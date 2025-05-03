Galatasaray’a transfer için evet dedi! Dünya devinin yıldızı yolda

Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket edecek olan yönetim, hem Türkiye'de hem de yurt dışında birçok isimle ilgileniyor.

OKAN BURUK AÇIKLAMIŞTI

Eyüpspor galibiyetinin ardından konuşan teknik direktör Okan Buruk; "Lucas Torreira'nın sözleşmesini daha önce yenilemiştik. Türk oyuncularda bu tür yenilemeler var. Konuştuğumuz, anlaştığımız oyuncular var, Yunus Akgün gibi, Günay Güvenç gibi. Kadromuzdan çok memnunuz. Onların hak ettiğini de yönetimimiz vermeye çalışıyorlar. Onların da görüşmeleri en kısa zamanda tamamlanacaktır. Bu oyuncu grubunu devam ettirmek istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.