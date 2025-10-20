İddianameye TAKVİM ulaştı: Fondaşlara para akışı ve sahte imzalar! Örgüt lideri Aktaş İmamoğlu'nu fırsat bilip rotayı İBB'ye çevirdi

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında görevden uzaklaştırılan 7 belediye başkanı ve 193 şüpheli hakkında soruşturma tamamlanarak dava açıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Aziz İhsan Aktaş çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturması sonucunda "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "suç örgütüne üye olma", "suç örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme", "ihaleye fesat karıştırma", "edimin ifasına fesat karıştırma", "resmi belgede sahtecilik", "özel belgede sahtecilik", "rüşvet alma", "rüşvet verme", "rüşvetin temin edilmesine aracılık etme", "kamu kurum kuruluşları zararına dolandırıcılık", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "haksız mal edinme" ve "gerçeğe aykırı fatura düzenleme" suçlarından iddianame düzenlendiği ve İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde kamu davası açıldığı belirtildi.
AZİZ İHSAN AKTAŞ'A 9 FARKLI SUÇLAMA
Açıklamada, iddianamede, şüphelilerden Aziz İhsan Aktaş'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", 42 farklı fiilden "ihaleye fesat karıştırma", 4 farklı fiilden "edimin ifasına fesat karıştırma", 5 farklı fiilden "resmi belgede sahtecilik", 21 farklı fiilden "özel belgede sahtecilik", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık", 10 farklı fiilden "rüşvet verme", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "gerçeğe aykırı fatura düzenleme" suçlarından cezalandırılması ve suçtan elde ettiği mal varlıklarının müsadere edilmesinin talep edildiği kaydedildi.
KİM HAKKINDA NE KADAR HAPİS İSTENİYOR?
İddianamede Aziz İhsan Aktaş'a 704 yıla kadar, Rıza Akpolat'a 415 yıla kadar, Utku Caner Çaykara'ya 18 yıla kadar, Ahmet Özer hakkında 9 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Ayrıca Zeydan Karalar, Oya Tekin, Kadir Ayda ve Abdurrahman Tutdere'nin de 12 yıla kadar hapsi istendi.
Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Avcılar Belediye Başkanı şüpheli Utku Caner Çaykara'nın 2 farklı fiilden "ihaleye fesat karıştırma" ve "rüşvet alma" suçlarından hapisle cezalandırılmasının istendiği aktarılan açıklamada, görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı şüpheli Ahmet Özer' in 2 farklı fiilden "ihaleye fesat karıştırma" ve 2 farklı fiilden "özel belgede sahtecilik" suçlarından cezalandırılmasının istendiği ifade edildi.
Açıklamada, görevlerinden uzaklaştırılan Seyhan Belediye Başkanı şüpheli Oya Tekin ve Ceyhan Belediye Başkanı şüpheli Kadir Aydar'ın "rüşvet alma" suçundan ayrı ayrı hapisle cezalandırılmasının talep edildiği belirtildi.
Görevinden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Belediye Başkanı şüpheli Zeydan Karalar'ın "rüşvet alma" suçundan cezalandırılması istendiği kaydedilen açıklamada, görevinden uzaklaştırılan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin "rüşvet alma" suçundan cezalandırılmasının talep edildiği ifade edildi.
Açıklamada, görevinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı şüpheli Rıza Akpolat'ın "suç örgütüne üye olma", 26 farklı fiilden "ihaleye fesat karıştırma", 3 farklı fiilden "resmi belgede sahtecilik", 19 farklı fiilden "özel belgede sahtecilik", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık", 4 farklı fiilden "rüşvet alma", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "haksız mal edinme" suçlarından cezalandırılması ve suçtan elde ettiği malvarlıklarının müsaderesi edilmesinin talep edildiği kaydedildi.
Öte yandan soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe hakkındaki soruşturma dosyasının ayrıldığı öğrenildi.
İDDİANAMEDE DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR: FİRMALAR ARASI FON AKIŞI...
Takvim.com.tr'nin ulaştığı iddianamede, suç örgütüne ait firmalar ihale aldıkça bu firmaların sermaye artırımına gittiği, kısa sürede çok büyük sermayeli şirketler haline geldiği ve bünyesinde barındırdığı yirmiye yakın firmayla gerçek bir mal ve hizmet teminine dayanmayan faturalar düzenleyerek firmalar arası fon akışı sağladığı, bu yolla grup şirketlerini giderek büyüttüğü aktarıldı.
Aktaş'ın bir yandan firmalarının ekonomik büyümesini sağlarken, diğer yandan da siyasi karakterlerle ikili ve ticari ilişkilerini geliştirmeye çalıştığı kaydedildi.
EKREM İMAMOĞLU'NU FIRSATA ÇEVİRMİŞ
İddianamede, Aziz İhsan Aktaş'ın başlangıçta Diyarbakır, Adana ve Adıyaman gibi şehirlerde ihaleler aldığı, ancak Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinden sonra bu yönetim değişikliğini fırsat bildiği ve rotasını İBB ile ilçe belediyelerine çevirdiği belirtildi.
Ayrıca 2020 yılından itibaren İETT, İSFALT, İGDAŞ, Beşiktaş Belediyesi, Avcılar Belediyesi ve Esenyurt Belediyesi'nde ihaleler alarak örgüte adeta 'altın çağ'ını yaşattığı ifade edildi.