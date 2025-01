Firari FETÖ’cüden KPSS sorularını çaldık itirafı

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen 'in ölümünün ardından dağılma sürecine giren terör örgütü FETÖ'den yeni itiraflar gelmeye başladı. Uzun yıllar sınav sorularını çalarak kendi militanlarını kritik noktalara yerleştiren FETÖ, milyonlarca gencin emeğini gasp ederek devleti ele geçirme planları yapmıştı. Gülen'in ölümünden sonra dili çözülen sözde eski Malezya imamı Abdullah Antep li, dikkat çeken itiraflarda bulundu.

Antepli, 2010 KPSS sorularının çalındığının medyada gündeme geldiği dönemde FETÖ elebaşı Fetullah Gülen 'in yanında olduğunu söyledi.

Firarî FETÖ mensubu ve eski Zaman gazetesi çalışanı Ahmet Dönmez 'in YouTube programına katılan Abdullah Antep li, terör örgütüne ilişkin dikkat çeken itiraflarda bulundu.

Firari FETÖ’cü Abdulah Antepli KPSS Sorularını çaldıklarını itiraf etti (Fotoğraf: AA)

İTİRAF EDERKEN BİLE FETÖ'YÜ AKLAMAYA ÇALIŞTI

Konuşmasında bir yandan FETÖ'yü aklamaya çalışan Abdullah Antepli, örgüt lideri Fetullah Gülen'in soru hırsızlığı talimatını yalnızca bir kez verdiği izlenimini yaratmaya çalıştı. Antepli, Gülen'in o dönemde etrafındakilere, "çok özel şartlar ve mahrem okullarla" ilgili cevaz verdiğini söylediğini kaydeden Antepli, Gülen'in "Ben her soruyu çalın, her sınavın sonucunu arkadaşlara verin. Böyle bir şey demedim" dediğini aktardı.

FETÖ firarisi Antepli, örgütün kendi içinde 15 Temmuz öncesi "ahlaki bir erozyona maruz kaldığını" vurgulayarak, "Balık baştan koktu. İdari yapıdaki ahlaksızlıklarla biz zaten 15 Temmuz sürecine geldik." diye konuştu.

KÜÇÜK YAŞLARDAN İTİBAREN FETÖ YAPILANMASI İÇİNDE

Küçük yaşlardan itibaren örgüt içinde yer almış, sözde "semt imamlığı" da yapmış Tuncay Abdullah Antepli'nin, üniversite döneminde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Emniyet "mahrem imamlığına" kadar terör örgütü FETÖ'nün birçok kademesinde yer aldığı biliniyor.

FETÖ'nün sözde "Myanmar imamı" ve "Malezya imamı" olarak görev yaptığı bilinen Antepli'nin, FETÖ kontrolünde derneklerde faaliyetleri bulunuyor.

Antepli'nin, örgütün "dinler arası diyalog politikası" kapsamında ABD'de de görevlendirildiği, 2003'te Connecticut eyaletinde Hristiyan İlahiyat Fakültesinde "dini rehber" olarak çalıştığı, sonrasında ise North Carolina'daki Duke Üniversitesinde görev yaptığı ifade ediliyor.