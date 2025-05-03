Başkan Erdoğan ve Önder’in ayaküstü sohbetinin perde arkası neydi? Bekir Bozdağ ilk kez A Haber’de açıkladı!

Daha sonra iftardan sonra Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Sırrı Bey'e Ramazan Bayramı'ndan sonra randevu vereceğini ifade etti. O anlarda bir başka gülümseten diyalog daha gerçekleşti.

Bozdağ, Erdoğan ve Önder'in görüşmesi sırasında AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu'nun da bulunduğunu ve Sırrı Süreyya Önder'in Akbaşoğlu ile takıldığını ifade ederek o anlarda yaşanan kısa bir anı daha anlattı. "Önder Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a Muhammed Emin Akbaşoğlu'nu görevden alacakmışsınız? Doğru mudur? diye sordu. O anlarda Cumhurbaşkanımız Akbaşoğlu'na baktı ve orada gülüşme oldu." ifadelerini kullandı.

Her iki diyalogların ardından Ramazan Bayramı'ndan sonra yapılan görüşmelere değinen Bekir Bozdağ "Görüşme sonrası Sırrı Süreyya Önder çok mutlu oldu. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın Terörsüz Türkiye sürecinin olumlu bir şekilde sona ereceğini biliyorum" dediğini ifade etti.