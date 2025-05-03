Beşiktaş’tan Deniz Gül harekatı! Transferde bonservisi belli oldu

Deniz Gül (EPA)

2029'A KADAR KONTRATI VAR

Türkiye A Milli Takımı'nda da 2 kez görev alan Deniz Gül, geleceğin önemli yerli forvet adayları arasında gösteriliyor. Güncel piyasa değeri 4.5 milyon Euro olan oyuncunun Porto ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029 tarihine kadar devam ediyor.