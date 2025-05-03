Sadece siyasetçi değildi! Sırrı Süreyya Önder'in bilinmeyen kimliği: Senarist, yönetmen, yazar... Vefatından önceki röportajı ortaya çıktı: "Bu menzilin görünmesi demek.."

Sırrı Süreyya Önder. (Sosyal medya)

"BU MENZİLİN GÖZÜKMESİ DEMEK"

Sırrı Süreyya Önder'in 3 Mart 2025 tarihinde bir televizyon kanalına verdiği röportajda ağır bir hastalık geçirdiğini anlatmıştı. Önder o röportajında "Bir ağır hastalık süreci geçirdim. Kısmen de geçiriyorum. Hastane servislerinde epey gezdim, dolaştım. Çoklu bir sıkıntılı tablom var. Bunlarla boğuşuyorum. Bu ufak ufak menzilin gözükmesi demek. Hepimiz ölümlüyüz. Ölmeyen bir kişi varsa ikincisi de biz olalım" ifadelerini kullanmıştı.