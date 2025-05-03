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Can Borcu’nun Mehmet’i Bülent İnal sırılsıklam aşık! Ebru Özkan'ın partnerinin 14 yıllık eşi Melis'e bakın...

ATV'nin sevilen dizisi Can Borcu'nda Ebru Özkan, Mine Tugay ve Cüneyt Mete gibi isimlerle kamera karşısına geçen Bülent İnal yeni bölümle birlikte gündem oldu. Başarılı oyunculuk performansıyla izleyicilerin beğenisini kazanan İnal'ın hayatı merak edildi. Bir çocuk babası 51 yaşındaki oyuncunun özellikle 14 yıl önce nikah masasına oturduğu eşi Melis İnal merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun eşini görenler hayran kaldı. Öte yandan İnal'ın sosyal medyada eşi ile yaptığı romantik paylaşımlar da beğeni topladı.

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Giriş Tarihi :03 Mayıs 2025 , 13:33 Güncelleme Tarihi :03 Mayıs 2025 , 13:33
Can Borcu’nun Mehmet’i Bülent İnal sırılsıklam aşık! Ebru Özkan’ın partnerinin 14 yıllık eşi Melis’e bakın...

ATV'nin sevilen dizisi Can Borcu'nda Mehmet karakterini canlandıran Bülent İnal'ın hayatı merak edildi. Bir çocuk babası 51 yaşındaki oyuncunun özellikle 14 yıl önce nikah masasına oturduğu eşi Melis İnal merak konusu oldu.

Can Borcu’nun Mehmet’i Bülent İnal sırılsıklam aşık! Ebru Özkan’ın partnerinin 14 yıllık eşi Melis’e bakın...

İnal'ın yıllar önce verdiği bir röportajda eşiyle ilgili söyledikleri de tekrar gündeme geldi. Söz konusu röportajda İnal'a "Yaşadığınız nasıl bir aşktı? Ne oldu, nasıl oldu da 'Hayatımın geri kalanını birlikte geçirmek istediğim kız bu!' dediniz?" sorusu yöneltildi.

Can Borcu’nun Mehmet’i Bülent İnal sırılsıklam aşık! Ebru Özkan’ın partnerinin 14 yıllık eşi Melis’e bakın...

İnal, soruyu şöyle yanıtladı: "Melis hep gülümseyen, hayata pozitif bakan, mutlu bir kadındı. Yani beni iyileştirebilecek tek kadındı. Huzursuz ruhuma ilaç gibi geldi. Ve beni gerçekten seviyordu. Ben de onu gerçekten çok seviyorum!"

Can Borcu’nun Mehmet’i Bülent İnal sırılsıklam aşık! Ebru Özkan’ın partnerinin 14 yıllık eşi Melis’e bakın...

"HEM EVLİYİZ HEM AŞIĞIZ"

Ünlü oyuncu, "Aşık olmakla, evli olmak arasında ne fark var?" sorusuna da şu yanıtı verdi: "Bizim için aşık olmakla evli olmak diye bir fark yok. Hem evliyiz, hem aşığız. Hatta evlendikten sonra daha çok aşık oldum"

Can Borcu’nun Mehmet’i Bülent İnal sırılsıklam aşık! Ebru Özkan’ın partnerinin 14 yıllık eşi Melis’e bakın...

GÖREN HAYRAN KALDI

Ünlü oyuncunun eşini görenler ise hayran kaldı. İnal'ın sosyal medyada eşi ile yaptığı romantik paylaşımlar da beğeni topladı.

Can Borcu’nun Mehmet’i Bülent İnal sırılsıklam aşık! Ebru Özkan’ın partnerinin 14 yıllık eşi Melis’e bakın...

İşte Bülent İnal başta olmak üzere ünlülerin aşkları...

Can Borcu’nun Mehmet’i Bülent İnal sırılsıklam aşık! Ebru Özkan’ın partnerinin 14 yıllık eşi Melis’e bakın...

