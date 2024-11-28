Kandil'in 'Karayılan'ı önce "Silah bırakmam" deyip zehir saçtı sonra İsrail'e sığındı: Bölge dizayn ediliyor imkanları değerlendireceğiz

"Terörsüz Türkiye" inşası için "İç cephe" hamlesi geliştirilirken yıllardır "APO APO" diyen terör baronlarının maskesi düştü.
Elebaşı Öcalan'ın İmralı'da parmaklıklar ardından gönderdiği "Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekebilirim" mesajını hiçe sayan PKK elebaşları sıraya girip silah bırakmayacaklarını ilan etti.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN "SİLAHLARI GÖMÜN" UYARISI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan konuya ilişkin "Silahları gömeceksiniz, silahları gömdüğünüz anda bizim için her şey sizlerin önünü açmaktır ama siz silahları gömmez, hala her yerde bombaları patlatmaya devam edersiniz bu devletin eli de sizin omzunuzda olacaktır. Bölgemiz kan deryasına dönmüşken devletimizin her türlü riske karşı gerekli tedbirleri alması 85 milyona ve gelecek nesillere karşı vazifesidir. Milletimiz müsterih olsun, bu tartışmaların hiçbiri de terörle mücadelemizde en küçük zafiyete yol açmayacaktır" uyarısında bulundu.
PKK elebaşı Murat Karayılan (Takvim.com.tr)
YILANIN DİLİNDEKİ ZEHİR... "KAYYUM VE TECRİT KALKMAZSA SONUÇLARI VAHİM OLUR"
Kandil'in kara yılanı Murat Karayılan ise saklandığı delikten "Tecrit kalkmazsa, kayyumlar kalkmazsa sonuçları vahim olur" diyerek tehditler savurarak süreci sabote etti.
Açık açık "Silah bırakmayız" diyen Karayılan, "Türk devletinin derdi gerilladır. Onlar silah bırakılmasını, yani gerillanın sivilleşmesini istiyor. Gerilla, soykırım siyasetine karşı yola çıkmıştır. Kürdistan'da katliam ve soykırım siyaseti vardır ve gerilla buna karşı tarih sahnesine çıkmış, silah kaldırmıştır. Kürdistan'da soykırım ve katliam siyaseti olduğu müddetçe gerilla da olacaktır, silah da olacaktır" şeklinde konuştu.
HAREKAT KORKUSU SARDI... "TAYYİP ERDOĞAN ROJOVA'YI (YPG) TEHDİT EDİYOR"
Esenyurt, Mardin, Batman, Halfeti, Tunceli ve Ovacık'a atanan kayyumlara karşı çıkıp CHP ve DEM'li isimlere destek veren Karayılan'ı şu sıralar hazırlıkları süren askeri harekatın korkusu da sardı.
PKK
elebaşı,"Mesela kayyum siyasetini geliştirdiler. Belediyelere kayyum atamak, Kürt halkının iradesine karşı bir saldırıdır. Yine gerilla gücüne karşı saldırılar devam etmektedir. İşte her gün Tayyip Erdoğan, Rojava'yı tehdit ediyor; kendilerini Rojava'ya dönük bir saldırı için hazırlıyorlar. Peki bunların gerçekten çözüm geliştirmek istediklerine nasıl inanacağız! Açık ki ortada böyle bir şey yoktur"
dedi.
PKK elebaşı Murat Karayılan (Takvim.com.tr)
TUSAŞ SALDIRISINA ARKA ÇIKTI: "ORADA ÜRETTİKLERİYLE BİZİ VURUYORLAR, UYGUN HEDEFTİR"
TUSAŞ'a yönelik düzenlenen saldırıdan övgüyle bahseden Murat Karayılan "TUSAŞ, Türkiye'de en çok korunan yerdir ve Türk savunma sanayinin kalbi olarak adlandırılmaktadır. Orada üretilen her araç, Kürdistan'da ve dünyanın çeşitli bölgelerinde katliamlar geliştirmektedir. Bu açıdan çok uygun bir hedeftir"
şeklinde konuştu.
DİPNOT: PKK
'nın bir diğer elebaşı Mustafa Karasu da TUSAŞ'a yapılan saldırıya "Aksungurlar, SİHAlar burada üretiliyor. Bu bakımdan meşru hedeftir"
sözleriyle arka çıkmıştı.