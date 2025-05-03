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CHP'den yine "taşıma" operasyon! Konya mitinginde Konyalı yok

CHP'nin Konya’da düzenlediği miting, parti tarafından sosyal medyada "büyük ilgi" olarak yansıtılmaya çalışılsa da sahadaki görüntüler tam tersini gösterdi. Yerel bir televizyon kanalının miting öncesi yaptığı röportajlarda katılımcıların büyük bölümünün Konyalı değil, Ankara, İzmir, Niğde ve Antalya gibi illerden geldiği ortaya çıktı. İstanbul’daki yolsuzluk iddialarıyla sıkışan CHP yönetiminin, algı oluşturmak adına taşıma kalabalıkla miting düzenlemesi dalga konusu oldu.

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Giriş Tarihi :03 Mayıs 2025 , 16:00 Güncelleme Tarihi :03 Mayıs 2025 , 16:11
CHP’den yine taşıma operasyon! Konya mitinginde Konyalı yok

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İstanbul'daki büyük yolsuzluk operasyonuyla köşeye sıkışan Cumhuriyet Halk Partisi kamuoyunun dikkatini dağıtmak için her gün yeni bir yola başvuruyor.

Sokak çağrıları, boykot tehditleri ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ithamlarla tansiyonu yükselten CHP Genel Başkanı Özgür Özel son olarak Konya'da miting düzenledi.

CHP Konya'da beklediği ilgili bulamadıCHP Konya'da beklediği ilgili bulamadı

Mitinge Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı.

CHP miting üzerinden sosyal medyada algı yürütürken sahadaki gerçekler CHP'nin "taşıma" operasyonunu ifşa etti.

KATILANLARIN ÇOĞU BAŞKA İLLERDEN
Miting öncesi yerel bir kanal mitinge gelenlere mikrofon uzattı söz konusu vatandaşların çoğu Konyalı çıkmadı.

CHP'den yine "taşıma" operasyon! Konya mitinginde Konyalı yok

ÇOĞU ÇEVRE İLLERDEN
CHP'nin Konya'da yaptığı mitinge katılanların çoğu, Ankara'dan geldiklerini söyledi.

ʺAnkara AltındağʺʺAnkara Altındağʺ

Bazıları ise İzmir ve Niğde ve Antalya'dan geldiğini belirtti.

CHP'nin Konya'ya dışarıdan partili taşıyarak "büyük ilgi" algısı yaratma çabası sosyal medyada da dalga konusu oldu.

ʺNiğde'den katılıyorumʺʺNiğde'den katılıyorumʺ

ʺAnkara'dan geliyoruzʺʺAnkara'dan geliyoruzʺ

ʺAnkara Çankaya İlçeden katılıyoruzʺʺAnkara Çankaya İlçeden katılıyoruzʺ

YOZGAT'TA DA AYNI SAHNE
CHP benzer bir mitingi Yozgat'ta da gerçekleştirmişti. Miting alanına gelenlerin çoğunun başka illerden otobüslerle taşındığı ve CHP teşkilatlarına üye oldukları ortaya çıkmıştı.

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