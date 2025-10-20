PODCAST CANLI YAYIN

İddianameye TAKVİM ulaştı: Fondaşlara para akışı ve sahte imzalar! Örgüt lideri Aktaş İmamoğlu'nu fırsat bilip rotayı İBB'ye çevirdi

Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianameye ise Takvim.com.tr ulaştı. İddianamede örgüt lider Aziz İhsan Aktaş’ın 704 yıla kadar, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın 415 yıla kadar hapsi istendi. İddianamede suç örgütü lideri Aziz İhsan Aktaş'ın Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinden sonra bu yönetim değişikliğini fırsat bildiği ve rotasını İBB ile ilçe belediyelerine çevirdiği detayı dikkat çekti. Aynı zamanda İddianamede görevden uzaklaştırılan CHP'li eski Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın Halk TV, KRT ve TELE1 gibi televizyonlara; Nevşin Mengü, Altan Sancar ve İsmail Küçükkaya isimli gazetecilere 'PR kapsamında' ödemeler yaptığı belirtildi.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında görevden uzaklaştırılan 7 belediye başkanı ve 193 şüpheli hakkında soruşturma tamamlanarak dava açıldı.

Son dakika: Aziz İhsan Aktaş iddianamesi hazır!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Aziz İhsan Aktaş çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturması sonucunda "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "suç örgütüne üye olma", "suç örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme", "ihaleye fesat karıştırma", "edimin ifasına fesat karıştırma", "resmi belgede sahtecilik", "özel belgede sahtecilik", "rüşvet alma", "rüşvet verme", "rüşvetin temin edilmesine aracılık etme", "kamu kurum kuruluşları zararına dolandırıcılık", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "haksız mal edinme" ve "gerçeğe aykırı fatura düzenleme" suçlarından iddianame düzenlendiği ve İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde kamu davası açıldığı belirtildi.

AZİZ İHSAN AKTAŞ'A 9 FARKLI SUÇLAMA
Açıklamada, iddianamede, şüphelilerden Aziz İhsan Aktaş'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", 42 farklı fiilden "ihaleye fesat karıştırma", 4 farklı fiilden "edimin ifasına fesat karıştırma", 5 farklı fiilden "resmi belgede sahtecilik", 21 farklı fiilden "özel belgede sahtecilik", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık", 10 farklı fiilden "rüşvet verme", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "gerçeğe aykırı fatura düzenleme" suçlarından cezalandırılması ve suçtan elde ettiği mal varlıklarının müsadere edilmesinin talep edildiği kaydedildi.

Aziz İhsan Aktaş elebaşılığını yaptığı suç örgütüne yönelik ocak ayında düzenlenen operasyonda tutuklanmıştı (Takvim.com.tr Arşiv)Aziz İhsan Aktaş elebaşılığını yaptığı suç örgütüne yönelik ocak ayında düzenlenen operasyonda tutuklanmıştı (Takvim.com.tr Arşiv)

KİM HAKKINDA NE KADAR HAPİS İSTENİYOR?

İddianamede Aziz İhsan Aktaş'a 704 yıla kadar, Rıza Akpolat'a 415 yıla kadar, Utku Caner Çaykara'ya 18 yıla kadar, Ahmet Özer hakkında 9 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Ayrıca Zeydan Karalar, Oya Tekin, Kadir Ayda ve Abdurrahman Tutdere'nin de 12 yıla kadar hapsi istendi.

Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Avcılar Belediye Başkanı şüpheli Utku Caner Çaykara'nın 2 farklı fiilden "ihaleye fesat karıştırma" ve "rüşvet alma" suçlarından hapisle cezalandırılmasının istendiği aktarılan açıklamada, görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı şüpheli Ahmet Özer' in 2 farklı fiilden "ihaleye fesat karıştırma" ve 2 farklı fiilden "özel belgede sahtecilik" suçlarından cezalandırılmasının istendiği ifade edildi.

Açıklamada, görevlerinden uzaklaştırılan Seyhan Belediye Başkanı şüpheli Oya Tekin ve Ceyhan Belediye Başkanı şüpheli Kadir Aydar'ın "rüşvet alma" suçundan ayrı ayrı hapisle cezalandırılmasının talep edildiği belirtildi.

Görevinden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Belediye Başkanı şüpheli Zeydan Karalar'ın "rüşvet alma" suçundan cezalandırılması istendiği kaydedilen açıklamada, görevinden uzaklaştırılan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin "rüşvet alma" suçundan cezalandırılmasının talep edildiği ifade edildi.

