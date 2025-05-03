Can Borcu’nun Mehmet’i Bülent İnal sırılsıklam aşık! Ebru Özkan’ın partnerinin 14 yıllık eşi Melis’e bakın...

ATV'nin sevilen dizisi Can Borcu'nda Mehmet karakterini canlandıran Bülent İnal'ın hayatı merak edildi. Bir çocuk babası 51 yaşındaki oyuncunun özellikle 14 yıl önce nikah masasına oturduğu eşi Melis İnal merak konusu oldu.

İnal'ın yıllar önce verdiği bir röportajda eşiyle ilgili söyledikleri de tekrar gündeme geldi. Söz konusu röportajda İnal'a "Yaşadığınız nasıl bir aşktı? Ne oldu, nasıl oldu da 'Hayatımın geri kalanını birlikte geçirmek istediğim kız bu!' dediniz?" sorusu yöneltildi.

İnal, soruyu şöyle yanıtladı: "Melis hep gülümseyen, hayata pozitif bakan, mutlu bir kadındı. Yani beni iyileştirebilecek tek kadındı. Huzursuz ruhuma ilaç gibi geldi. Ve beni gerçekten seviyordu. Ben de onu gerçekten çok seviyorum!"

"HEM EVLİYİZ HEM AŞIĞIZ" Ünlü oyuncu, "Aşık olmakla, evli olmak arasında ne fark var?" sorusuna da şu yanıtı verdi: "Bizim için aşık olmakla evli olmak diye bir fark yok. Hem evliyiz, hem aşığız. Hatta evlendikten sonra daha çok aşık oldum"