İBB'ye "yolsuzluk" soruşturmasında yeni gelişme: Capacity AVM’nin sahibi rüşvet dalgasını anlattı!

İBB'nin görevden alınan Başkanı Ekrem İmamoğlu 'nun gizli kasası olduğu iddia edilen Ertan Yıldız'ın, Bakırköy'deki bir AVM'nin otoparkının ruhsatlandırma sürecinde 5 milyon Euro rüşvet istediği iddiası ortaya atılmıştı. Rüşvet istenen Capacity AVM'nin ortaklarından Selahattin Özgül, olayı savcılığa tek tek anlattı. Özgül, 2. dalga operasyonunda tutuklanan Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz 'ün "Bakırköy'e borcunuz var" dediğine dikkat çekerek, AVM'nin karşısında bulunan ve park olarak kullanılması gereken yeri belediyeye verdiklerini açıkladı.

Bakırköy’deki Capacity AVM’nin sahibi Özgül, CHP’li Akyüz ile İmamoğlu’nun gizli kasası olduğu iddia edilen Ertan Yıldız’ın kendisinden önce 3 sonra 5 milyon dolar rüşvet istediğini anlattı.(Takvim Gazetesi)



197 MİLYON LİRA CEZA

Özgül, Akyüz ve Ertan Yıldız'ın önce 3 sonra 5 milyon dolar istediklerini belirterek "Rüşveti kabul etmedik. Yıkım kararı ve 197 milyon lira para cezası geldi" ifadesini kullandı. Özgül, İmamoğlu'nun babasının doktoru olan Ayşegül Ovalıoğlu'nun başkanı seçildikten hemen sonra Ali Rıza Akyüz'ü yardımcılığa getirildiğini anlattı.



Akyüz'ün kendisine, "17 senede burayı amorti ettiniz. Esnafın da canına okudunuz" diyerek kendisine AVM'nin otoparkını birlikte işletme teklifinde bulunduğunu ancak kabul etmediklerini vurguladı.