'te dubleks villa satın alındığı ve bu villanın boş tutulduğu ifade edildi. Akpolat'ın bacanağı Burak Kangal'ın, Acarkent'te bulunan villa için kendisine gönderilen 25 milyon lirayı, satıcının hesabına gönderdiği belirlendi. Akpolat'a ilişkin tutuklama kararında, bu paranın öncesine ait kaynağın belli olmadığının altı çizildi.