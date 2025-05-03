İstanbul’da deprem! | SON DEPREMLER LİSTESİ

İstanbul depremlerle sallanmaya devam ediyor.
23 Nisan'da medyana gelen Silivri merkezli 6.2'lik depremin etkileri sürerken megakent bugün bir kez daha sallandı.
İstanbul depremlerle sallanmaya devam ediyor.
23 Nisan'da medyana gelen Silivri merkezli 6.2'lik depremin etkileri sürerken megakent bugün bir kez daha sallandı.
AFAD BÜYÜKLÜĞÜNÜ DUYURDU
AFAD depremin büyüklüğünü 3.7 olarak duyurdu.
AFAD'dan yapılan açıklamada şu bilgilendirmelere yer verildi:
"Büyüklük:3.7 (Ml) Yer:Marmara Denizi - [24.87 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) Tarih:2025-05-03 Saat:11:36:54 TSİ Enlem:40.8275 N Boylam:28.19 E Derinlik:18 km"
KANDİLLİ SON DEPREMLER
Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.0 olarak duyurdu.