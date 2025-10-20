İddianameye TAKVİM ulaştı: Fondaşlara para akışı ve sahte imzalar! Örgüt lideri Aktaş İmamoğlu'nu fırsat bilip rotayı İBB'ye çevirdi

Rıza akpolat ve aile üyelerinin alışveriş, tatil harcamaları, Cumhuriyet Halk Partili bazı siyasilere yapılan düzenli ödemeler, Nevşin Mengü, İsmail Küçükkaya, Altan Sancar isimli gazetecilere, Halk Tv, Krt, Tele l gibi televizyon kanallarında pr kapsamında yapılan ödemeler gibi bir çok alanda yapılan ödemelerin Rıza Akpolat'ın suçtan elde ettiği kazançla yapıldığı, inşaat, iskan, iş yeri açma, alkol izinleri gibi belediyenin yetki sahip olduğu konularda bölgedeki müeahhit, iş insanları, esnaf ve mukim kişilerden rızaen ya da icbar yoluyla toplanan paralardan havuz oluşturulduğu, havuzda toplanan paraların Rıza Akpolat'ın talimatıyla çeşitli kişi ve yerlere ödendiği, sistemin başında ise Rıza Akpolat ın özel kalem müdür Emirhan Akçadağ ile Taner Çukadar'ın olduğu, bu iki şüpheli tutuklandıktan sonra ise sistemin başına şüpheli Mehmet Ataş'ın geçtiği, para dağıtımını yaptığı anlaşılmıştır.

TÜM KİRLİ İŞLER GİZLİ TANIĞIN İFADESİNDE

Beşiktaş, Avcılar ve Esenyurt belediyelerini kapsayan rüşvet ve ihale yolsuzluğu soruşturmasında çarpıcı detaylar gün yüzüne çıktı. Gizli tanık, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ifadede, suç örgütü lideri Aziz İhsan Aktaş'ın belediyelerde dönen tüm ihaleleri organize eden, kimin kazanacağına karar veren kişi olduğunu açıkladı.

Tanık beyanına göre Aktaş, belediye başkanlarıyla rüşvet ilişkisi kurarak, "adrese teslim" ihaleler düzenledi. Örgütün; Beşiktaş, Avcılar, Esenyurt belediyeleriyle, İGDAŞ, İETT ve İSFALT gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı iştiraklerle yakın temas içinde olduğu tespit edildi.

İddianamede yer alan gizli tanığın beyanı şu şekilde:

