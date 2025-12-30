TOKİ 500 bin sosyal konut kurasında 2. gün: Hakkari ve Şırnak'ta hak sahipleri belli oluyor

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK SOSYAL KONUT HAMLESİ"

Program kapsamı itibarıyla Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut adımı olarak değerlendiriliyor. Proje tamamlandığında en az 2 milyon kişinin sağlam, afetlere dirençli ve güvenli konutlara uygun koşullarla erişmesi hedefleniyor.

Projenin konut ve kira piyasasında dengeleyici bir etki oluşturması beklenirken, 1,5 trilyon TL'lik büyüklüğüyle çok sayıda sektörde hareketlilik yaratacağı ifade ediliyor.



Ayrıca İstanbul'da TOKİ eliyle ilk kez kiralık sosyal konut uygulamasının da aynı paket içinde hayata geçirilmesi planlanıyor.