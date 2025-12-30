PODCAST CANLI YAYIN

Mehmet Akif Ersoy'un yeniden ifadesi alınacak! Etkin pişmanlıktan mı faydalanacak?

Son dakika haberleri... Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Mehmet Akif Ersoy ifade vermek üzere bulunduğu cezaevinden adliyeye getirildi. Sabah'ın haberine göre Ersoy'un etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanma talebinde bulunduğu öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve merkezinde Kenan Tekdağ dönemi Habertürk'ünün önemli isimlerinin yer aldığı soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında tutuklanan Mehmet Akif Ersoy'un, yeniden ifade vermek üzere cezaevinden adliyeye getirildiği öğrenildi.

Detaylar gelecek...

