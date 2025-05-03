Galatasaray’a transfer için evet dedi! Dünya devinin yıldızı yolda

Bu sezon da şampiyonluğu elde ederek beşinci yıldızı göğsüne takmayı isteyen Galatasaray, kalan haftalarda kayıp yaşamak istemiyor. Cimbom, tüm maçlarına 3 puan parolasıyla çıkacak. Şampiyonluk garantilense dahi bu hedeften sapılmayacak.
Bu sezon da şampiyonluğu elde ederek beşinci yıldızı göğsüne takmayı isteyen Galatasaray, kalan haftalarda kayıp yaşamak istemiyor. Cimbom, tüm maçlarına 3 puan parolasıyla çıkacak. Şampiyonluk garantilense dahi bu hedeften sapılmayacak.
HEM LİG HEM KUPA
Okan Buruk ile üçüncü sezonunda da mutlu sona ulaşmak arzusunda olan Aslan'ın bir diğer hedefi de Ziraat Türkiye Kupası.
Trabzonspor ile 14 Mayıs'ta karşılaşacak olan Galatasaray, çifte zaferle birlikte zirveye adını yazdırmak istiyor.
TRANSFER ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Son dönemde kadrosuna kattığı yıldızlarla Süper Lig'de ve Avrupa'da adından söz ettiren Galatasaray'da hedef yine kalibresi yüksek isimlere sarı kırmızılı formayı giydirmek.
Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket edecek olan yönetim, hem Türkiye'de hem de yurt dışında birçok isimle ilgileniyor.
BİRÇOK MEVKİYE TAKVİYE YAPILACAK
Galatasaray'da sezon sonu büyük bir revizyon gerçekleştirilecek. Yola devam edilmeyecek veya kontratı bitecek olan futbolcuların ardından imzalar atılacak.
YERLİLER İMZAYI ATACAK
Sarı kırmızılı ekibin sezon içerisinde parlayan isimleri arasında yer alan Yunus Akgün ve Günay Güvenç, uzun süre daha forma terletmeye devam edecek.
OKAN BURUK AÇIKLAMIŞTI
Eyüpspor galibiyetinin ardından konuşan teknik direktör Okan Buruk; "Lucas Torreira'nın sözleşmesini daha önce yenilemiştik. Türk oyuncularda bu tür yenilemeler var. Konuştuğumuz, anlaştığımız oyuncular var, Yunus Akgün gibi, Günay Güvenç gibi. Kadromuzdan çok memnunuz. Onların hak ettiğini de yönetimimiz vermeye çalışıyorlar. Onların da görüşmeleri en kısa zamanda tamamlanacaktır. Bu oyuncu grubunu devam ettirmek istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.
BARIŞ ALPER YILMAZ DA SIRADA
Avrupa devlerinin takibinde olan Barış Alper Yılmaz için de görüşmeler devam ediyor. Milli yıldızın takımda kalmasını sağlayacak her türlü fedakarlık ortaya konacak.
Zira ilginin dağılması için de gerekirse maaşına zam yapılacak. 24 yaşındaki futbolcunun kalması yüksek ihtimal olarak gözüküyor.
SATIN ALMA MADDESİ KULLANILMAYACAK
Ocak ayı transfer döneminde Lens'ten kiralanan Przemyslaw Frankowski'nin 7 milyon euro olarak belirlenen satın alma opsiyonunun kullanılmaması bekleniyor.
Polonyalı futbolcu, parçalı formayla çıktığı 11 karşılaşmada sadece 1 asist yapabildi ve performansıyla da hayal kırıklığı yarattı.
JELERT DE YOLCU
Sezon başında Kopenhag'dan transfer edilen Elias Jelert için e gelecek teklifler değerlendirilecek.
Danimarkalı futbolcunun bonservisiyle veya kiralık olarak gönderilmesine karar verilecek. 21 yaşındaki sağ bek, 33 maçta 1 gollük katkı sağladı.
YUSUF DEMİR KESİN GİDİYOR
Yabancı kontenjanı nedeniyle forma şansı bulmakta zorlanan Yusuf Demir de sezon sonunda gönderilecek. Avusturya vatandaşlığı bulunan 21 yaşındaki kanat, kendisine gelen tekliflere göre kararını verecek.
Yönetim de Yusuf için elinden gelen kolaylığı sağlayarak bu birlikteliğe nokta koyacak.
MERTENS KARARINI VERMEDİ
Sezon sonu kontratı bitecek olan Dries Mertens de henüz kararını vermedi. Belçikalı futbolcu için hem yönetim hem de teknik heyet olumlu ancak maaşında indirime gidilmesi şartıyla.
Ancak yıldız oyuncu birçok ihtimali düşünüyor. Napoli veya Belçika'ya dönmek de bunlara dahil. Hem de teknik heyete katılma konusunda da ihtimaller var.
MUSLERA EN BÜYÜK SORUN
Uzun süredir Galatasaray'ın kalesini koruyan Fernando Muslera için de süreç şu an kapalı. Uruguaylı file bekçisi imzayı atmadı. Ülkesine dönme ihtimali var. Yine Mertens gibi kendisine olumlu bakılıyor ancak diğer yandan farklı isimler konusunda da çalışmalar söz konusu.
GURBETÇİLER AYRILABİLİR
Galatasaray'ın orta saha merkezindeki Almanya ve İsviçre patentli yıldız Kerem Demirbay ile Berkan Kutlu da yine listede yer alan futbolcular arasında.
İki oyuncunun durumuna göre bu mevkiye transfer yapılacak.
İLKAY "TAMAM" DEDİ
Manchester City ile sözleşmesinin son yılına giren İlkay Gündoğan için Türkiye iddiaları yeniden gündemde. İngiliz basınına göre, yıldız futbolcu Süper Lig devi Galatasaray'a transfer olmaya sıcak bakıyor.
Premier League devlerinden Manchester City'de uzun yıllardır forma giyen İlkay Gündoğan için yeni sezonda ayrılık kapıda. Kevin De Bruyne'nin takımdan ayrılma olasılığı sonrası orta saha yapısında değişiklik bekleyen City'de, Gündoğan'ın da rotasyon oyuncusu haline gelmesi gündemde. İngiliz basını, deneyimli futbolcunun daha fazla süre alamayacağı gerekçesiyle ayrılığa sıcak baktığını yazdı.
Transfer haberinde, İlkay Gündoğan'la ilgilenen kulüpler arasında Galatasaray'ın öne çıktığı belirtildi. Sarı-kırmızılı yönetimin uzun süredir nabız yokladığı 34 yaşındaki oyuncunun, "hazırım" mesajını ilettiği ve bu gelişmenin transfer sürecini hızlandırdığı ifade edildi.
Galatasaray'ın, bu fırsatı kaçırmak istemediği ve resmi adımları sezon bitmeden atabileceği öne sürülüyor. Gündoğan'ın hem liderlik özellikleri hem de Avrupa deneyimiyle Okan Buruk'un gelecek sezon planlamasında önemli rol üstlenmesi bekleniyor.
İlkay Gündoğan, 2024/25 sezonunda Manchester City formasıyla 46 resmi karşılaşmaya çıktı. Bu maçların 33'üne ilk 11'de başlayan tecrübeli orta saha, toplamda 2910 dakika sahada kaldı. Skora doğrudan katkısı 2 gol ve 5 asist olarak gerçekleşti.