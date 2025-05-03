“Papa olmak isterim” demişti! Trump yapay zekayla kendini Papa olarak çizdirdi

Geçtiğimiz günlerde "Papa olmak isterim" şeklindeki açıklamasıyla gündeme damga vuran ABD Başkanı Donald Trump, bu kez de Truth Social paylaşımıyla konuşuluyor.

Papa Trump, Takvim.com.tr tarafından yapay zeka ile oluşturulmuştur

YAPAY ZEKAYA KENDİNİ ÇİZDİRDİ

Trump, yapay zekaya kendisini Papa olarak çizdirdi ve Truth Social sosyal medya hesabından paylaştı.

Trump Truth Social paylaşımı, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

"PAPA OLMAK İSTERİM" DEMİŞTİ

Trump, geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden ve cumartesi günü Vatikan'da düzenlenen cenaze töreninin ardından Roma'ya defnedilen Papa Franciscus'un yerine geçmek istediğini söylemişti.

"BİR NUMARALI TERCİHİM BENİM"

ABD Başkanı, bir sonraki Katolik papa olarak kimi görmek istediğini soran basın mensuplarına "Papa olmak isterim. Bu benim 1 numaralı tercihim olurdu." demişti. Trump aslında bir tercihi olmadığını belirtti ve "Şunu söylemeliyim ki New York diye bir yerden gelen ve çok iyi bir kardinalimiz var, bakalım ne olacak" şeklinde konuşmuştu.