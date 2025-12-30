Obama-Clinton yapımı DEAŞ İsrail için sahaya sürüldü! Nihai hedef Terörsüz Türkiye: SDG'nin El Hol'den saldığı kalleşler Yalova'dan çıktı







DEAŞ'ın İsrail ve SDG'ye alan açmak için son zamanlarda planlı ve maksatlı terör eylemlerine giriştiği görüldü.



AVUSTRALYA, SURİYE, LAZKİYE... AMAÇ İSRAİL'İ MEŞRULAŞTIRMAK SDG'YE ALAN AÇMAK



DEAŞ'lı baba-oğul, Avustralya'da sahilde eğlenenleri taradı. Bir Yahudi etkinliğine düzenlenen bu saldırı İsrail tarafından Gazze'deki soykırımı meşrulaştırmak için kullanıldı.









Suriye'de DEAŞ varlığını yeniden gündeme getirmek için 2 hafta önce ABD askerlerine saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 ABD askeri ile 1 ABD vatandaşı hayatını kaybetti.



Suriye'de Alevilere ait İmam Ali bin Ebu Talip Camii'ne yönelik DEAŞ saldırısı gerçekleştirildi.









DEAŞ'ın İmam Ali Camii'ne yaptığı saldırı üzerinden Lazkiye'de Nusayriler ayaklandırıldı. Ayaklanma çağrısı SDG ile "özerklik" planları yapan sözde Alevi şeyhi Gazal'dan geldi.



Yine yakın bir zaman diliminde Şam'da Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara'ya suikast hazırlığı içinde olan DEAŞ'lılar MİT tarafından yakalandı.



Son olarak SDG'nin El Hol'den saldığı DEAŞ'lı teröristler, SDG'ye can suyu olmak için Türkiye'deki terör faaliyetlerine hız verdi.



DEAŞ VE SDG KUKLA... KUKLACI İSRAİL!



İsrail'in SDG'nin tasfiyesini engellemek için DEAŞ'ı aparat olarak kullandığı, DEAŞ üzerinden Türkiye'ye mesaj vermenin gayreti içinde olduğu görüldü.



İsrail-SDG-DEAŞ ittifakının altında da bu gerçeklik yatıyor.