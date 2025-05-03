Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder 15 Nisan'da yaşadığı kalp rahatsızlığının ardından 12 saatlik bir ameliyat geçirdi.

Hem kalp krizi hem de aort yırtığı yaşayan Önder'in yaşan mücadelesini kaybetti.

Takvim.com.tr Sırrı Süreyya Önder'in hayatının kaybetmesinina ardından yaşanan gelişmeleri dakik dakika aktarıyor...