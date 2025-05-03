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Bu telefonları kullananlar dikkat! Bakanlık harekete geçti: Hepsi toplanacak

Ticaret Bakanlığı, güvenlik standartlarını karşılamayan bazı cep telefonları ve bir kablosuz hoparlör modeli için toplatma kararı aldı. BTK’nın bildirimine göre bazı markalara ait cihazlar, kullanıcı güvenliğini tehdit ettiği gerekçesiyle piyasadan çekilecek. İşte o telefonlar...

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Giriş Tarihi :03 Mayıs 2025 , 13:09 Güncelleme Tarihi :03 Mayıs 2025 , 13:17
Bu telefonları kullananlar dikkat! Bakanlık harekete geçti: Hepsi toplanacak

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Ticaret Bakanlığı, halk sağlığını tehdit eden ürünlere karşı denetimlerini sıklaştırdı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) bildirimi üzerine Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne bu kez bazı cep telefonu markaları da eklendi.

Bakanlık bazı telefonlar için toplatma kararı aldı (AA, Takvim.com.tr Arşiv)Bakanlık bazı telefonlar için toplatma kararı aldı (AA, Takvim.com.tr Arşiv)

TELEFONLAR İÇİN TOPLATMA KARARI
Uygunluk ve güvenlik testlerinden geçemeyen modeller için toplatma kararı alındı.

İŞTE TOPLATILACAK CİHAZLAR LİSTELENDİ
Ticaret Bakanlığı, Telsiz Yönetmeliği'nin 5'inci maddesinde yer alan temel güvenlik şartlarını karşılamayan ürünleri piyasadan çekme kararı aldı.

Toplatılacağı açıklanan cihazlar şöyle:

Reeder S19 Max Pro S Zoom cep telefonu

Bakanlık bazı telefonlar için toplatma kararı aldıBakanlık bazı telefonlar için toplatma kararı aldı

Dijitsu DCT 90 cep telefonu

Hiking X11 cep telefonu

Bakanlık bazı telefonlar için toplatma kararı aldıBakanlık bazı telefonlar için toplatma kararı aldı

Hiking X9 cep telefonu

Bakanlık bazı telefonlar için toplatma kararı aldıBakanlık bazı telefonlar için toplatma kararı aldı

Mercusys AC1200 kablosuz hoparlör

Bakanlık bazı telefonlar için toplatma kararı aldıBakanlık bazı telefonlar için toplatma kararı aldı

Söz konusu cihazların, kullanıcı güvenliği açısından risk oluşturduğu ve yasal teknik kriterleri karşılamadığı vurgulandı.

Ticaret Bakanlığı ve BTK, vatandaşların mağdur olmaması için denetimlerin süreceğini bildirdi.

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