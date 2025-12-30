PODCAST CANLI YAYIN

İstanbul’da DEAŞ’a yönelik 21 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltı sayısı 357’ye çıkarken adreslerde yapılan aramalarda DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyona ilişkin yeni detaylara ulaşıldı. Terörle Mücadele ekipleri yaptığı aramalarda, uzun namlulu silah ve hücum yeleği bulunan “taktik çanta” ele geçirildi. İncelemelerde 12 şüphelinin kırmızı, bir şüphelinin mavi bültenle arandığı; 12 kişinin ise Özbekistan makamlarınca arama kaydının bulunduğu belirlendi.

DEAŞ operasyonunda çarpıcı detaylar: Hedef Türkiye'ydi! "Ölüm çantası" ele geçirildi

Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 polisimiz şehit oldu.

Teröristlerin kalleş saldırısının ardından terörle mücadelede DEAŞ'lı teröristlerin inlerine tek tek girildi, çok sayıda şüpheli yakalandı.

Obama-Clinton yapımı DEAŞ İsrail için sahaya sürüldü! Nihai hedef Terörsüz Türkiye: SDG'nin El Hol'den saldığı kalleşler Yalova'dan çıktı

NOEL ÖNCESİ TEHDİT! İSTANBUL HEDEF GÖSTERİLDİ

Örgütün, kendi propaganda kanalları üzerinden Noel dönemi öncesinde Yahudi ve Hristiyan toplulukları hedef alan eylem çağrıları yaptığı, çok sayıda inanç grubunu bir arada barındıran İstanbul'u da açıkça hedef gösterdiği de belirlendi. Ankara İl Jandarma Komutanlığı'nın 19 Aralık'ta paylaştığı "DEAŞ saldırı hazırlığında" uyarısı sonrası emniyet güçleri ülke genelinde alarma geçti.

İSTANBUL'DA 9 İLÇEDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Yılbaşı hazırlıkları sürerken İstanbul Terörle Mücadele ekipleri olası saldırı girişimlerine karşı harekete geçti 9 ilçede 14 adrese yapılan baskınlarda 28 kişi gözaltına alındı. Devam operasyonlarında ise örgütün İstanbul'da tespit edilen, aralarında hücre evleri de bulunan çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları ve örgüt adına İstanbul'da faaliyet yürüttükleri değerlendirilen adreslerine baskınlar düzenlendi.

ŞÜPHELİLERDEN 12'Sİ KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYOR

21 ilde yapılan operasyonlarda ise toplam 357 kişi yakalandı. Yakalananlar arasında DEAŞ'a üye olmaktan haklarında arama kaydı bulunan 2 kişi, uluslararası düzeyde kırmızı bültenle "terörizm" suçundan aranan 12 kişi ile mavi bültenle aranan 1 kişi de yer aldı. Sabah'ın ulaştığı detaylara göre operasyonda ayrıca saldırı hazırlığında kullanılabileceği değerlendirilen, 1 kişiyi tamamen donatacak içerikte "taktik çanta" da ele geçirildi.

68 ŞÜPHELİ SINIR DIŞI EDİLMEK ÜZERE İL GÖÇ İDARESİNE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınanlardan 9'u işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen 4 kişi tutuklandı, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Ayrıca 2 kişi, "Dolandırıcılık" ve "Resmi Belgede Sahtecilik" suçları kapsamında ilgili polis merkezine teslim edildi. Sorgusu tamamlanan 68 şüpheli, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne sevk edildi.

ÖRGÜTÜN SİLAH ÇANTASI ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerinde tahdit kodu bulunduğu ve Türkiye'de yasa dışı kaldıkları tespit edilen kişilerle birlikte, refakate alınan çocuklarla beraber aile mensubu 55 kişi de sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda uzun namlulu silah, 6 adet uzun namlulu silah şarjörü, ruhsatsız tabanca, 2 hücum yeleği, telsiz ile çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

12 ŞÜPHELİ ÖZBEKİSTAN'IN ARAMA LİSTESİNDE

Operasyonda yakalanan 357 şüpheli arasında 12 Özbekistan vatandaşı da yer aldı. Sorgulamada, bu kişilerin Özbekistan adli makamlarınca arandığı, ayrıca örgütün çatışma bölgeleriyle irtibatlı olduğu tespit edildi.

Özbekistan tarafından aranan şüpheliler şöyle: Otabek K., Nodırjon K., Nasrulla R., Abdulbokı M., Bekhzod A., Shodı T., Vasıf U., Ali A., Khusnıddın K., Tulkınjon B., kırmızı bültenle aranan Zahırbek S. ve İlhan A.

