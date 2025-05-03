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Beşiktaş'tan Deniz Gül harekatı! Transferde bonservisi belli oldu

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, yerli rotasyonunu güçlendirmek adına dikkat çeken bir ismi gündemine aldı. Siyah-beyazlılar, Porto forması giyen milli santrfor Deniz Gül'ün transferi için harekete geçiyor.

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Giriş Tarihi :03 Mayıs 2025 , 17:20 Güncelleme Tarihi :03 Mayıs 2025 , 17:20
Beşiktaş’tan Deniz Gül harekatı! Transferde bonservisi belli oldu

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Portekiz Ligi ekiplerinden Porto'da forma giyen 20 yaşındaki forvet Deniz Gül, Beşiktaş'ın radarına girdi. Siyah-beyazlı yönetim, genç oyuncunun hem potansiyeli hem de yerli statüsündeki avantajı nedeniyle transferi öncelikli hedefler arasına aldı.

Deniz Gül (EPA)Deniz Gül (EPA)

BONSERVİSİ 5 MİLYON EURO

Portekiz basınına yansıyan bilgilere göre, Beşiktaş kısa süre içinde Porto ile resmi temaslara başlayacak. Siyah-beyazlıların transfer için 4 milyon Euro teklif etmeye hazırlandığı öğrenildi. Ancak Portekiz ekibinin beklentisi 5 milyon Euro'nun üzerinde.

Deniz Gül (EPA)Deniz Gül (EPA)

A TAKIMDA SÜRE ALDI

2023/24 sezonunda Porto formasıyla 23 maça çıkan Deniz Gül, bu süreçte 2 gol kaydetti. Genç yaşına rağmen A takımda süre bulmayı başaran forvet, teknik kapasitesi ve oyun zekâsıyla öne çıkıyor.

Deniz Gül (EPA)Deniz Gül (EPA)

2029'A KADAR KONTRATI VAR

Türkiye A Milli Takımı'nda da 2 kez görev alan Deniz Gül, geleceğin önemli yerli forvet adayları arasında gösteriliyor. Güncel piyasa değeri 4.5 milyon Euro olan oyuncunun Porto ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029 tarihine kadar devam ediyor.

Deniz Gül (AFP)Deniz Gül (AFP)

YERLİ ROTASYONU GÜÇLENDİRİLECEK

Yerli oyuncu kuralı nedeniyle geniş bir Türk futbolcu havuzu oluşturmak isteyen Beşiktaş, hem geleceğe yatırım yapmak hem de yerli alternatifi artırmak istiyor. Deniz Gül transferi, bu stratejinin önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor.

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