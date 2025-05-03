Sadece siyasetçi değildi! Sırrı Süreyya Önder'in bilinmeyen kimliği: Senarist, yönetmen, yazar... Vefatından önceki röportajı ortaya çıktı: "Bu menzilin görünmesi demek.."

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, tedavisinin 18. gününde çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.
TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, tedavisinin 18. gününde çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.
"BU MENZİLİN GÖZÜKMESİ DEMEK"
Sırrı Süreyya Önder'in 3 Mart 2025 tarihinde bir televizyon kanalına verdiği röportajda ağır bir hastalık geçirdiğini anlatmıştı. Önder o röportajında "Bir ağır hastalık süreci geçirdim. Kısmen de geçiriyorum. Hastane servislerinde epey gezdim, dolaştım. Çoklu bir sıkıntılı tablom var. Bunlarla boğuşuyorum. Bu ufak ufak menzilin gözükmesi demek. Hepimiz ölümlüyüz. Ölmeyen bir kişi varsa ikincisi de biz olalım" ifadelerini kullanmıştı.
SIRRI SÜREYYA ÖNDER'İN BİLİNMEYENLERİ...
Ancak Sırrı Süreyya Önder her ne kadar siyasetçi olarak tanınsa da hayatında sinemadan yazarlığa pek çok kimlik taşıyordu.
1962 yılında Adıyaman'da dünyaya gelen Sırrı Süreyya Önder, ilk ve orta öğrenimini Adıyaman'da tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini kazanan Önder, 12 Eylül 1980 askeri darbesi nedeniyle eğitimine ara verdi.
Ankara'da düzenlenen darbe karşıtı protestolara katıldığı gerekçesiyle 12 yıl hapis cezasına çarptırılan Önder, 7 yıl cezaevinde yattı.
KENDİSİ AYNI ZAMANDA ÖDÜLLÜ YÖNETMENDİ
Sinema yönetmenliği, senaristlik ve oyunculuğun yanı sıra çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı da yapan Önder, senaryosunu yazdığı ve Muharrem Gülmez'le birlikte yönettiği "Beynelmilel" filmiyle 2007 Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde En İyi Film Ödülü'nü kazandı.
Emret Komutanım (senarist), Kalpsiz Adam (senaryo danışmanı), Sis ve Gece (oyuncu), Mutluluk (uyarlama), Zombilerin Düğünü (oyuncu), Ejder Kapanı (oyuncu), Mar (oyuncu) gibi pek çok proje de yer aldı.
SİYASETÇİ KİMLİĞİ
Terör örgütü propagandası nedeniyle 3 yıl 6 ay hapis cezası alan Önder, 2019'da tahliye edildi. 2023 genel seçimlerinde DEM Parti'den 28. dönem İstanbul milletvekili seçilen Önder, 24. dönemde TBMM Başkanlık Divanı İdare Amiri, 25 ve 26. dönemlerde Anayasa Komisyonu Üyesi olarak görev yaptı.
İmralı görüşmelerinde DEM Parti adına oluşturulan heyette yer alan Önder, TBMM Başkanvekili olarak görev yapıyordu.
1 ÇOCUK BABASIYDI
1991 yılında Halide Tülay Demirsöz ile evlenen Sırrı Süreyya Önder'in bu evlilikten Ceren Önder Kandemir adında bir kızı bulunmaktadır.