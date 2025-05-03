CHP'den yine "taşıma" operasyon! Konya mitinginde Konyalı yok

İstanbul'daki büyük yolsuzluk operasyonuyla köşeye sıkışan Cumhuriyet Halk Partisi kamuoyunun dikkatini dağıtmak için her gün yeni bir yola başvuruyor.
Sokak çağrıları, boykot tehditleri ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ithamlarla tansiyonu yükselten CHP Genel Başkanı Özgür Özel son olarak Konya'da miting düzenledi.
CHP Konya'da beklediği ilgili bulamadı
Mitinge Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı.
CHP miting üzerinden sosyal medyada algı yürütürken sahadaki gerçekler CHP'nin "taşıma" operasyonunu ifşa etti.
KATILANLARIN ÇOĞU BAŞKA İLLERDEN
Miting öncesi yerel bir kanal mitinge gelenlere mikrofon uzattı söz konusu vatandaşların çoğu Konyalı çıkmadı.
ÇOĞU ÇEVRE İLLERDEN
CHP'nin Konya'da yaptığı mitinge katılanların çoğu, Ankara'dan geldiklerini söyledi.