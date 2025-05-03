KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: "TEKNOFEST bize çok şey öğretmiştir" | Başkan Erdoğan'a özel teşekkür

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST KKTC'nin Ödül Töreni'nde katılımcılara hitap etti.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, TEKNOFEST KKTC Ödül Töreninde konuştu. (AA)

TEKNOFEST'in KKTC'de düzenlenmesinden dolayı T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'a teşekkür eden Tatar, TEKNOFEST'in gençleri yüreklendiren ve onların geleceğe umutla bakabilmelerine vesile olan çok önemli bir buluşma olduğunu vurguladı.

Tatar, TEKNOFEST KKTC'ye katılan tüm kurum ve kuruluşlar ile firmalara teşekkür ederek, "Kıbrıs Türk halkı bu buluşmada ASELSAN'ı görmüştür, ROKETSAN'ı görmüştür, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'yi (TUSAŞ) görmüştür. Türkiye Cumhuriyeti'nin milli savunma sanayisinde son yıllardaki başarılarına vesile olan tüm bu kurum ve kuruluşlar esas itibarıyla bütün Türk dünyasının gururudur ve gurur abideleridir." diye konuştu.

Kıbrıs Türk halkının Doğu Akdeniz'de barış, huzur ve güvenlik içinde yaşayabilmesinin, Türkiye'nin bölgedeki varlığına ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) güvenliği sağlamasına bağlı olduğunu vurgulayan Tatar, bu tür başarıların KKTC'yi Doğu Akdeniz'de daha güvenli hale getirdiğini söyledi.

Tatar, "Çünkü hepimizin de bildiği gibi Güney Kıbrıs'ta ve başka merkezlerde farklı hesaplar olabilir. Ama burada, ana vatanımızda Türkiye Cumhuriyeti'yle varlığımızı sürdürürken işte böylesine huzur ve dolayısıyla istikrarı yakalayarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni hep birlikte geleceğe taşıyabiliyoruz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı yerleşkesi ve Cumhuriyet Meclisinin açılışını yaptıklarını kaydeden Tatar, kısa bir süre sonra açılışını yapacakları Yüksek Mahkeme binası, Milli Kütüphane, bir camii ve 400 dönümlük Milli Park'ı da Kıbrıs Türk halkıyla buluşturacaklarını anlattı.