Açıklamada, görevinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı şüpheli Rıza Akpolat'ın "suç örgütüne üye olma", 26 farklı fiilden "ihaleye fesat karıştırma", 3 farklı fiilden "resmi belgede sahtecilik", 19 farklı fiilden "özel belgede sahtecilik", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık", 4 farklı fiilden "rüşvet alma", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "haksız mal edinme" suçlarından cezalandırılması ve suçtan elde ettiği malvarlıklarının müsaderesi edilmesinin talep edildiği kaydedildi.

Öte yandan soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe hakkındaki soruşturma dosyasının ayrıldığı öğrenildi.

İDDİANAMEDE DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR: FİRMALAR ARASI FON AKIŞI...
Takvim.com.tr'nin ulaştığı iddianamede, suç örgütüne ait firmalar ihale aldıkça bu firmaların sermaye artırımına gittiği, kısa sürede çok büyük sermayeli şirketler haline geldiği ve bünyesinde barındırdığı yirmiye yakın firmayla gerçek bir mal ve hizmet teminine dayanmayan faturalar düzenleyerek firmalar arası fon akışı sağladığı, bu yolla grup şirketlerini giderek büyüttüğü aktarıldı.

Aktaş'ın bir yandan firmalarının ekonomik büyümesini sağlarken, diğer yandan da siyasi karakterlerle ikili ve ticari ilişkilerini geliştirmeye çalıştığı kaydedildi.

Ekrem İmamoğlu. (Takvim.com.tr)Ekrem İmamoğlu. (Takvim.com.tr)

EKREM İMAMOĞLU'NU FIRSATA ÇEVİRMİŞ

İddianamede, Aziz İhsan Aktaş'ın başlangıçta Diyarbakır, Adana ve Adıyaman gibi şehirlerde ihaleler aldığı, ancak Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinden sonra bu yönetim değişikliğini fırsat bildiği ve rotasını İBB ile ilçe belediyelerine çevirdiği belirtildi.

Ayrıca 2020 yılından itibaren İETT, İSFALT, İGDAŞ, Beşiktaş Belediyesi, Avcılar Belediyesi ve Esenyurt Belediyesi'nde ihaleler alarak örgüte adeta 'altın çağ'ını yaşattığı ifade edildi.

SUÇ ÖRGÜTÜNÜN HİYERARŞİSİ BELİRLENDİ

Liderliğini Aziz İhsan Aktaş, yöneticiliğini ise Baki Nugay isimli şahsın yaptığı suç örgütü deşifre edildi. Soruşturma dosyasına göre örgüt üyelerinin, yöneticilerinden gelen talimatlar doğrultusunda koordineli ve gizlilik içinde hareket ettikleri, örgüt içi hiyerarşiye tam bağlılık gösterdikleri tespit edildi.

"EN TEPESİ BENİM" DEDİ

Suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen deliller, örgüt içerisinde tartışılmaz otoriteye sahip ismin Aziz İhsan Aktaş olduğunu ortaya koydu. Soruşturma dosyasına göre, örgüt lideri Aktaş, örgüt içerisindeki tek söz sahibi konumunda bulunuyor ve verdiği talimatlar hiyerarşik düzen içinde alt kadrolara iletilerek suç faaliyetleri bu doğrultuda gerçekleştiriliyor.

Dosyada yer alan tanık Arif Orta'nın sunduğu ses kaydında, Aktaş'ın Orta'ya yönelik "En tepesi benim, ben geldim" ifadelerini kullandığı belirlendi.

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ İHALELERİNDE SUÇ ÖRGÜTÜ PARMAĞI

Beşiktaş Belediyesi'nde yapılan ihalelere ilişkin yürütülen soruşturmada çarpıcı detaylar gün yüzüne çıktı. Soruşturma dosyasına göre, Rıza Akpolat'ın başkan seçilmesinin ardından, Fahri Aksoy ve Alican Abacı aracılığıyla Aziz İhsan Aktaş'ın belediye ile ilişkilendirildiği ve ihaleleri yönlendirdiği belirlendi.

Örgüte ait firmaların adreslerinde yapılan aramalarda, başka firmalara ait kaşeler ele geçirildi. Bu kaşelerin kullanılarak çok sayıda ihaleye sahte yaklaşık maliyet teklifleri sunulduğu, firma yetkililerinin bu durumlardan habersiz olduğu ve atılan imzaların tamamının sahte olduğu belirlendi.

