Yunan’da Rum’da Başkan Erdoğan paniği! Kıbrıs ziyareti korkuttu provokasyon başladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yapacağı ziyaret Yunan medyasında paniğe yol açtı.

Lefkoşa'yı ziyaret edecek olan Başkan Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşecek, yeni Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi yerleşkesini açacak ve ardından TEKNOFEST'te gençlere hitap edecek. Başkan Erdoğan'ın ziyaretine saatler kala Yunan basınında panik başladı.

RUMLARDA BAŞKAN ERDOĞAN ENDİŞESİ

Kathimerini Cyprus, Lefkoşa'yı "işgal altındaki topraklar" olarak tanımladı ve "Kıbrıs Cumhuriyeti olarak Erdoğan'ın ziyaretini kınıyoruz ve yeni ayrılıkçı eylemlerde bulunacaklarına dair haberlerin olmasından büyük endişe duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Kathimerini Cyprus, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

PROVOKASYONA BAŞLADILAR

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın KKTC'nin isminin değişebileceği yönündeki açıklamalarına dikkat çeken Kathimerini Cyprus, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanlığı Basın Müdürü Victor Papadopulos, PORT FM 95.00'de yayınlanan "DIASPORA IEDISEON" adlı programda yaptığı konuşmada, "Kıbrıs Cumhuriyeti olarak Erdoğan'ın ziyaretini kınıyoruz ve yeni ayrılıkçı eylemlerde bulunacaklarına dair duyumların duyulmasından büyük endişe duyuyoruz" dedi.