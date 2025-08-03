Son Dakika
Abdi ne diyor YPG ne yapıyor? "Entegrasyon" sürecine "Münbiç" sabotajı | Ankara sahayı yakın takipte Gazze'ye giren yardımlar yağmalandı! Hamas'ın elindeki İsrailli rehine İsrail yüzünden iskelete döndü: Netanyahu'yu "şoke eden" görüntü
PODCAST CANLI YAYIN

Rıza Akpolat'ın rüşvet defteri! Ekremci fondaşlara milyonlarca TL para akışı: Nevşin Mengü, Altan Sancar, İsmail Küçükkaya...

Beşiktaş Belediyesi’ne yönelik devam eden yolsuzluk soruşturmasında, tutuklu eski Belediye Başkanı Rıza Akpolat’a ait harcama listesi dosyaya girdi. Rüşvetten elde edildiği belirtilen paraların CHP yandaşı medya ve gazetecilere aktarıldığı iddia edildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Rıza Akpolat'ın rüşvet defteri! Ekremci fondaşlara milyonlarca TL para akışı: Nevşin Mengü, Altan Sancar, İsmail Küçükkaya...

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:00 00:00
1x
Tüm Sesli Haberler

Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik devam eden yolsuzluk soruşturmasında, tutuklu eski belediye başkanı Rıza Akpolat'a ait olduğu tespit edilen ve dosyaya giren harcama listesi, rüşvetten elde edildiği değerlendirilen paraların muhalif medya ve gazetecilere de aktarıldığını ortaya koydu.

Rıza Akpolat seçime 2 gün kala Mengü’nün kanalına konuk oldu (Takvim.com.tr)Rıza Akpolat seçime 2 gün kala Mengü’nün kanalına konuk oldu (Takvim.com.tr)

Bir belediye görevlisi tarafından savcılığa teslim edilen ve Rıza Akpolat tarafından toplam 56 milyon 475 bin TL kişisel harcamanın yapıldığı belirtilen listede Nevşin Mengü, Altan Sancar, Ali Haydar Fırat ve İsmail Küçükkaya'nın yanı sıra Halk TV, Tele 1 ve KRT'ye de milyonlarca TL para aktarıldığı bilgisi yer aldı.

Akpolat'ın rüşvet defteri! Fondaş medya ve gazetecilere milyonlarca TL para akışı! Liste kabarık | Nevşin Mengü, Altan Sancar, İsmail Küçükkaya... (Takvim.com.tr)Akpolat'ın rüşvet defteri! Fondaş medya ve gazetecilere milyonlarca TL para akışı! Liste kabarık | Nevşin Mengü, Altan Sancar, İsmail Küçükkaya... (Takvim.com.tr)

Söz konusu listede gazeteciler ve medya kuruluşlarının yanı sıra Rıza Akpolat'ın uçak biletleri, otel konaklamaları, kişisel harcamaları, yemekli davet organizasyonları gibi birçok farklı alanda yapılan harcamanın liste haline getirildiği görüldü.

Bu isimlerle birlikte başka muhalif gazetecilerin eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve bazı CHP'li belediyelerce fonlandığı daha önce de gündeme gelmişti.

Akpolat'ın rüşvet defteri! Fondaş medya ve gazetecilere milyonlarca TL para akışı! Liste kabarık | Nevşin Mengü, Altan Sancar, İsmail Küçükkaya... (Takvim.com.tr)Akpolat'ın rüşvet defteri! Fondaş medya ve gazetecilere milyonlarca TL para akışı! Liste kabarık | Nevşin Mengü, Altan Sancar, İsmail Küçükkaya... (Takvim.com.tr)

BAŞKANLA YEMEK YERİM 120 BİNİ ALIRIM

Rıza Akpolat'a ait harcama listesinde 4 Nisan 2024'te "gelen" notuyla kaydedilen 254 bin TL'nin 200 bin TL'sinin gazeteci Nevşin Mengü'ye, 15 Mayıs 2024'te bir diğer gazeteci Ali Haydar Fırat'a da 5 bin dolar ödeme yapıldığı belirtildi.

Akpolat'ın rüşvet defteri! Fondaş medya ve gazetecilere milyonlarca TL para akışı! Liste kabarık | Nevşin Mengü, Altan Sancar, İsmail Küçükkaya... (Takvim.com.tr)Akpolat'ın rüşvet defteri! Fondaş medya ve gazetecilere milyonlarca TL para akışı! Liste kabarık | Nevşin Mengü, Altan Sancar, İsmail Küçükkaya... (Takvim.com.tr)

Kılıçdaroğlu döneminde CHP'de vekillik yapan gazeteci Barış Yarkadaş da, "Belediye Başkanı ile yemek yemek için 120 bin lira isteyenler var" demişti. O kişinin Nevşin Mengü olduğu iddia edilmişti.

