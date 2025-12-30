PODCAST CANLI YAYIN

TOKİ 500 bin sosyal konut kurasında 2. gün: Hakkari ve Şırnak'ta hak sahipleri belli oluyor

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlelerinden biri olarak gösterilen TOKİ 500 bin konut programında kura süreci hız kesmeden devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanan takvim kapsamında çekilişler öncelik deprem bölgesine verilerek il il gerçekleştiriliyor. Binlerce başvurunun yapıldığı proje kapsamında bugün ise Hakkari ve Şırnak'ta yapılacak kura çekimleri konut hayali kuran vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Yüzyılın Konut Projesi çerçevesinde Adıyaman'da start alan kura çekimleri Hakkari ve Şırnak'ta sürdürülen organizasyonlarla devam ediyor. İşte kuraya ilişkin bilgiler haberimizde.

ŞIRNAK VE HAKKARİ'DE TOKİ KURA GÜNÜ

500 bin sosyal konut projesi kapsamında Şırnak ve Hakkari'de hak sahiplerini belirleyecek kura çekimleri bugün gerçekleştirilecek.

Şırnak'ta kura organizasyonu 15 Temmuz Kongre Merkezi'nde düzenlenecek. Hakkari'de ise çekilişler Hakkari Merkez Spor Salonu'nda yapılacak.

Her iki ilde de kura çekimleri saat 11.00 itibarıyla başlaması bekleniyor.

TOKİ HAKKARİ VE ŞIRNAK KURA ÇEKİMİ NEREDEN İZLENECEK?

Hakkari ve Şırnak kura çekimleri noter huzurunda ve şeffaflık esasına göre gerçekleştirilecek.

Daha önce yapılan çekilişlerde olduğu gibi TOKİ'nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

ŞIRNAK'TA İLÇE İLÇE KONUT DAĞILIMI

Şırnak'ta toplam 1.492 sosyal konut inşa edilecek. Konutların ilçelere göre dağılımı şu şekilde açıklandı:

Merkez: 300

Beytüşşebap: 90

Cizre: 200

Güçlükonak: 79

İdil: 500

Silopi: 300

Uludere: 23

HAKKARİ'DE HANGİ İLÇEYE KAÇ KONUT YAPILACAK?

TOKİ tarafından Hakkari genelinde toplam 1.557 konut inşa edilecek. İlçelere göre planlanan konut sayıları ise şöyle:

Merkez: 600

Merkez Durankaya: 27

Çukurca: 100

Derecik: 80

Şemdinli: 200

Yüksekova: 450

Yüksekova Büyükçiftlik: 50

Yüksekova Esendere: 50

TOKİ Kura Sonuçları Nereden Öğrenilecek?

Kura çekimlerinin tamamlanmasının ardından asil ve yedek hak sahipleri listeleri erişime açılacak. Vatandaşlar sonuçları şu kanallar üzerinden sorgulayabilecek:

TOKİ Resmi İnternet Sitesi: www.toki.gov.tr

e-Devlet Kapısı: www.turkiye.gov.tr

Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile sisteme giriş yaparak hak sahipliği durumlarını detaylı şekilde öğrenebilecek.

İLK HAFTA KURA TAKVİMİ AÇIKLANDI

Açıklanan ilk hafta kura takvimi şöyle:

30 Aralık: ŞırnakHakkari

5 Ocak 2026: Siirt – Van

6 Ocak 2026: Mardin – Ağrı

7 Ocak 2026: Batman

Deprem Bölgesinde İnşa Edilecek Sosyal Konut Sayıları

Projenin önemli bir ayağını depremden etkilenen iller oluşturuyor. Bu kapsamda planlanan sosyal konut sayıları şöyle sıralandı:

Hatay: 13 bin 289

Kahramanmaraş: 8 bin 195

Malatya: 9 bin 609

Adıyaman: 6 bin 620

Gaziantep: 13 bin 890

Şanlıurfa: 13 bin 690

Diyarbakır: 12 bin 165

Adana: 12 bin 400

Elazığ: 3 bin 825

Osmaniye: 2 bin 990

Kilis: 1 bin 170

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK SOSYAL KONUT HAMLESİ"

Program kapsamı itibarıyla Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut adımı olarak değerlendiriliyor. Proje tamamlandığında en az 2 milyon kişinin sağlam, afetlere dirençli ve güvenli konutlara uygun koşullarla erişmesi hedefleniyor.

Projenin konut ve kira piyasasında dengeleyici bir etki oluşturması beklenirken, 1,5 trilyon TL'lik büyüklüğüyle çok sayıda sektörde hareketlilik yaratacağı ifade ediliyor.

Ayrıca İstanbul'da TOKİ eliyle ilk kez kiralık sosyal konut uygulamasının da aynı paket içinde hayata geçirilmesi planlanıyor.

ÖDEME PLANI: YÜZDE 10 PEŞİNAT 240 AYA VARAN VADE

"Ev Sahibi Türkiye" sloganıyla duyurulan kampanya kapsamında konutlar yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade seçenekleriyle satışa sunulacak. Konut tiplerine göre dağılım da paylaşıldı:

Toplam konutların yüzde 40'ı (200 bin): 80 metrekare 2+1

Yüzde 30'u (150 bin): 65 metrekare 2+1

Kalan 150 bin: 55 metrekare 1+1

ANADOLU İLLERİ: SATIŞ FİYATLARI VE TAKSİTLER

Anadolu illerinde satış fiyatları ve aylık taksitler konut tipine göre şöyle açıklandı:

1+1: 1 milyon 800 bin TL — 6 bin 750 TL taksit

65 m² 2+1: 2 milyon 200 bin TL — 8 bin 250 TL taksit

80 m² 2+1: 2 milyon 650 bin TL — 9 bin 938 TL taksit

İSTANBUL: SATIŞ FİYATLARI VE TAKSİTLER

İstanbul'da ise fiyatlar ve taksit tutarları farklı bir tabloda belirlendi:

1+1: 1 milyon 950 bin TL — 7 bin 313 TL taksit

65 m² 2+1: 2 milyon 450 bin TL — 9 bin 188 TL taksit

80 m² 2+1: 2 milyon 950 bin TL — 11 bin 63 TL taksit

KONTENJAN DAĞILIMI: KİMLERE NE KADAR AYRILACAK?

Projede hak sahipliği kontenjanları da gruplara göre paylaştırıldı. Buna göre:

Şehit aileleri ve gaziler: yüzde 5

Engelliler: yüzde 5

Emekliler: yüzde 20

3 ve daha fazla çocuğu olan aileler: yüzde 10

18-30 yaş arası gençler: yüzde 20

Diğer başvuru sahipleri: yüzde 40

Detaylar Nereden Takip Edilecek?

Yüzyılın Konut Projesi'ne dair güncel duyurular, 81 ildeki konut dağılımları ve başvuru sürecine ilişkin ayrıntılar TOKİ'nin ilgili sayfası üzerinden takip edilebilecek: "https://talep.toki.gov.tr/500binkonut/"

