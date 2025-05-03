Bu telefonları kullananlar dikkat! Bakanlık harekete geçti: Hepsi toplanacak

Ticaret Bakanlığı, halk sağlığını tehdit eden ürünlere karşı denetimlerini sıklaştırdı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) bildirimi üzerine Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne bu kez bazı cep telefonu markaları da eklendi.