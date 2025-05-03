CHP'den yine "taşıma" operasyon! Konya mitinginde Konyalı yok

İstanbul'daki büyük yolsuzluk operasyonuyla köşeye sıkışan Cumhuriyet Halk Partisi kamuoyunun dikkatini dağıtmak için her gün yeni bir yola başvuruyor.

Sokak çağrıları, boykot tehditleri ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ithamlarla tansiyonu yükselten CHP Genel Başkanı Özgür Özel son olarak Konya'da miting düzenledi.