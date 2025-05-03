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Roma’da hummalı hazırlık! İtalyan terzi Papa’nın kıyafetlerini dikiyor

Vatikan'da ve Roma'da yeni Papa hazırlıkları devam ediyor. Papa Franciscus'un 21 Nisan'da hayatını kaybetmesinin ardından yeni lider için seçim 7 Mayıs'ta başlayacak. Son üç papanın terzisi İtalyan Raniero Mancinelli de hummalı şekilde dördüncü kez bir papayı giydirmeye hazırlanıyor.

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Giriş Tarihi :03 Mayıs 2025 , 13:36 Güncelleme Tarihi :03 Mayıs 2025 , 13:41
Roma’da hummalı hazırlık! İtalyan terzi Papa’nın kıyafetlerini dikiyor

Papa Franciscus'un 21 Nisan'da hayatını kaybetmesinin ardından Katolik Kilisesi yeni liderini seçmeye hazırlanıyor. Son üç papanın terzisi İtalyan Raniero Mancinelli de hummalı şekilde dördüncü kez bir papayı giydirmeye hazırlanıyor.

Roma’da hummalı hazırlık! İtalyan terzi Papa’nın kıyafetlerini dikiyor

ROMA'DA HUMMALI HAZIRLIK

Papalık seçimi 7 Mayıs'ta başlayacak. Konklav'ın sonucuyla yakından ilgilenen Vatikan'a komşu Roma'nın Borgo Pio Caddesi'ndeki terzi dükkanı da son günlerde çalışmalarını hızlandırdı.

Roma’da hummalı hazırlık! İtalyan terzi Papa’nın kıyafetlerini dikiyor

Bu terzi dükkanının en önemli özelliği, Katoliklerin son üç liderini giydirmiş olması.

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Roma’da hummalı hazırlık! İtalyan terzi Papa’nın kıyafetlerini dikiyor

YENİ PAPA İÇİN 3 KALIP

Terzi Mancinelli, yeni papanın giyeceği beyaz renkli birkaç parçadan oluşan kıyafetleri büyük, orta ve küçük olmak üzere 3 kalıpta hazırlıyor.

Roma’da hummalı hazırlık! İtalyan terzi Papa’nın kıyafetlerini dikiyor

EN ZOR PAPA: "NASIL DİYELİM, HAFİFÇE TOPLUYDU"

Bugüne kadar Papa 2. Ioannes Paulus, Papa 16. Benediktus ve son olarak da Papa Franciscus'u giydirdiğini belirten Mancinelli, aralarında kendisini en çok zorlayanın Papa 2. Ioannes Paulus olduğunu söyledi.

Roma’da hummalı hazırlık! İtalyan terzi Papa’nın kıyafetlerini dikiyor

Mancinelli, "Çünkü o biraz... Nasıl diyelim, hafifçe topluydu. Dolayısıyla kumaş, biraz daha ağır, biraz daha dayanıklı olmak durumundaydı." dedi.

Roma’da hummalı hazırlık! İtalyan terzi Papa’nın kıyafetlerini dikiyor

Papaların kıyafetlerinde genelde ipek kumaştan yararlandıklarını kaydeden Mancinelli, bunun zorlayıcı olduğuna çünkü ipeği işleme tekniğinin ve giysinin diğer parçalarının iyi şekilde bir araya getirilmesinin önemine dikkati çekti ve "Ana parça cübbedir, sonra kuşak var." dedi.

Roma’da hummalı hazırlık! İtalyan terzi Papa’nın kıyafetlerini dikiyor

Kuşağın armasız olduğunu çünkü Papa Franciscus'un kuşağında asla arma istemediğini dile getiren Mancinelli, önceki papaların ise hep arma koydurduklarını söyledi.

Roma’da hummalı hazırlık! İtalyan terzi Papa’nın kıyafetlerini dikiyor

PAPA TAKKESİ ZUCCHETTO

Mancinelli, bunlardan sonra da başa takılan, "zucchetto" olarak da bilinen beyaz takkenin geldiği, bunun da ipek ve rayon kumaştan üretildiği bilgisini verdi.

Roma’da hummalı hazırlık! İtalyan terzi Papa’nın kıyafetlerini dikiyor

Papalık cübbelerinin de her mevsim yünden yapıldığını anlatan Mancinelli, papaların kışın giydikleri paltoları de özel diktiklerini, üç bedende her vücut yapısına uygun, büyük, orta, küçük olacak şekilde yaptıklarını anlattı.

Roma’da hummalı hazırlık! İtalyan terzi Papa’nın kıyafetlerini dikiyor

YENİ PAPA YENİ CÜBBE

Terzi Mancinelli, papalık cübbesini hazırlarken düğmelerin de sabırla dikilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Roma’da hummalı hazırlık! İtalyan terzi Papa’nın kıyafetlerini dikiyor

Yakında başlayacak Papalık Seçimi'nde şimdiden kimin seçileceğini, dolayısıyla vücut ölçülerini tam bilmelerinin mümkün olmadığına işaret eden Mancinelli, bu nedenle ilk cübbeleri büyük, orta ve küçük kalıplarda çıkardıklarını dile getirdi.

Roma’da hummalı hazırlık! İtalyan terzi Papa’nın kıyafetlerini dikiyor

Mancinelli, "Tabii ki sonrasında doğrudan kişinin kendisine özel yapılır. Şimdiye kadar ürettiklerimiz aşağı yukarı genel kalıpta yani tam uyumlu olmayabilir ama olur. Yeni papa için özel olarak yenisini yapacağız." ifadelerini kullandı.

Roma’da hummalı hazırlık! İtalyan terzi Papa’nın kıyafetlerini dikiyor

İtalyan terzi, papaların adet üzere beyaz giydiğine ancak bunun çabuk kirlendiğine dikkati çekerek, "Beyaz renk çok hassastır, çabuk kirlenir. O yüzden fazla sayıda üretmek gerekir." dedi.

Roma’da hummalı hazırlık! İtalyan terzi Papa’nın kıyafetlerini dikiyor

"Papaya iyi bir cübbe dikmek kaç gün gerekir?" sorusu üzerine Mancinelli, "Güzel bir cübbe dikebilmek için dört gün gerekebilir." yanıtını verdi.