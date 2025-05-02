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Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi 100’den fazla ülkede canlı yayınlanacak

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi, beIN SPORTS ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Dev mücadele 5 kıtada 100’den fazla ülkede İngilizce anlatımla futbolseverlerin karşısında olacak.

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Giriş Tarihi :02 Mayıs 2025 , 20:45 Güncelleme Tarihi :02 Mayıs 2025 , 20:45
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi 100’den fazla ülkede canlı yayınlanacak

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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında futbolseverleri heyecan dolu bir derbi bekliyor. Fenerbahçe, pazar günü saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk edecek. Mücadele, Türkiye'de beIN SPORTS ekranlarından canlı yayınlanacak.

5 KITADA CANLI YAYIN
Dünyanın dört bir yanındaki futbolseverler de bu dev karşılaşmayı canlı takip edebilecek. Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi, beIN Media Group aracılığıyla 5 kıtada, 100'den fazla ülkede canlı olarak yayınlanacak.

ULUSLARARASI ANLATIM SEÇENEĞİYLE
Karşılaşma, İngilizce dil seçeneği ile uluslararası izleyicilere özel anlatımla aktarılacak. Böylece Türk futbolunun en büyük derbilerinden biri, dünya genelinde milyonlarca izleyiciyle buluşacak.

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