Ebru Özkan Saban

Can Borcu’nun Mehmet’i Bülent İnal sırılsıklam aşık! Ebru Özkan’ın partnerinin 14 yıllık eşi Melis’e bakın...

Ebru Özkan Saban ve eşi Ertan Saban

Can Borcu’nun Mehmet’i Bülent İnal sırılsıklam aşık! Ebru Özkan’ın partnerinin 14 yıllık eşi Melis’e bakın...

Ebru Özkan Saban ve eşi Ertan Saban

Can Borcu’nun Mehmet’i Bülent İnal sırılsıklam aşık! Ebru Özkan’ın partnerinin 14 yıllık eşi Melis’e bakın...

Ebru Gündeş

Can Borcu’nun Mehmet’i Bülent İnal sırılsıklam aşık! Ebru Özkan’ın partnerinin 14 yıllık eşi Melis’e bakın...

Ebru Gündeş ve eşi Murat Özdemir

Can Borcu’nun Mehmet’i Bülent İnal sırılsıklam aşık! Ebru Özkan’ın partnerinin 14 yıllık eşi Melis’e bakın...

Melike Güner

Can Borcu’nun Mehmet’i Bülent İnal sırılsıklam aşık! Ebru Özkan’ın partnerinin 14 yıllık eşi Melis’e bakın...

Melike Güner ve eşi Ali Haydar Bozkurt

Can Borcu’nun Mehmet’i Bülent İnal sırılsıklam aşık! Ebru Özkan’ın partnerinin 14 yıllık eşi Melis’e bakın...

Melike Güner ve eşi Ali Haydar Bozkurt

Can Borcu’nun Mehmet’i Bülent İnal sırılsıklam aşık! Ebru Özkan’ın partnerinin 14 yıllık eşi Melis’e bakın...

BÜLENT İNAL

Can Borcu’nun Mehmet’i Bülent İnal sırılsıklam aşık! Ebru Özkan’ın partnerinin 14 yıllık eşi Melis’e bakın...

BÜLENT İNAL VE EŞİ MELİS İNAL

Can Borcu’nun Mehmet’i Bülent İnal sırılsıklam aşık! Ebru Özkan’ın partnerinin 14 yıllık eşi Melis’e bakın...

BÜLENT İNAL VE EŞİ MELİS İNAL

Can Borcu’nun Mehmet’i Bülent İnal sırılsıklam aşık! Ebru Özkan’ın partnerinin 14 yıllık eşi Melis’e bakın...

BÜLENT İNAL VE EŞİ MELİS İNAL

Can Borcu’nun Mehmet’i Bülent İnal sırılsıklam aşık! Ebru Özkan’ın partnerinin 14 yıllık eşi Melis’e bakın...

BÜLENT İNAL VE EŞİ MELİS İNAL

Can Borcu’nun Mehmet’i Bülent İnal sırılsıklam aşık! Ebru Özkan’ın partnerinin 14 yıllık eşi Melis’e bakın...

BÜLENT İNAL VE EŞİ MELİS İNAL

Can Borcu’nun Mehmet’i Bülent İnal sırılsıklam aşık! Ebru Özkan’ın partnerinin 14 yıllık eşi Melis’e bakın...

İzzet Yıldızhan

Can Borcu’nun Mehmet’i Bülent İnal sırılsıklam aşık! Ebru Özkan’ın partnerinin 14 yıllık eşi Melis’e bakın...

İzzet Yıldızhan ve eşi Ajda Yıldızhan

Can Borcu’nun Mehmet’i Bülent İnal sırılsıklam aşık! Ebru Özkan’ın partnerinin 14 yıllık eşi Melis’e bakın...

Hakan Ural

Can Borcu’nun Mehmet’i Bülent İnal sırılsıklam aşık! Ebru Özkan’ın partnerinin 14 yıllık eşi Melis’e bakın...

Hakan Ural ve eşi Ezgi Can Ural

Can Borcu’nun Mehmet’i Bülent İnal sırılsıklam aşık! Ebru Özkan’ın partnerinin 14 yıllık eşi Melis’e bakın...

Hakan Ural ve eşi Ezgi Can Ural