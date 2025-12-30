SDG'ye verilen süre doluyor! Suriye askeri heyeti Ankara'ya geldi: Milli Savunma Bakanlığı'nda kritik kabul

Suriye 'de SDG'ye entegrasyon için verilen süre dolarken Ankara'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Suriye Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Nureddin Ali Na'san, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun davetlisi olarak Türkiye'ye geldi.

Bakan Güler, Suriye Genelkurmay Başkanı'nı Milli Savunma Bakanlığı 'nda kabul etti. Kabulde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı. Suriye heyeti ile yapılan toplantıda SDG'nin entegrasyon sürecinin masaya yatırıldığı değerlendiriliyor.





ANKARA TAVİZ VERMİYOR: GEREKENİ YAPARIZ

SDG'nin hükümet için müzakere edilemez ve uygulanamaz talepleri sonrası gözler sahaya çevrildi. Ankara, SDG'nin Suriye ordusuna birlik olarak değil ferdi olarak entegre olmasını savunuyor.

Suriye ordusu, SDG'nin entegre olmamasına karşın harekat hazırlıklarını sürdürüyor.

Türkiye'nin "terörsüz bölge" hedefi ve ulusal güvenliğine ters bir durum gelişmesi durumunda Ankara'nın yol haritası da hazır.



Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Önümüzdeki dönemde de ihtiyaç olursa gerekeni kimseye sormadan yaparız" dedi.