Aziz İhsan AKTAŞ' ın ihaleleri organize eden, kimlerin ihalelere gireceğine karar veren, rüşvet vererek ihaleleri alan kişi olduğu, Ozkan AKTAŞ, Ramazan Murat AKTAŞ, Doğan AKTAŞ, Hamit ÜNAL, Ayşegül ÜW,ql ve Üveys ÜNAL' ın alçaba oldukları, bu kişiler adlarına l4-I5 firma olduğu, en tepedeki ismin Aziz İhsan AKTAŞ olduğu, kendi adlarına olan firmalar dışında Hanzade Kurumsal Personel Hizmetleri, An Ka Katı Atık Sosyal Hizmetler isimli firmalarla da bağlatılı oldukları, bu firmalara yan teklif verdirdikleri, belediyelerin yaplığı ihalelerin adrese teslim olduğunu, belediyelerle görüşmeleri Aziz İhsan AKTAŞ' ın yaptığı, Beşiktaş, Avcılar, Esenyurt Belediyeleri, İgdaş, İETT, İsfalt ile irtibatlı olduğu, bu kurumlardan çok sayıda ihale aldığı, ihalelerin genelde 2l/b ile yapıldığı, iştiraklerin ise 39 ile ihaleye çıktığını, çağrılacak üç firmanın do Aziz İhsan AKTAŞ tarafından belirlendiği, şirketler Aziz İhsan' ın kardeş ve akrabaları üzerine olsa da bu kişilerin karar alma yetkilerinin olmadığını, tek söz sahibinin Aziz İhsan AKTAŞ olduğu, Baki NUGAY ile ortak oldukları, resmi bir otaklıklarının bulunmadığı, ihalelerin planlamasının Baki tarafından yapıldığ, Krlangıç ve Temorab' ın özel araç ürettiği, bu araçların Aziz İhsan'dan başkn kimseye verilmediği, teknik şartnamelerde bu araçların teknik özelliklerine yer verildiği, bu şekilde işi kimin alacağnın garantiye alındığı, Mustafa Mutlu' nun belediyelere danışmanlık hizmeti verdiği, buradan aldığı bilgileri Aziz İhsan' a gelirdiği, İhsan' dan aldığı talimatlar doğrultusunda ihaleleri hazırladığı, Ümit Gözütok' un İhsan'ın elamanı olduğu ve ihale işlerini takip ettiğini, İhsan' dan aldığı şartnameleri belediyeye götürüp ilana çıkarttığını, yardımcısının ise Tubuhan AKSOY olduğu, ihale işlerini birlikte takip ettiklerini, Mehmet Büyükgüzel' in gayriresmi hesapları tuttuğunu, kime ne kadar rüşvet verildiğini bilen kişi olduğu, Doğan AKTAŞ' ın para transferlerini sağladığ, Ramazan Murat AKTAŞ'ın ise Ankara'da siyasi bağlantıları sağladığını, Sinan Korlatan' ın vergi ve ihaleler koonusnda İhsan' a danışmanlık yaptığını, Sinan KALENDER' in şirketlerinfilo sistemini takip ettiğini, yaklaşık maliyetleri için teklif toployıp belediyelere verdiğini, sahte hesaplar kullandığını, Aziz İhson' ın hazırladığı şartnameleri maillere yüklediğini, Ömer Güngör' ün şirket hesaplarını yönettiğini, hiçbir evraka imza atmadığını, Melike Dişbudak' ın petrol firmalarında açığa yapılan satışları ve faturları bildiğini, Ozcan TUNCEL ve Mustafa (JS' un personel kayıtlarını tuttuğunu, Aziz İhsan' ın İBB' deki bağlatılarının Ertan YILDIZ ve Fatih KELEŞ olduğunu, ihalelerden verilecek payları Fatih KELEŞ ve Ertan YILDIZ' a gönderdiğini, Mehmet BÜYÜKGÜZEL' in verilen paraların kaydını tuttuğunu' belirtmiştir.

Bir diğer gizli tanığın beyanında ise şu ifadeler yer aldı:

