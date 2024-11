Kandil'in 'Karayılan'ı önce "Silah bırakmam" deyip zehir saçtı sonra İsrail'e sığındı: Bölge dizayn ediliyor imkanları değerlendireceğiz

"Terörsüz Türkiye" inşası için "İç cephe" hamlesi geliştirilirken yıllardır "APO APO" diyen terör baronlarının maskesi düştü.



Elebaşı Öcalan'ın İmralı'da parmaklıklar ardından gönderdiği "Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekebilirim" mesajını hiçe sayan PKK elebaşları sıraya girip silah bırakmayacaklarını ilan etti.



BAŞKAN ERDOĞAN'DAN "SİLAHLARI GÖMÜN" UYARISI



Başkan Recep Tayyip Erdoğan konuya ilişkin "Silahları gömeceksiniz, silahları gömdüğünüz anda bizim için her şey sizlerin önünü açmaktır ama siz silahları gömmez, hala her yerde bombaları patlatmaya devam edersiniz bu devletin eli de sizin omzunuzda olacaktır. Bölgemiz kan deryasına dönmüşken devletimizin her türlü riske karşı gerekli tedbirleri alması 85 milyona ve gelecek nesillere karşı vazifesidir. Milletimiz müsterih olsun, bu tartışmaların hiçbiri de terörle mücadelemizde en küçük zafiyete yol açmayacaktır" uyarısında bulundu.