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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: "TEKNOFEST bize çok şey öğretmiştir" | Başkan Erdoğan'a özel teşekkür

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, TEKNOFEST KKTC'nin Ödül Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. TEKNOFEST KKTC'nin gençleri yüreklendiren önemli bir buluşma olduğunu belirterek "Türkiye Cumhuriyeti'nin milli savunma sanayisinde son yıllardaki başarılarına vesile olan tüm bu kurum ve kuruluşlar esas itibarıyla bütün Türk dünyasının gururudur ve gurur abideleridir." dedi. Öte yandan KKTC Cumhuriyet Yerleşkesi'nin açılışında da konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, katkılarından dolayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

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Giriş Tarihi :03 Mayıs 2025 , 22:10 Güncelleme Tarihi :03 Mayıs 2025 , 22:16
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: TEKNOFEST bize çok şey öğretmiştir | Başkan Erdoğan’a özel teşekkür

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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST KKTC'nin Ödül Töreni'nde katılımcılara hitap etti.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan Başkan Erdoğan'a özel teşekkür!

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, TEKNOFEST KKTC Ödül Töreninde konuştu. (AA)KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, TEKNOFEST KKTC Ödül Töreninde konuştu. (AA)

TEKNOFEST'in KKTC'de düzenlenmesinden dolayı T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'a teşekkür eden Tatar, TEKNOFEST'in gençleri yüreklendiren ve onların geleceğe umutla bakabilmelerine vesile olan çok önemli bir buluşma olduğunu vurguladı.

Tatar, TEKNOFEST KKTC'ye katılan tüm kurum ve kuruluşlar ile firmalara teşekkür ederek, "Kıbrıs Türk halkı bu buluşmada ASELSAN'ı görmüştür, ROKETSAN'ı görmüştür, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'yi (TUSAŞ) görmüştür. Türkiye Cumhuriyeti'nin milli savunma sanayisinde son yıllardaki başarılarına vesile olan tüm bu kurum ve kuruluşlar esas itibarıyla bütün Türk dünyasının gururudur ve gurur abideleridir." diye konuştu.

Kıbrıs Türk halkının Doğu Akdeniz'de barış, huzur ve güvenlik içinde yaşayabilmesinin, Türkiye'nin bölgedeki varlığına ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) güvenliği sağlamasına bağlı olduğunu vurgulayan Tatar, bu tür başarıların KKTC'yi Doğu Akdeniz'de daha güvenli hale getirdiğini söyledi.

Tatar, "Çünkü hepimizin de bildiği gibi Güney Kıbrıs'ta ve başka merkezlerde farklı hesaplar olabilir. Ama burada, ana vatanımızda Türkiye Cumhuriyeti'yle varlığımızı sürdürürken işte böylesine huzur ve dolayısıyla istikrarı yakalayarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni hep birlikte geleceğe taşıyabiliyoruz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı yerleşkesi ve Cumhuriyet Meclisinin açılışını yaptıklarını kaydeden Tatar, kısa bir süre sonra açılışını yapacakları Yüksek Mahkeme binası, Milli Kütüphane, bir camii ve 400 dönümlük Milli Park'ı da Kıbrıs Türk halkıyla buluşturacaklarını anlattı.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, TEKNOFEST KKTC Ödül Töreninde konuştu. (AA)KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, TEKNOFEST KKTC Ödül Töreninde konuştu. (AA)

"150 BİNE YAKIN İNSANIMIZ BURAYI ZİYARET ETMİŞ OLACAK"

TEKNOFEST KKTC'ye katılımın 100 bini aştığına dikkati çeken Tatar, büyük bir başarıya ulaştıklarının altını çizdi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, "Yüz binlerce Kıbrıs Türk genci burada Türkiye'nin başarılarına şahitlik etmiştir, şahit olmuşlardır." şeklinde konuştu.

TEKNOFEST'in yarınki son gününde herkesi beklediklerini kaydeden Tatar, "Aldığım rakamlara göre 150 bine yakın insanımız burayı ziyaret etmiş olacaktır, belki 200 bini bulacaktır. İşte biz yaparsak böyle yaparız. Çünkü biz ayrılmaz büyük Türk milletinin bir parçasıyız. Kıbrıs Türk halkı büyük milletin ayrılmaz ve kopmaz bir parçasıdır. Biz tek yüreğiz. Ve bu tek yürek işte bütün bu başarılara vesile olmaktadır." açıklamasında bulundu.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, TEKNOFEST KKTC Ödül Töreninde konuştu. (AA)KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, TEKNOFEST KKTC Ödül Töreninde konuştu. (AA)

"TEKNOFEST BİZLERE ÇOK ŞEY ÖĞRETMİŞTİR"

Türkiye'ye şükranlarını sunan KKTC Cumhurbaşkanı, "Kıbrıs'ta dönüm noktası olan 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin o zaman yaşadığı bazı tecrübelerle, daha sonra bir takım karşı karşıya kaldığı ambargolar neticesi itibariyle kurulan ASELSAN gibi firmaların şu anda 50 yıl sonra dünyanın en önde gelen şirketleri arasına geldiklerini burada hep birlikte gördük. Gurur duyduk. Bunlarla iftihar ettik." değerlendirmesini yaptı.

Tatar, bu kurum ve kuruluşlarda emeği geçen ve katkı sunan herkese teşekkür ederek, "Bu TEKNOFEST bizlere çok şey öğretmiştir. Ve Kıbrıs Türk halkı bundan büyük memnuniyet duymaktadır." diye konuştu.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, sözlerini "Gerçekten bir tarihi beraber yazdık. Ve bu tarih hepimizindir. Bu tarih milli bir tarihtir." diyerek tamamladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Cumhuriyet Yerleşkesi Açılış Töreni'ne katıldı. (AA)Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Cumhuriyet Yerleşkesi Açılış Töreni'ne katıldı. (AA)

Aynı zamanda Ersin Tatar, KKTC Cumhuriyet Yerleşkesi'nin açılışında da önemli açıklamalarda bulundu.

Yeni yerleşkenin KKTC için büyük anlam taşıdığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, "Bugün burada çok önemli bir yerleşkenin açılışı için toplanmış bulunuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'ne bu anlamlı katkılarından dolayı yürekten teşekkür ediyorum. Bu yerleşke, bağımsızlığımızın ve özgürlüğümüzün simgesi bir abide olarak asırlarca burada duracaktır" ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türk halkının büyük fedakârlıklarla bu günlere ulaştığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Tatar, "Kıbrıs Türk halkı çok büyük badirelerden geçmiş, devletini ve cumhuriyetini kurmuştur. Bugün ise bize layık, Türkiye Cumhuriyeti'nin armağanı olan bu 500 dönümlük alanda yer alan Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi, Cumhuriyet Meclisi, Yüksek Mahkeme Binası ve karşısında Metehan Sınır Kapısı'na kadar uzanan alanda inşa edilen Milli Park artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin simgesi hâline gelmiştir" dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, konuşmasının sonunda, katkılarından dolayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür etti.

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