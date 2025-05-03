Beşiktaş’tan Deniz Gül harekatı! Transferde bonservisi belli oldu

Portekiz Ligi ekiplerinden Porto'da forma giyen 20 yaşındaki forvet Deniz Gül, Beşiktaş'ın radarına girdi. Siyah-beyazlı yönetim, genç oyuncunun hem potansiyeli hem de yerli statüsündeki avantajı nedeniyle transferi öncelikli hedefler arasına aldı.
Portekiz Ligi ekiplerinden Porto'da forma giyen 20 yaşındaki forvet Deniz Gül, Beşiktaş'ın radarına girdi. Siyah-beyazlı yönetim, genç oyuncunun hem potansiyeli hem de yerli statüsündeki avantajı nedeniyle transferi öncelikli hedefler arasına aldı.
BONSERVİSİ 5 MİLYON EURO
Portekiz basınına yansıyan bilgilere göre, Beşiktaş kısa süre içinde Porto ile resmi temaslara başlayacak. Siyah-beyazlıların transfer için 4 milyon Euro teklif etmeye hazırlandığı öğrenildi. Ancak Portekiz ekibinin beklentisi 5 milyon Euro'nun üzerinde.
2029'A KADAR KONTRATI VAR
Türkiye A Milli Takımı'nda da 2 kez görev alan Deniz Gül, geleceğin önemli yerli forvet adayları arasında gösteriliyor. Güncel piyasa değeri 4.5 milyon Euro olan oyuncunun Porto ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029 tarihine kadar devam ediyor.
YERLİ ROTASYONU GÜÇLENDİRİLECEK
Yerli oyuncu kuralı nedeniyle geniş bir Türk futbolcu havuzu oluşturmak isteyen Beşiktaş, hem geleceğe yatırım yapmak hem de yerli alternatifi artırmak istiyor. Deniz Gül transferi, bu stratejinin önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor.