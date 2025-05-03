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Galatasaray'a transfer için evet dedi! Dünya devinin yıldızı yolda

Trendyol Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluk için son viraja giren Galatasaray, iki kupayı da müzesine götürerek çifte mutluluk yaşamak istiyor. Aslan bir yandan sahada başarılı olmak için çabalarken diğer yandan transfer konusunda da önemli adımlar atıyor. Dünya devinin yıldızı, sarı kırmızılı formayı giymek için oldukça hevesli ve teklife "tamam" dedi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :03 Mayıs 2025 , 10:23 Güncelleme Tarihi :03 Mayıs 2025 , 10:26
Galatasaray’a transfer için evet dedi! Dünya devinin yıldızı yolda

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Bu sezon da şampiyonluğu elde ederek beşinci yıldızı göğsüne takmayı isteyen Galatasaray, kalan haftalarda kayıp yaşamak istemiyor. Cimbom, tüm maçlarına 3 puan parolasıyla çıkacak. Şampiyonluk garantilense dahi bu hedeften sapılmayacak.

Galatasaray’a transfer için evet dedi! Dünya devinin yıldızı yolda

HEM LİG HEM KUPA

Okan Buruk ile üçüncü sezonunda da mutlu sona ulaşmak arzusunda olan Aslan'ın bir diğer hedefi de Ziraat Türkiye Kupası.

Galatasaray’a transfer için evet dedi! Dünya devinin yıldızı yolda

Trabzonspor ile 14 Mayıs'ta karşılaşacak olan Galatasaray, çifte zaferle birlikte zirveye adını yazdırmak istiyor.

Galatasaray’a transfer için evet dedi! Dünya devinin yıldızı yolda

TRANSFER ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Son dönemde kadrosuna kattığı yıldızlarla Süper Lig'de ve Avrupa'da adından söz ettiren Galatasaray'da hedef yine kalibresi yüksek isimlere sarı kırmızılı formayı giydirmek.

Galatasaray’a transfer için evet dedi! Dünya devinin yıldızı yolda

Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket edecek olan yönetim, hem Türkiye'de hem de yurt dışında birçok isimle ilgileniyor.

Galatasaray’a transfer için evet dedi! Dünya devinin yıldızı yolda

BİRÇOK MEVKİYE TAKVİYE YAPILACAK

Galatasaray'da sezon sonu büyük bir revizyon gerçekleştirilecek. Yola devam edilmeyecek veya kontratı bitecek olan futbolcuların ardından imzalar atılacak.

Galatasaray’a transfer için evet dedi! Dünya devinin yıldızı yolda

YERLİLER İMZAYI ATACAK

Sarı kırmızılı ekibin sezon içerisinde parlayan isimleri arasında yer alan Yunus Akgün ve Günay Güvenç, uzun süre daha forma terletmeye devam edecek.

Galatasaray’a transfer için evet dedi! Dünya devinin yıldızı yolda

OKAN BURUK AÇIKLAMIŞTI

Eyüpspor galibiyetinin ardından konuşan teknik direktör Okan Buruk; "Lucas Torreira'nın sözleşmesini daha önce yenilemiştik. Türk oyuncularda bu tür yenilemeler var. Konuştuğumuz, anlaştığımız oyuncular var, Yunus Akgün gibi, Günay Güvenç gibi. Kadromuzdan çok memnunuz. Onların hak ettiğini de yönetimimiz vermeye çalışıyorlar. Onların da görüşmeleri en kısa zamanda tamamlanacaktır. Bu oyuncu grubunu devam ettirmek istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray’a transfer için evet dedi! Dünya devinin yıldızı yolda

BARIŞ ALPER YILMAZ DA SIRADA

Avrupa devlerinin takibinde olan Barış Alper Yılmaz için de görüşmeler devam ediyor. Milli yıldızın takımda kalmasını sağlayacak her türlü fedakarlık ortaya konacak.

Galatasaray’a transfer için evet dedi! Dünya devinin yıldızı yolda

Zira ilginin dağılması için de gerekirse maaşına zam yapılacak. 24 yaşındaki futbolcunun kalması yüksek ihtimal olarak gözüküyor.

Galatasaray’a transfer için evet dedi! Dünya devinin yıldızı yolda

SATIN ALMA MADDESİ KULLANILMAYACAK

Ocak ayı transfer döneminde Lens'ten kiralanan Przemyslaw Frankowski'nin 7 milyon euro olarak belirlenen satın alma opsiyonunun kullanılmaması bekleniyor.

Galatasaray’a transfer için evet dedi! Dünya devinin yıldızı yolda

Polonyalı futbolcu, parçalı formayla çıktığı 11 karşılaşmada sadece 1 asist yapabildi ve performansıyla da hayal kırıklığı yarattı.

Galatasaray’a transfer için evet dedi! Dünya devinin yıldızı yolda

JELERT DE YOLCU

Sezon başında Kopenhag'dan transfer edilen Elias Jelert için e gelecek teklifler değerlendirilecek.

Galatasaray’a transfer için evet dedi! Dünya devinin yıldızı yolda

Danimarkalı futbolcunun bonservisiyle veya kiralık olarak gönderilmesine karar verilecek. 21 yaşındaki sağ bek, 33 maçta 1 gollük katkı sağladı.

Galatasaray’a transfer için evet dedi! Dünya devinin yıldızı yolda

YUSUF DEMİR KESİN GİDİYOR

Yabancı kontenjanı nedeniyle forma şansı bulmakta zorlanan Yusuf Demir de sezon sonunda gönderilecek. Avusturya vatandaşlığı bulunan 21 yaşındaki kanat, kendisine gelen tekliflere göre kararını verecek.

Galatasaray’a transfer için evet dedi! Dünya devinin yıldızı yolda

Yönetim de Yusuf için elinden gelen kolaylığı sağlayarak bu birlikteliğe nokta koyacak.

Galatasaray’a transfer için evet dedi! Dünya devinin yıldızı yolda

MERTENS KARARINI VERMEDİ

Sezon sonu kontratı bitecek olan Dries Mertens de henüz kararını vermedi. Belçikalı futbolcu için hem yönetim hem de teknik heyet olumlu ancak maaşında indirime gidilmesi şartıyla.

Galatasaray’a transfer için evet dedi! Dünya devinin yıldızı yolda

Ancak yıldız oyuncu birçok ihtimali düşünüyor. Napoli veya Belçika'ya dönmek de bunlara dahil. Hem de teknik heyete katılma konusunda da ihtimaller var.

Galatasaray’a transfer için evet dedi! Dünya devinin yıldızı yolda

MUSLERA EN BÜYÜK SORUN

Uzun süredir Galatasaray'ın kalesini koruyan Fernando Muslera için de süreç şu an kapalı. Uruguaylı file bekçisi imzayı atmadı. Ülkesine dönme ihtimali var. Yine Mertens gibi kendisine olumlu bakılıyor ancak diğer yandan farklı isimler konusunda da çalışmalar söz konusu.

Galatasaray’a transfer için evet dedi! Dünya devinin yıldızı yolda

GURBETÇİLER AYRILABİLİR

Galatasaray'ın orta saha merkezindeki Almanya ve İsviçre patentli yıldız Kerem Demirbay ile Berkan Kutlu da yine listede yer alan futbolcular arasında.

İki oyuncunun durumuna göre bu mevkiye transfer yapılacak.

Galatasaray’a transfer için evet dedi! Dünya devinin yıldızı yolda

İLKAY "TAMAM" DEDİ

Manchester City ile sözleşmesinin son yılına giren İlkay Gündoğan için Türkiye iddiaları yeniden gündemde. İngiliz basınına göre, yıldız futbolcu Süper Lig devi Galatasaray'a transfer olmaya sıcak bakıyor.

Galatasaray’a transfer için evet dedi! Dünya devinin yıldızı yolda

Premier League devlerinden Manchester City'de uzun yıllardır forma giyen İlkay Gündoğan için yeni sezonda ayrılık kapıda. Kevin De Bruyne'nin takımdan ayrılma olasılığı sonrası orta saha yapısında değişiklik bekleyen City'de, Gündoğan'ın da rotasyon oyuncusu haline gelmesi gündemde. İngiliz basını, deneyimli futbolcunun daha fazla süre alamayacağı gerekçesiyle ayrılığa sıcak baktığını yazdı.

Galatasaray’a transfer için evet dedi! Dünya devinin yıldızı yolda

Transfer haberinde, İlkay Gündoğan'la ilgilenen kulüpler arasında Galatasaray'ın öne çıktığı belirtildi. Sarı-kırmızılı yönetimin uzun süredir nabız yokladığı 34 yaşındaki oyuncunun, "hazırım" mesajını ilettiği ve bu gelişmenin transfer sürecini hızlandırdığı ifade edildi.

Galatasaray’a transfer için evet dedi! Dünya devinin yıldızı yolda

Galatasaray'ın, bu fırsatı kaçırmak istemediği ve resmi adımları sezon bitmeden atabileceği öne sürülüyor. Gündoğan'ın hem liderlik özellikleri hem de Avrupa deneyimiyle Okan Buruk'un gelecek sezon planlamasında önemli rol üstlenmesi bekleniyor.

Galatasaray’a transfer için evet dedi! Dünya devinin yıldızı yolda

İlkay Gündoğan, 2024/25 sezonunda Manchester City formasıyla 46 resmi karşılaşmaya çıktı. Bu maçların 33'üne ilk 11'de başlayan tecrübeli orta saha, toplamda 2910 dakika sahada kaldı. Skora doğrudan katkısı 2 gol ve 5 asist olarak gerçekleşti.

Galatasaray’a transfer için evet dedi! Dünya devinin yıldızı yolda

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