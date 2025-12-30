DEAŞ operasyonunda çarpıcı detaylar: Hedef Türkiye'ydi! "Ölüm çantası" ele geçirildi

Örgütün, kendi propaganda kanalları üzerinden Noel dönemi öncesinde Yahudi ve Hristiyan toplulukları hedef alan eylem çağrıları yaptığı, çok sayıda inanç grubunu bir arada barındıran İstanbul'u da açıkça hedef gösterdiği de belirlendi. Ankara İl Jandarma Komutanlığı'nın 19 Aralık'ta paylaştığı " DEAŞ saldırı hazırlığında" uyarısı sonrası emniyet güçleri ülke genelinde alarma geçti.

Yılbaşı hazırlıkları sürerken İstanbul Terörle Mücadele ekipleri olası saldırı girişimlerine karşı harekete geçti 9 ilçede 14 adrese yapılan baskınlarda 28 kişi gözaltına alındı. Devam operasyonlarında ise örgütün İstanbul'da tespit edilen, aralarında hücre evleri de bulunan çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları ve örgüt adına İstanbul'da faaliyet yürüttükleri değerlendirilen adreslerine baskınlar düzenlendi.

ŞÜPHELİLERDEN 12'Sİ KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYOR

21 ilde yapılan operasyonlarda ise toplam 357 kişi yakalandı. Yakalananlar arasında DEAŞ'a üye olmaktan haklarında arama kaydı bulunan 2 kişi, uluslararası düzeyde kırmızı bültenle "terörizm" suçundan aranan 12 kişi ile mavi bültenle aranan 1 kişi de yer aldı. Sabah'ın ulaştığı detaylara göre operasyonda ayrıca saldırı hazırlığında kullanılabileceği değerlendirilen, 1 kişiyi tamamen donatacak içerikte "taktik çanta" da ele geçirildi.

68 ŞÜPHELİ SINIR DIŞI EDİLMEK ÜZERE İL GÖÇ İDARESİNE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınanlardan 9'u işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen 4 kişi tutuklandı, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı.



Ayrıca 2 kişi, "Dolandırıcılık" ve "Resmi Belgede Sahtecilik" suçları kapsamında ilgili polis merkezine teslim edildi. Sorgusu tamamlanan 68 şüpheli, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne sevk edildi.