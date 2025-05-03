Bu telefonları kullananlar dikkat! Bakanlık harekete geçti: Hepsi toplanacak

Ticaret Bakanlığı, halk sağlığını tehdit eden ürünlere karşı denetimlerini sıklaştırdı.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) bildirimi üzerine Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne bu kez bazı cep telefonu markaları da eklendi.
Ticaret Bakanlığı, halk sağlığını tehdit eden ürünlere karşı denetimlerini sıklaştırdı.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) bildirimi üzerine Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne bu kez bazı cep telefonu markaları da eklendi.
TELEFONLAR İÇİN TOPLATMA KARARI
Uygunluk ve güvenlik testlerinden geçemeyen modeller için toplatma kararı alındı.
İŞTE TOPLATILACAK CİHAZLAR LİSTELENDİ
Ticaret Bakanlığı, Telsiz Yönetmeliği'nin 5'inci maddesinde yer alan temel güvenlik şartlarını karşılamayan ürünleri piyasadan çekme kararı aldı.
Toplatılacağı açıklanan cihazlar şöyle:
Reeder S19 Max Pro S Zoom cep telefonu
Dijitsu DCT 90 cep telefonu
Hiking X11 cep telefonu
Hiking X9 cep telefonu
Mercusys AC1200 kablosuz hoparlör
Söz konusu cihazların, kullanıcı güvenliği açısından risk oluşturduğu ve yasal teknik kriterleri karşılamadığı vurgulandı.
Ticaret Bakanlığı ve BTK, vatandaşların mağdur olmaması için denetimlerin süreceğini bildirdi.