CHP yandaşı gazetecilere para akıtmış.CHP yandaşı gazetecilere para akıtmış.

RIZA AKPOLAT'IN RÜŞVET DEFTERİ: FONDAŞLARA MİLYONLARCA TL PARA AKIŞI

CHP'li eski Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın Halk TV, KRT ve TELE1 gibi televizyonlara, Nevşin Mengü, Altan Sancar ve İsmail Küçükkaya isimli gazetecilere PR kapsamında ödemeler yaptığı iddianamede yer aldı.

İddianamede ilgili olay şu şekilde yer aldı;

Rıza akpolat ve aile üyelerinin alışveriş, tatil harcamaları, Cumhuriyet Halk Partili bazı siyasilere yapılan düzenli ödemeler, Nevşin Mengü, İsmail Küçükkaya, Altan Sancar isimli gazetecilere, Halk Tv, Krt, Tele l gibi televizyon kanallarında pr kapsamında yapılan ödemeler gibi bir çok alanda yapılan ödemelerin Rıza Akpolat'ın suçtan elde ettiği kazançla yapıldığı, inşaat, iskan, iş yeri açma, alkol izinleri gibi belediyenin yetki sahip olduğu konularda bölgedeki müeahhit, iş insanları, esnaf ve mukim kişilerden rızaen ya da icbar yoluyla toplanan paralardan havuz oluşturulduğu, havuzda toplanan paraların Rıza Akpolat'ın talimatıyla çeşitli kişi ve yerlere ödendiği, sistemin başında ise Rıza Akpolat ın özel kalem müdür Emirhan Akçadağ ile Taner Çukadar'ın olduğu, bu iki şüpheli tutuklandıktan sonra ise sistemin başına şüpheli Mehmet Ataş'ın geçtiği, para dağıtımını yaptığı anlaşılmıştır.

TÜM KİRLİ İŞLER GİZLİ TANIĞIN İFADESİNDE

Beşiktaş, Avcılar ve Esenyurt belediyelerini kapsayan rüşvet ve ihale yolsuzluğu soruşturmasında çarpıcı detaylar gün yüzüne çıktı. Gizli tanık, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ifadede, suç örgütü lideri Aziz İhsan Aktaş'ın belediyelerde dönen tüm ihaleleri organize eden, kimin kazanacağına karar veren kişi olduğunu açıkladı.

Tanık beyanına göre Aktaş, belediye başkanlarıyla rüşvet ilişkisi kurarak, "adrese teslim" ihaleler düzenledi. Örgütün; Beşiktaş, Avcılar, Esenyurt belediyeleriyle, İGDAŞ, İETT ve İSFALT gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı iştiraklerle yakın temas içinde olduğu tespit edildi.

İddianamede yer alan gizli tanığın beyanı şu şekilde:

