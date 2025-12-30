CHP'li sarhoş ilçe başkanının çarparak sakat bıraktığı genç olayında kan donduran ifade: 'Ciddi bir kaza değildi'
Hacı Resul Düzgün isimli bir gencin sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşım günlerdir konuşuluyor. CHP Üsküdar İlçe Başkanı Berk Tütüncü’nün kendisine alkollü kullandığı araçla çarpıp sakat kalmasına neden olduğuna ilişkin suçlamasına, ne Tütüncü’den ne de CHP’den herhangi bir cevap gelmezken AK Parti Gençlik Kollarından destek gecikmedi. Bir bacağı sakat kalan genç ise 9 ay boyunca 8 kritik ameliyat geçirdi. Düzgün, tüm yaşadıklarını tek tek anlattı.
Günlerdir sosyal medyada Hacı Resul Düzgün isimli 21 yaşındaki bir gencin "CHP Üsküdar İlçe Başkanı Berk Tütüncü bana alkollüyken çarptı, bacağım sakat kaldı" iddiaları geniş yankı uyandırdı. Ancak CHP'li ilçe başkanı Tütüncü'den de iddialarla ilgili hiçbir açıklama gelmedi. Aksine X sosyal medya hesabını korumaya aldı, vicdanları sızlatan olayla ilgili CHP'den de hiçbir tepki verilmedi.
AK PARTİ GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI YUSUF İBİŞ'TEN DESTEK: "BİZ HER ZAMAN YANINDAYIZ"
Binlerce destek mesajı alan Düzgün için özellikle AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş'in, sosyal medya hesabı X'ten "Biz her zaman yanındayız. Hukuki sürecin ve konunun takipçisi olacağım kardeşim." şeklinde yaptığı paylaşım dikkat çekti.
Bacağından olan Düzgün, yaşadıklarını bir video ile anlatarak CHP'li ilçe yöneticisi Tütüncü hakkında ağır iddialarda bulundu. Ataşehir Belediyesi'ne ait araçla kendisine çarptığını iddia ettiği Tütüncü'nün olay yerinden kaçtığını, bu nedenle de bacağından olduğunu söyleyen Düzgün, şahsın alkolden arınmak için 4 gün sonra teslim olduğunu ve 150 bin TL para cezası ödeyerek serbest kaldığını söyleyerek isyan etti.
Geçtiğimiz yıl Ataşehir Belediyesi'nde "bankamatik memuru" olduğu öne sürülen CHP Üsküdar İlçe Başkanı Berk Tütüncü, alkollü olduğu iddiasıyla belediyeye ait kiralık bir araçla ters şerit ihlali yaptı. Tütüncü, karşı şeritten gelen 21 yaşındaki motosiklet sürücüsü Hacı Resul Düzgün'e çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı. Kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Düzgün, bir yandan bacağını kurtarmak için 8 (sekiz) adet cerrahi operasyon geçirirken, diğer yandan da mahkeme süreciyle uğraştı.
21 Kasım 2024 günü Üsküdar Beylerbeyi Mahallesi Çamlıca Sokak'ta meydana gelen kaza polis tutanaklarına şerit ihlali ve hatalı sollama şeklinde geçti.
Ataşehir Belediyesi'nin kiralık araç filosunda olduğu iddia edilen CHP'li Berk Tütüncü idaresindeki 34 HTA 165 plakalı araç, Hacı Resul Düzgün yönetimindeki 34 MGZ 782 plakalı motosiklete çarptı. Kendi istikametinde seyir halinde olan Hacı Resul Düzgün, Berk Tütüncü'nün yaptığı hatalı sollama sonucu meydana gelen kazada yola savruldu. Çarpmanın etkisiyle motosiklet de devrilirken, Düzgün ağır şekilde yaralandı.
Berk Tütüncü, kazanın ardından gencin savrulduğunu görmesine rağmen aracından inmeden olay yerini hızla terk etti. Kaza yerinde bilincini kaybeden Düzgün'e, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından ilk müdahale yapıldı, ardından Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
OLAYDAN 4 GÜN SONRA ORTAYA ÇIKTI
Kazanın ardından harekete geçen ekipler, yaptıkları incelemeler sonucunda Tütüncü'nün ikamet adresini tespit ederek buraya gitti. Ancak adresinde bulunamayan Tütüncü'nün, olayın ardından izini kaybettirdiği belirlendi.
Kazanın ardından kendisinden haber alınamayan Tütüncü, dört gün boyunca yapılan aramalara rağmen bulunamadı. Tütüncü, 25 Kasım günü Çengelköy Polis Merkezi Amirliği'ne giderek ifade verdi. Polisteki ifadesinde, kazadan önce trafikte bir motosiklet sürücüsüyle tartıştığını beyan eden Tütüncü, çarpıp kaçtığı Hacı Resul Düzgün'ün de bu motosikletli sürücülerden biri olduğunu düşündüğü için olay yerinden kaçtığını itiraf etti.
SAVUNMASI PES DEDİRTTİ: KİMSE BANA ULAŞMADIĞI CİDDİ BİR KAZA OLMADIĞINI DÜŞÜNDÜM
Berk Tütüncü polise polise verdiği beyanda şunları kaydetti, "21.11.2024 günü, tahminen saat 00.00 sıralarında Beylerbeyi Mahallesi Beylerbeyi–Çamlıca Caddesi üzerinde, Ferah Mahallesi istikameti yönünde bahsi geçen araçla seyir halindeyken, karşı şeritten gelen bir motosiklet benim şeridime girerek aracımın sol ön kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yere düştü. Birkaç gün önce bir motosikletliyle yaşadığım tartışma nedeniyle duyduğum endişe sebebiyle, bu motosikletli şahsın tartıştığım kişilerden biri olabileceğini düşündüm. Ancak kaza sırasında motosiklet sürücüsünün ciddi bir sorunu olmadığını varsaydığım için, olay yerinden herhangi bir adli işlem yapılmaksızın ve tutanak tutulmadan ayrıldım. Daha sonra bahsi geçen aracı ikametim olan Mehmet Akif Mahallesi Bayırlı Sokak üzerinde bırakarak oradan ayrıldım. İkametime gittiğim sırada kız kardeşimin beni araması üzerine, olayın şokunda olmam nedeniyle kaza yerini ve saatini kendisine bildirerek, her ihtimale karşı 112 ekiplerine haber vermesini istedim. Olay sırasında araçta yalnızdım. Olaydan sonra, motosiklet sürücüsüyle ortak arkadaşlarımız olması sebebiyle şahsın durumu ve olayın seyri hakkında bilgi sahibi oldum. Bunun üzerine bugün, yani 25.11.2024 tarihinde, konuyla ilgili beyan vermek amacıyla merkezinize geldim. Bu kazanın oluşumunda herhangi bir kusurum olduğunu düşünmüyorum. Kazada herhangi bir yaralanmam olmadığından dolayı doktor raporu almadım."
Tütüncü ayrıca kaza esnasında alkollü olmadığını savunarak, "Daha önce hiç alkol kullanmadım." ifadelerini kullandı.