Beşiktaş Belediyesi' nde Rıza AKPOLAT' ın bilgisi dahilinde ihalelerde yolsuzluk yapılır. Bu işi organize eden Fahri AKSOY' dur. 20l9 yılında Rıza AKPOLAT'ın seçim sürecini maddi anlamda organize eden kişidir. Amacı daha sonra başkanı kendine borçlu hissettirip ihale süreçlerinden pay almaktır. Nitekim bu amacına Rıza AKPOLAT seçildikten sonra ulaşmıştır. Fahri AKSOY belediye başkanı seçiminden sonra Beşiktaş Belediyesi' ndeki araç ve gıda üzerine olan bütün ihaleleri yönetmiş, süreci başından sonuna kadar kendi yönetmiştir. Hatta kültürle ilgili ihaleler bu işlerde daha büyük rant kapısı olduğu için Avcılar Kültür Müdürlüğünde çalışan astsubaylıktan memurluğa geçen Mehmet MANDACI isimli kişiyi Fahri AKSOY Beşiktaş Belediyesi' nde kültür müdürü yaptırmıştır. Fahri AKSOY, Alican ABACI isimli belediye başkanın özel kalemi ile irtibatlıdır. Hatta Alican'ın düğününü Fahri AKSOY ve o dönem iş yapan müteahhitler yapmıştır. Alican daha önce Avcılar Belediyesi' nde özel kalemdi. Rıza AKPOLAT' ın Beşiktaş' da Belediye Başkanı olması üzerine Fahri AKSOY' un talebiyle Alican Beşiktaş' a getirilmiştir. Fahri AKSOY ihaleye kimin katılacağını ve ihaleyi kimin alacağını organize ederek komisyon alır. Bunu yapma şeklini de basit bir şekilde anlatacak olursam, ihaleleri kendine göre yönetip, gerçekte l00.000 TL olan bir mah kendi belirlediği faaliyet göstermeyen firmalardan yaklaşık maliyetin belirlenmesini esas olacak teklif alır. Bu şekilde l00,000 TL olan malın değerini 500.000 şeklinde gösterilmesini sağlar ve komisyon aldığı kendisinin belirlediği firmaya sanki değerinin altında bir fiyata ömeğin 480 Bin TL ye ihale edilmesini sağlar. Dolayısıyla malın gerçek değeri ile malın yaklaşık 5 katı fiyatından oluşan aradaki farkı sistemin içerisinde olanlar paylaşır. Aslan payını l numara olan Belediye Başkanı Rıza AKPOLAT alır. Ancak bu işi bizzat kendisi yapmaz. Özel kalem Alican, başkanın yerine sistemde yer alır. Bu şekilde Alican ve Fahri AKSOY sistemi yönetirler. Bir diğer usulsi.izlük şekli de değeri belli olan ürünlerin bedelinde oynama yapamayacaklanndan 15 bin adet iizerİnden ihaleye, çıkılıp istedikleri kişinin ihaleyi almasını sağladıktan sonra 8 bin adet ürün alınıp geri kalan malı da almış gibi gösterip arada oluşan karı paylaşırlar. Bu konuda özellikle ramazan erzak kolileri ihaleleri incelenebilir. Burada şöyle bir ayrıntı da vardır. İhaleye A kalite değeri farazi olarak 2 bin TL olan ürün alımı ihale şartında belirlenir Ancak bildikleri kişi ihaleyi aldığından dolayı asıl dağıtımı yapılan C kalite değeri farazi 500 TL olan ürünler olur. Bunlar benim tanık olduğum ve basit bir inceleme ile ortaya çıkabilecek usulsüzlüklerdir. Erzak dağıtımı yapılması isimle olur. İhale sonucu ihalede gösterilen erzakların kime dağıtımı yapıldığının araştırılması ile ortaya çıkar. 202l' den sonra Aziz İhsan AKTAŞ bu süreçlerde en etkin rol oynayan kişidir. Fahri AKSOY ile ortak iş yapmaya başlamıştır. Hatta bu iki ismi tanıştıran kişi Avcılar' da göl kenarında bulunan Lagün Kafe isimli, iş yerinin, sahibidir. Zaten görüşmelerinin çoğunluğu da bu Lagün Kafe isimli iş yerinde gerçekleşir. Bu iş yerinin o dönem yani 202| yılında çalışanlarının tamamı Fahri AKSOY' u bilir. Aziz İhsan AKTAŞ' ın büyük bir mal varlığı vardır. Çok fazla parası vardır. Fahri AKSOY ile tanıştıktan sonra alamayacağı bir şey olmadığndan Beşiktaş Belediyesi ihalelerine dahil olmuştur. Fahri AKSOY komisyonuna bakar. Bütün ihaleleri 202l' den sonra Aziz İhsan AKTAŞ' ın belirlemiş olduğu firmaların almasını sağlar. İhsan AKTAŞ' ın çok sayıda firması vardır. Şu an bu kişi adına akaryakıt, temizlik ve Bilginay Lojistik üzerine 3 firması olduğunu biliyorum. Ancak bu kişinin ulaşamayacağı firma yoktur.' şeklinde beyanda bulunduğu, Şüpheli Rıza AKPOLAT'ın Emza Akaryakıt Yapı İnşaat Tic. Ltd. Şti' ne ait üç araç tespit edilmesi ve bu araçlardan birinin şüpheli Akın KUMANLI üzerinden Rıza AKPOLAT'ın şirketine devredildiğinin görülmesi üzerine 10.10.2025 tarihinde şüpheli Akın KUMANLI' nın ifadesi alınmıştır.

28 ŞÜPHELİ ŞAHIS TESPİT EDİLDİ

Öte yandan Aziz İhsan Aktaş liderliğindeki suç örgütünün lider, yönetici ve üyeliğini yapan toplam 28 şüpheli şahıs tespit edildi.

