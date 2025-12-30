PODCAST CANLI YAYIN

SDG'ye verilen süre doluyor! Suriye askeri heyeti Ankara'ya geldi: Milli Savunma Bakanlığı'nda kritik kabul

SDG'ye entegrasyon için verilen süre 31 Aralık itibariyle sona eriyor. Entegrasyonun olmaması durumunda harekat seçeneği masadaki yerini korurken Ankara'da kritik bir zirveye ev sahipliği yaptı. Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Suriye Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Nureddin Ali Na’san'ı kabul etti.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Suriye'de SDG'ye entegrasyon için verilen süre dolarken Ankara'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Suriye Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Nureddin Ali Na'san, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun davetlisi olarak Türkiye'ye geldi.



Bakan Güler, Suriye Genelkurmay Başkanı'nı Milli Savunma Bakanlığı'nda kabul etti. Kabulde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı.

Suriye heyeti ile yapılan toplantıda SDG'nin entegrasyon sürecinin masaya yatırıldığı değerlendiriliyor.



ANKARA TAVİZ VERMİYOR: GEREKENİ YAPARIZ

SDG'nin hükümet için müzakere edilemez ve uygulanamaz talepleri sonrası gözler sahaya çevrildi. Ankara, SDG'nin Suriye ordusuna birlik olarak değil ferdi olarak entegre olmasını savunuyor.

Suriye ordusu, SDG'nin entegre olmamasına karşın harekat hazırlıklarını sürdürüyor.

Türkiye'nin "terörsüz bölge" hedefi ve ulusal güvenliğine ters bir durum gelişmesi durumunda Ankara'nın yol haritası da hazır.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Önümüzdeki dönemde de ihtiyaç olursa gerekeni kimseye sormadan yaparız" dedi.

Entegrasyon yoksa operasyon! SDGye alan açmak için sahili karıştırdılar: Başrolde İsrailin Gazelini okuyan sözde Alevi şeyhiEntegrasyon yoksa operasyon! SDGye alan açmak için sahili karıştırdılar: Başrolde İsrailin Gazelini okuyan sözde Alevi şeyhi

"KILIÇ" UYARISI HALA GEÇERLİĞİNİ KORUYOR

Başkan Erdoğan'ın "Yönünü Ankara'ya ve Şam'a dönenler kazanacak. Kıblesini şaşırıp kendilerine yeni yabancı patronlar arayanlar eninde sonunda kaybedecektir. Şunu da biliyoruz ki kılıç kınından çıkarsa kaleme ve kelama yer kalmaz" uyarısı sahada geçerliğini koruyor.