Aziz İhsan AKTAŞ' ın ihaleleri organize eden, kimlerin ihalelere gireceğine karar veren, rüşvet vererek ihaleleri alan kişi olduğu, Ozkan AKTAŞ, Ramazan Murat AKTAŞ, Doğan AKTAŞ, Hamit ÜNAL, Ayşegül ÜW,ql ve Üveys ÜNAL' ın alçaba oldukları, bu kişiler adlarına l4-I5 firma olduğu, en tepedeki ismin Aziz İhsan AKTAŞ olduğu, kendi adlarına olan firmalar dışında Hanzade Kurumsal Personel Hizmetleri, An Ka Katı Atık Sosyal Hizmetler isimli firmalarla da bağlatılı oldukları, bu firmalara yan teklif verdirdikleri, belediyelerin yaplığı ihalelerin adrese teslim olduğunu, belediyelerle görüşmeleri Aziz İhsan AKTAŞ' ın yaptığı, Beşiktaş, Avcılar, Esenyurt Belediyeleri, İgdaş, İETT, İsfalt ile irtibatlı olduğu, bu kurumlardan çok sayıda ihale aldığı, ihalelerin genelde 2l/b ile yapıldığı, iştiraklerin ise 39 ile ihaleye çıktığını, çağrılacak üç firmanın do Aziz İhsan AKTAŞ tarafından belirlendiği, şirketler Aziz İhsan' ın kardeş ve akrabaları üzerine olsa da bu kişilerin karar alma yetkilerinin olmadığını, tek söz sahibinin Aziz İhsan AKTAŞ olduğu, Baki NUGAY ile ortak oldukları, resmi bir otaklıklarının bulunmadığı, ihalelerin planlamasının Baki tarafından yapıldığ, Krlangıç ve Temorab' ın özel araç ürettiği, bu araçların Aziz İhsan'dan başkn kimseye verilmediği, teknik şartnamelerde bu araçların teknik özelliklerine yer verildiği, bu şekilde işi kimin alacağnın garantiye alındığı, Mustafa Mutlu' nun belediyelere danışmanlık hizmeti verdiği, buradan aldığı bilgileri Aziz İhsan' a gelirdiği, İhsan' dan aldığı talimatlar doğrultusunda ihaleleri hazırladığı, Ümit Gözütok' un İhsan'ın elamanı olduğu ve ihale işlerini takip ettiğini, İhsan' dan aldığı şartnameleri belediyeye götürüp ilana çıkarttığını, yardımcısının ise Tubuhan AKSOY olduğu, ihale işlerini birlikte takip ettiklerini, Mehmet Büyükgüzel' in gayriresmi hesapları tuttuğunu, kime ne kadar rüşvet verildiğini bilen kişi olduğu, Doğan AKTAŞ' ın para transferlerini sağladığ, Ramazan Murat AKTAŞ'ın ise Ankara'da siyasi bağlantıları sağladığını, Sinan Korlatan' ın vergi ve ihaleler koonusnda İhsan' a danışmanlık yaptığını, Sinan KALENDER' in şirketlerinfilo sistemini takip ettiğini, yaklaşık maliyetleri için teklif toployıp belediyelere verdiğini, sahte hesaplar kullandığını, Aziz İhson' ın hazırladığı şartnameleri maillere yüklediğini, Ömer Güngör' ün şirket hesaplarını yönettiğini, hiçbir evraka imza atmadığını, Melike Dişbudak' ın petrol firmalarında açığa yapılan satışları ve faturları bildiğini, Ozcan TUNCEL ve Mustafa (JS' un personel kayıtlarını tuttuğunu, Aziz İhsan' ın İBB' deki bağlatılarının Ertan YILDIZ ve Fatih KELEŞ olduğunu, ihalelerden verilecek payları Fatih KELEŞ ve Ertan YILDIZ' a gönderdiğini, Mehmet BÜYÜKGÜZEL' in verilen paraların kaydını tuttuğunu' belirtmiştir.

Bir diğer gizli tanığın beyanında ise şu ifadeler yer aldı:

Beşiktaş Belediyesi' nde Rıza AKPOLAT' ın bilgisi dahilinde ihalelerde yolsuzluk yapılır. Bu işi organize eden Fahri AKSOY' dur. 20l9 yılında Rıza AKPOLAT'ın seçim sürecini maddi anlamda organize eden kişidir. Amacı daha sonra başkanı kendine borçlu hissettirip ihale süreçlerinden pay almaktır. Nitekim bu amacına Rıza AKPOLAT seçildikten sonra ulaşmıştır. Fahri AKSOY belediye başkanı seçiminden sonra Beşiktaş Belediyesi' ndeki araç ve gıda üzerine olan bütün ihaleleri yönetmiş, süreci başından sonuna kadar kendi yönetmiştir. Hatta kültürle ilgili ihaleler bu işlerde daha büyük rant kapısı olduğu için Avcılar Kültür Müdürlüğünde çalışan astsubaylıktan memurluğa geçen Mehmet MANDACI isimli kişiyi Fahri AKSOY Beşiktaş Belediyesi' nde kültür müdürü yaptırmıştır. Fahri AKSOY, Alican ABACI isimli belediye başkanın özel kalemi ile irtibatlıdır. Hatta Alican'ın düğününü Fahri AKSOY ve o dönem iş yapan müteahhitler yapmıştır. Alican daha önce Avcılar Belediyesi' nde özel kalemdi. Rıza AKPOLAT' ın Beşiktaş' da Belediye Başkanı olması üzerine Fahri AKSOY' un talebiyle Alican Beşiktaş' a getirilmiştir. Fahri AKSOY ihaleye kimin katılacağını ve ihaleyi kimin alacağını organize ederek komisyon alır. Bunu yapma şeklini de basit bir şekilde anlatacak olursam, ihaleleri kendine göre yönetip, gerçekte l00.000 TL olan bir mah kendi belirlediği faaliyet göstermeyen firmalardan yaklaşık maliyetin belirlenmesini esas olacak teklif alır. Bu şekilde l00,000 TL olan malın değerini 500.000 şeklinde gösterilmesini sağlar ve komisyon aldığı kendisinin belirlediği firmaya sanki değerinin altında bir fiyata ömeğin 480 Bin TL ye ihale edilmesini sağlar. Dolayısıyla malın gerçek değeri ile malın yaklaşık 5 katı fiyatından oluşan aradaki farkı sistemin içerisinde olanlar paylaşır.

