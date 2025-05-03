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CANLI TAKİP | Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti

Kalp krizi ve aort yırtığı nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti.

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Giriş Tarihi :03 Mayıs 2025 , 16:27 Güncelleme Tarihi :03 Mayıs 2025 , 16:35
CANLI TAKİP | Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti

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    Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder 15 Nisan'da yaşadığı kalp rahatsızlığının ardından 12 saatlik bir ameliyat geçirdi.

    Hem kalp krizi hem de aort yırtığı yaşayan Önder'in yaşan mücadelesini kaybetti.

    Takvim.com.tr Sırrı Süreyya Önder'in hayatının kaybetmesinina ardından yaşanan gelişmeleri dakik dakika aktarıyor...

    CANLI ANLATIM
    16:29 03 Mayıs 2025
    SIRRI SÜREYYA ÖNDER HAYATINI KAYBETTİ

    Kalp krizi ve aort yırtığı nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti.

     