Obama-Clinton yapımı DEAŞ İsrail için sahaya sürüldü! Nihai hedef Terörsüz Türkiye: SDG'nin El Hol'den saldığı kalleşler Yalova'dan çıktı
Suriye'de SDG'ye entegrasyon verilen süre dolarken Obama-Clinton yapımı DEAŞ, İsrail için sahneye sürüldü. SDG'nin El Hol Kampı'ndan saldığı DEAŞ'lı teröristler "Terörsüz Türkiye terörsüz bölge" sürecini dinamitlemek için maşa olarak kullandı. Yalova'da polislerle çatışan DEAŞ'lı kalleşlerin SDG denetimindeki El Hol'den geldiği saptandı. Nitekim DEAŞ, Avustralya'daki plaj saldırısı ile İsrail'e; Suriye'de ABD askerlerine pusu ve Lazkiye'de İmam Ali Camii’ne saldırı eylemi ile de SDG'ye can suyu oldu. Böylelikle Türkiye karşıtı İsrail-SDG-DEAŞ ittifakı tescillendi.
Türkiye'nin iç cephesini tahkim ettiği ve Suriye'den başlayıp tüm bölgeyi terörsüz hale getirmeyi hedeflediği hayati süreçte DEAŞ taşeron olarak sahneye sürüldü.
Yalova'da DEAŞ'lı teröristler henüz daha bir yaşını doldurmamış bebekleri kendilerine siper ederek polisle çatışmaya girdi. 3 polisimiz şehit oldu, 8 polis ve bir bekçi yaralandı.
Teröristlerin bulunduğu evde kadınlar ve çocukların olması nedeniyle operasyon büyük bir hassasiyetle yürütüldü. Adreste bulunan 5 kadın ve 6 çocuk sağ olarak tahliye edildi. Çıkan çatışmada 6 DEAŞ'lı terörist ölü olarak ele geçirildi.
SDG KONTROLÜNDEKİ EL HOL KAMPI'NDAN GELDİLER
Operasyonda leşi yere serilen terörist Zafer Umutlu'nun Bitlis Güroymak nüfusuna kayıtlı olduğu, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 2 suç kaydı bulunduğu bildirildi. Diğer terörist Haşem Sordabak 1997 doğumlu ve Bitlis Güroymak nüfusuna kayıtlı. Sordabak'ın silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 1 suç kaydı var. Teröristlerin SDG'nin kontrol ettiği El Hol Kampı'ndan geldiği belirlendi.
Suriye'de SDG'nin Suriye ordusuna entegrasyonu için süre dolarken DEAŞ'ın tekrar aktif edilmesi hiç de tesadüf değil.
Üstelik SDG'nin denetimindeki El Hol Kampı'ndan teröristlerin eylem için salınması, DEAŞ'ın SDG ve İsrail'le müşterek hareket ettiğini gösterdi.
Daha önce de Gar saldırısı ve Taksim'deki bombalı paket eylemindeki DEAŞ'lı teröristlerin SDG'nin bölgesinden geçirilerek Türkiye'ye sevk edildikleri tespit edilmişti.
DEAŞ'ın İsrail ve SDG'ye alan açmak için son zamanlarda planlı ve maksatlı terör eylemlerine giriştiği görüldü.
AVUSTRALYA, SURİYE, LAZKİYE... AMAÇ İSRAİL'İ MEŞRULAŞTIRMAK SDG'YE ALAN AÇMAK
DEAŞ'lı baba-oğul, Avustralya'da sahilde eğlenenleri taradı. Bir Yahudi etkinliğine düzenlenen bu saldırı İsrail tarafından Gazze'deki soykırımı meşrulaştırmak için kullanıldı.
Suriye'de DEAŞ varlığını yeniden gündeme getirmek için 2 hafta önce ABD askerlerine saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 ABD askeri ile 1 ABD vatandaşı hayatını kaybetti.
Suriye'de Alevilere ait İmam Ali bin Ebu Talip Camii'ne yönelik DEAŞ saldırısı gerçekleştirildi.
DEAŞ'ın İmam Ali Camii'ne yaptığı saldırı üzerinden Lazkiye'de Nusayriler ayaklandırıldı. Ayaklanma çağrısı SDG ile "özerklik" planları yapan sözde Alevi şeyhi Gazal'dan geldi.
Yine yakın bir zaman diliminde Şam'da Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara'ya suikast hazırlığı içinde olan DEAŞ'lılar MİT tarafından yakalandı.
Son olarak SDG'nin El Hol'den saldığı DEAŞ'lı teröristler, SDG'ye can suyu olmak için Türkiye'deki terör faaliyetlerine hız verdi.
DEAŞ VE SDG KUKLA... KUKLACI İSRAİL!
İsrail'in SDG'nin tasfiyesini engellemek için DEAŞ'ı aparat olarak kullandığı, DEAŞ üzerinden Türkiye'ye mesaj vermenin gayreti içinde olduğu görüldü.
İsrail-SDG-DEAŞ ittifakının altında da bu gerçeklik yatıyor.
Bu noktada Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin verdiği mesajlar önem kazandı.
BAŞKAN ERDOĞAN: SINIR İÇİNDE VE ÖTESİNDE MÜCADELEMİZ SÜRECEK
DEAŞ'la yurt içinde ve yurt dışında tavizsiz bir şekilde mücadele edileceğini bildiren Erdoğan, "Milletimizin huzuruna ve devletimizin güvenliğine kasteden eli kanlı canilerle mücadelemizi sınırlarımız içinde ve ötesinde kararlı, çok boyutlu ve tavizsiz bir şekilde devam ettireceğiz" dedi.
BAHÇELİ DEAŞ'IN ADINI KOYDU: SİYONİST ALÇAKLIĞIN MAŞA ÖRGÜTÜ
Bahçeli ise "Hiçbir iç ve dış mahreçli saldırı, suikast veya sabotaj haklı davamızdan, 'Terörsüz Türkiye' kararlığımızdan geri döndüremeyecektir" açıklamasında bulundu.
MHP lideri DEAŞ'ı "Siyonist-emperyalist alçaklığın maşa örgütü" olarak tanımladı.
TRUMP: DEAŞ'I OBAMA VE CLINTON KURDU
Ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın 2016'daki "DEAŞ'ı Obama ve Clinton kurdu" itirafı ise unutulmuyor.
Trump, "IŞİD'in kurucusu o. Obama IŞİD'i kurdu. Ve şunu da söylemeliyim, yardımcılığını da ezik Hillary Clinton yaptı" diyerek Obama yönetiminin Orta Doğu'yu kan gölüne çevirdiğini söylemişti.