Başkan Erdoğan ve Önder’in ayaküstü sohbetinin perde arkası neydi? Bekir Bozdağ ilk kez A Haber’de açıkladı!

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan'da geçirdiği aort damarının yırtılması ve kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve 18 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetmişti. Bugün hayatını kaybeden Önder'in vefat haberi başta siyaset ve sanat camiası olmak üzere kamuoyunda derin üzüntüyle karşılandı.
TBMM Başkanvekili ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, A Haber'de Tahir İnan'ın sunduğu Satır Arası programına uzaktan bağlantı ile katılarak, Terörsüz Türkiye sürecinde Başkan Erdoğan ve Sırrı Süreyya Önder'in iftar programında yansıyan ayaküstü konuşmasının detaylarını anlattı. Bozdağ 'O anlarda iki farklı diyalog konuşuldu ve o sohbetlerde gülümseten anlar yaşandı' diyerek yaşananları anlattı.