Aslan payını l numara olan Belediye Başkanı Rıza AKPOLAT alır. Ancak bu işi bizzat kendisi yapmaz. Özel kalem Alican, başkanın yerine sistemde yer alır. Bu şekilde Alican ve Fahri AKSOY sistemi yönetirler. Bir diğer usulsi.izlük şekli de değeri belli olan ürünlerin bedelinde oynama yapamayacaklanndan 15 bin adet iizerİnden ihaleye, çıkılıp istedikleri kişinin ihaleyi almasını sağladıktan sonra 8 bin adet ürün alınıp geri kalan malı da almış gibi gösterip arada oluşan karı paylaşırlar. Bu konuda özellikle ramazan erzak kolileri ihaleleri incelenebilir. Burada şöyle bir ayrıntı da vardır. İhaleye A kalite değeri farazi olarak 2 bin TL olan ürün alımı ihale şartında belirlenir Ancak bildikleri kişi ihaleyi aldığından dolayı asıl dağıtımı yapılan C kalite değeri farazi 500 TL olan ürünler olur. Bunlar benim tanık olduğum ve basit bir inceleme ile ortaya çıkabilecek usulsüzlüklerdir. Erzak dağıtımı yapılması isimle olur. İhale sonucu ihalede gösterilen erzakların kime dağıtımı yapıldığının araştırılması ile ortaya çıkar. 202l' den sonra Aziz İhsan AKTAŞ bu süreçlerde en etkin rol oynayan kişidir. Fahri AKSOY ile ortak iş yapmaya başlamıştır. Hatta bu iki ismi tanıştıran kişi Avcılar' da göl kenarında bulunan Lagün Kafe isimli, iş yerinin, sahibidir. Zaten görüşmelerinin çoğunluğu da bu Lagün Kafe isimli iş yerinde gerçekleşir. Bu iş yerinin o dönem yani 202| yılında çalışanlarının tamamı Fahri AKSOY' u bilir. Aziz İhsan AKTAŞ' ın büyük bir mal varlığı vardır.

Çok fazla parası vardır. Fahri AKSOY ile tanıştıktan sonra alamayacağı bir şey olmadığndan Beşiktaş Belediyesi ihalelerine dahil olmuştur. Fahri AKSOY komisyonuna bakar. Bütün ihaleleri 202l' den sonra Aziz İhsan AKTAŞ' ın belirlemiş olduğu firmaların almasını sağlar. İhsan AKTAŞ' ın çok sayıda firması vardır. Şu an bu kişi adına akaryakıt, temizlik ve Bilginay Lojistik üzerine 3 firması olduğunu biliyorum. Ancak bu kişinin ulaşamayacağı firma yoktur.' şeklinde beyanda bulunduğu, Şüpheli Rıza AKPOLAT'ın Emza Akaryakıt Yapı İnşaat Tic. Ltd. Şti' ne ait üç araç tespit edilmesi ve bu araçlardan birinin şüpheli Akın KUMANLI üzerinden Rıza AKPOLAT'ın şirketine devredildiğinin görülmesi üzerine 10.10.2025 tarihinde şüpheli Akın KUMANLI' nın ifadesi alınmıştır.

28 ŞÜPHELİ ŞAHIS TESPİT EDİLDİ

Öte yandan Aziz İhsan Aktaş liderliğindeki suç örgütünün lider, yönetici ve üyeliğini yapan toplam 28 şüpheli şahıs tespit edildi.

Aziz İhsan Aktaş’tan dikkat çeken iddia: Ekrem İmamoğlu ile Rıza Akpolat kavgası yolsuzlukları ortaya çıkardıAziz İhsan Aktaş’tan dikkat çeken iddia: Ekrem İmamoğlu ile Rıza Akpolat kavgası yolsuzlukları ortaya çıkardı

