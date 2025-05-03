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Sadece siyasetçi değildi! Sırrı Süreyya Önder'in bilinmeyen kimliği: Senarist, yönetmen, yazar... Vefatından önceki röportajı ortaya çıktı: "Bu menzilin görünmesi demek.."

Hem kalp krizi hem de aort yırtığı yaşayan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 18 günlük yaşan mücadelesini kaybetti. Ancak ne kadar siyasetçi kimliğiyle tanınsa da bilinmeyen pek çok fazla yönü vardı. Vefat etmeden önceki son röportajında,"Sıkıntılı bir hastalık süreci geçirdim. Bu menzilin görünmesi demek" ifadelerini kullanan Sırrı Süreyya Önder'in işte sinemadan yönetmenliğe bilinmeyen biyografisi...

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Giriş Tarihi :03 Mayıs 2025 , 20:59 Güncelleme Tarihi :03 Mayıs 2025 , 20:59
Sadece siyasetçi değildi! Sırrı Süreyya Önder’in bilinmeyen kimliği: Senarist, yönetmen, yazar... Vefatından önceki röportajı ortaya çıktı: Bu menzilin görünmesi demek..

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TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, tedavisinin 18. gününde çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Sırrı Süreyya Önder. (Sosyal medya)Sırrı Süreyya Önder. (Sosyal medya)

"BU MENZİLİN GÖZÜKMESİ DEMEK"

Sırrı Süreyya Önder'in 3 Mart 2025 tarihinde bir televizyon kanalına verdiği röportajda ağır bir hastalık geçirdiğini anlatmıştı. Önder o röportajında "Bir ağır hastalık süreci geçirdim. Kısmen de geçiriyorum. Hastane servislerinde epey gezdim, dolaştım. Çoklu bir sıkıntılı tablom var. Bunlarla boğuşuyorum. Bu ufak ufak menzilin gözükmesi demek. Hepimiz ölümlüyüz. Ölmeyen bir kişi varsa ikincisi de biz olalım" ifadelerini kullanmıştı.

Sırrı Süreyya Önder. (AA-ARŞİV)Sırrı Süreyya Önder. (AA-ARŞİV)

SIRRI SÜREYYA ÖNDER'İN BİLİNMEYENLERİ...

Ancak Sırrı Süreyya Önder her ne kadar siyasetçi olarak tanınsa da hayatında sinemadan yazarlığa pek çok kimlik taşıyordu.

1962 yılında Adıyaman'da dünyaya gelen Sırrı Süreyya Önder, ilk ve orta öğrenimini Adıyaman'da tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini kazanan Önder, 12 Eylül 1980 askeri darbesi nedeniyle eğitimine ara verdi.

Ankara'da düzenlenen darbe karşıtı protestolara katıldığı gerekçesiyle 12 yıl hapis cezasına çarptırılan Önder, 7 yıl cezaevinde yattı.

Sırrı Süreyya Önder. (AA-ARŞİV)Sırrı Süreyya Önder. (AA-ARŞİV)

KENDİSİ AYNI ZAMANDA ÖDÜLLÜ YÖNETMENDİ

Sinema yönetmenliği, senaristlik ve oyunculuğun yanı sıra çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı da yapan Önder, senaryosunu yazdığı ve Muharrem Gülmez'le birlikte yönettiği "Beynelmilel" filmiyle 2007 Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde En İyi Film Ödülü'nü kazandı.

Emret Komutanım (senarist), Kalpsiz Adam (senaryo danışmanı), Sis ve Gece (oyuncu), Mutluluk (uyarlama), Zombilerin Düğünü (oyuncu), Ejder Kapanı (oyuncu), Mar (oyuncu) gibi pek çok proje de yer aldı.

Sırrı Süreyya Önder. (AA-ARŞİV)Sırrı Süreyya Önder. (AA-ARŞİV)

SİYASETÇİ KİMLİĞİ

Terör örgütü propagandası nedeniyle 3 yıl 6 ay hapis cezası alan Önder, 2019'da tahliye edildi. 2023 genel seçimlerinde DEM Parti'den 28. dönem İstanbul milletvekili seçilen Önder, 24. dönemde TBMM Başkanlık Divanı İdare Amiri, 25 ve 26. dönemlerde Anayasa Komisyonu Üyesi olarak görev yaptı.

İmralı görüşmelerinde DEM Parti adına oluşturulan heyette yer alan Önder, TBMM Başkanvekili olarak görev yapıyordu.

Sırrı Süreyya Önder. (AA-ARŞİV)Sırrı Süreyya Önder. (AA-ARŞİV)

1 ÇOCUK BABASIYDI

1991 yılında Halide Tülay Demirsöz ile evlenen Sırrı Süreyya Önder'in bu evlilikten Ceren Önder Kandemir adında bir kızı bulunmaktadır.

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