Akpolat'ın rüşvet defteri! Fondaş medya ve gazetecilere milyonlarca TL para akışı! Liste kabarık | Nevşin Mengü, Altan Sancar, İsmail Küçükkaya... (Takvim.com.tr)Akpolat'ın rüşvet defteri! Fondaş medya ve gazetecilere milyonlarca TL para akışı! Liste kabarık | Nevşin Mengü, Altan Sancar, İsmail Küçükkaya... (Takvim.com.tr)

İSMAİL KÜÇÜKKAYA'YA 500 BİN TL

Listede, 11 Mart 2024'te kaynağı belirsiz 1 milyon 650 bin TL'nin 500 bin TL'sinin gazeteci İsmail Küçükkaya'ya, 750 bin TL'sinin canlı yayın notuyla Halk TV'ye, 300 bin TL'sinin Tele 1'e, 100 bin TL'sinin KRT'ye ödendiği görüldü. Aynı listede, Halk TV'ye 350 bin TL, TELE 1'e ise 315 bin TL ikinci bir ödeme daha yapıldığı not edildi.

KİMİN NEREDEN MAAŞ ALDIĞINI BİLİYORUM

Listede düzenli ödeme yapıldığı tespit edilen gazetecilerin de aralarında bulunduğu çok sayıda muhalif gazetecinin eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve bazı CHP'li belediyeler tarafından fonlandığı, bu gazetecilerin aldıkları fonlar karşılığında özellikle sosyal medya üzerinden İmamoğlu propagandası yaptıkları daha önce de gündeme gelmişti.

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında ifade veren bazı tanıklar da Murat Ongun'un gazetecilere otoparklarda elden düzenli ödemeler yaptırdığını ve bu isimleri kontrol altında tuttuğunu ifade etmişti.

Önceki dönem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Halk TV başta olmak üzere muhalif kanallardaki birçok gazetecinin İmamoğlu tarafından maaşa bağlandığını ima ederek, "Ben kimin nerden ne kadar maaş aldığını iyi biliyorum" açıklamasıyla muhalefet medyasında çok ses getiren fondaş kavgasının filini ateşlemişti.

Kılıçdaroğlu'nun bu iddiasının ardından ismi geçen gazeteciler, birbirlerini İmamoğlu'ndan fon almakla suçlamıştı.

Rıza Akpolatın karanlık işleri! Baldızı Çiğdem Yankılıç Kangalın çanta dolusu dövizle görüntüleri çıktıRıza Akpolatın karanlık işleri! Baldızı Çiğdem Yankılıç Kangalın çanta dolusu dövizle görüntüleri çıktı

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Abdi ne diyor YPG ne yapıyor? "Entegrasyon" sürecine "Münbiç" sabotajı | Ankara sahayı yakın takipte
Rıza Akpolat'ın rüşvet defteri! Ekremci fondaşlara milyonlarca TL para akışı: Nevşin Mengü, Altan Sancar, İsmail Küçükkaya...
Gazze'ye giren yardımlar yağmalandı! Hamas'ın elindeki İsrailli rehine İsrail yüzünden iskelete döndü: Netanyahu'yu "şoke eden" görüntü
Evde çalışana emeklilik imkanı | Kimler faydalanacak? Nasıl hesaplanıyor?
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e tepki: İsrail'in propaganda makinası gibi!
600 bin işçiyi ilgilendiriyor! Kamuda zam için imzalar atıldı
Almeida'ya hücum | Trabzonspor Portekizli yıldızı kadrosuna katmak için mesai harcıyor!
Turkuvaz Medya'dan Samsun'da ihracat zirvesi! Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat: Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamını açıkladık
Vanalar açıldı Suriye'ye enerji akışı başladı! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar: Suriye daha istikrarlı hale gelecek
Galatasaray ve Lazio yenişemedi: 2-2
Diplomasi taciz skandalıyla çöktü! İsrail büyükelçisinden cinsel saldırı | İlk vukuatı değil
İsrail ile ticaret sıfırlandı BM’de diplomasi trafiği hızlandı! Türkiye Filistin için dünyanın dört bir yanında harekete geçti
İmza töreninde Osimhen ve Sane'den Türkçe selam! Galatasaray taraftarlarından "Ederson" talebi | Sözleşmeler imzalandı yeni sezon ürünleri tanıtıldı
Deniz üzerine yeni havalimanı geliyor! Yeni Trabzon Havalimanı Türkiye'de 3. olacak | Bakan Uraloğlu detayları açıkladı
İstanbul'da yaz yağmuru: Hazırlıksız yakalananlar ıslandı
ÖZEL HABER | Beşiktaş'tan Ndidi bombası! Resmi teklif yapıldı
Çeşme'den sonra İzmir'de de su kesintisi başlıyor! CHP yönetimi vatandaşı çileye mahkum etti
Davinson'un partneri geliyor! Galatasaray'dan dev transfer
Sabıkalı firma! Gurme ismi ifşa olunca Bifet yaptı domuz eti yedirmeye devam etti | Kim bu İlko Köse
ATV’den bir bomba dizi daha: Aşk ve Gözyaşı için okuma provası yapıldı! Başrolde Hande Erçel ile Barış Arduç var!