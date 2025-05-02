Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi 100’den fazla ülkede canlı yayınlanacak

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında futbolseverleri heyecan dolu bir derbi bekliyor. Fenerbahçe, pazar günü saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk edecek. Mücadele, Türkiye'de beIN SPORTS ekranlarından canlı yayınlanacak.

5 KITADA CANLI YAYIN

Dünyanın dört bir yanındaki futbolseverler de bu dev karşılaşmayı canlı takip edebilecek. Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi, beIN Media Group aracılığıyla 5 kıtada, 100'den fazla ülkede canlı olarak yayınlanacak.

ULUSLARARASI ANLATIM SEÇENEĞİYLE

Karşılaşma, İngilizce dil seçeneği ile uluslararası izleyicilere özel anlatımla aktarılacak. Böylece Türk futbolunun en büyük derbilerinden biri, dünya genelinde milyonlarca izleyiciyle buluşacak.