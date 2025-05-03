Başkan Recep Tayyip Erdoğan 9 ay aranın ardından KKTC'ye gitti. Başkan Erdoğan katıldığı TEKNOFEST KKTC Ödül Töreni'nde önemli açıklamalarda buldu.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

Coşkuyla, enerjisiyle, sevdasıyla Kıbrıs'ta muhteşem bir teknoloji rüzgârı estiren siz gençlerimizin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Heyecanınız coşkunuz tutkunuz daim olsun. Bizleri böylesine güzel bir atmosferde buluşturan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız T3 vakfımıza festivale emek veren tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.

Bir dünya markası haline gelen Teknofest'in on birincisini Kuzey Kıbrıs'ta gerçekleştiriyoruz. Drone Şampiyonası'nda uçan araba simülasyon yarışmasına sosyal inovasyondan turizm teknolojilerine robotik ve yazılımlardan kontrol mekanizmalarına burada sergilenen eserler gençlerimizin teknolojide aldığı mesafeyi net bir şekilde ortaya koyuyor. Her birinin gerisinde büyük emekler fikir ve alın teri olan bu çalışmaların Kıbrıs'ta sergilenmesi bizler için ayrı bir anlam taşıyor.

Teknofest KKTC sadece bir festival değil aynı zamanda bir milletin iki devlet olarak tek yüreği ortak istikbaline doğru attığı kararlı bir adımdır. Biz Türk milleti ve Kıbrıs Türkü olarak bu topraklarda ev sahibiyiz.

Bunu bilmeyenler bilsin duymayanlar duysun. Bu topraklar bize şehitlerimizin mirası ve emanetidir, silinmez hatıralarımız var. 51 yıl önce buradaydık yine buradayız. Bu vesileyle kanlarıyla destan yazan tüm şehitlerimizi rahmetle minnetle şükranla yâd ediyor hayatta olan gazilerimize Mevla'dan hayırlı ve sağlıklı ömürler niyaz ediyorum. Canımız pahasına müdafaa ve muhafaza etmeye hazır olduğumuzu bugün tekrar ilan ediyorum.

Tam bağımsız Türkiye idealimiz için yerli ve milli teknoloji hamlemizi başlattık. İnsansız hava araçlarında bugün geldiğimiz noktada en büyük paylardan biri şüphesiz merhum Özdemir Bayraktar'ındır. Bu yollara revan olduğumuzda bize boşuna heveslenmeyin yapamazsınız başaramazsınız diyenlere bugün en güzel cevabı işte sizlerle veriyoruz. Milli uçağımız insansız savaş uçağımız Bayraktar Kızılelma muharip insansız uçağımız Anka üç jet motorlu eğitim ve Taarruz uçağımız, yeni nesil temelli eğitim uçağımız Hürkuş ve TCG Anadolu ise mavi vatanda bayrağımızı gururla dalgalandırıyor.

SİHA teknolojisinde dünyada ilk üçteyiz. Bize "yapamazsınız, başaramazsınız" diyenlere en güzel cevabı sizinle veriyoruz.

Kıbrıs Türkünün dışa bağımlılığını azaltıyoruz. Nice yatırım, eser ve hizmet aydınlık yarınlarımıza giden yolda birer kilometre taşıdır. Kıbrıs'a elektriği de getireceğiz. KKTC'nin ihtiyaçlarını gidermiş olacağız. Gözleri karanlığa alışmış olanlar aydınlıktan korkacaklardır. Kıbrıs Türkü'nün varlığını tahammül edemeyenlerin TEKNOFEST'ten rahatsız olması doğaldır.

3-5 marjinal rahatsız olacak diye TEKNOFEST ruhundan vazgeçmeyiz. KKTC'de kızlarımızın başörtüsüyle uğraşmaya kalkan karşısında bizi bulur. Biz bunun mücadelesini çok verdik.

E-DEVLET MÜJDESİ

E-Devlet projelerimiz devam ediyor. Buradan şu müjdeyi vermek isterim elektronik devlet mobil uygulamasının hayata geçirilmesi için çalışmalarda son aşamaya gelindi. Çok kısa sürede uygulamanın lansmanı gerçekleşecek. Sanayi ve istihdam alanında çalışmalarımız sürüyor. Organize Sanayi bölgelerini geliştirerek yeni sanayi bölgelerinin inşasını planlayarak Kıbrıs Türk'ünün dışa bağımlılığını azaltıyoruz.