TOKİ 500 bin sosyal konut kurasında 2. gün: Hakkari ve Şırnak'ta hak sahipleri belli oluyor
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlelerinden biri olarak gösterilen TOKİ 500 bin konut programında kura süreci hız kesmeden devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanan takvim kapsamında çekilişler öncelik deprem bölgesine verilerek il il gerçekleştiriliyor. Binlerce başvurunun yapıldığı proje kapsamında bugün ise Hakkari ve Şırnak'ta yapılacak kura çekimleri konut hayali kuran vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.
