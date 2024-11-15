Kandil'in APO maskesi düştü! PKK elebaşı Mustafa Karasu'dan "silah bırakmayız" mesajı: "CHP ve DEM kayyumlara karşı birlikte hareket etsin"

PKK'NIN APO MASKESİ DÜŞTÜ... "50 YILDIR MÜCADELE VERİYORUZ, DAĞILMAYIZ" MHP lideri Devlet Bahçeli'nin DEM'e uzattığı el ve teröristbaşı Abdullah Öcalan 'a yaptığı "Çık PKK'yı lağvet" çağrısıyla paniğe kapılan Karasu, 50 yıldır mücadele verdiklerini ve teslim olmayacaklarını söyledi. Karasu şu ifadeleri kullandı:

Türkiye, 40 yıllık kuklaların terör oyununu bozmak için harekete geçti. "İç cepheyi sağlam tutmak" gayesiyle atılan adımlara PKK ve kaostan beslenen terör baronları takoz oldu. PKK/KCK'nın sözde Yürütme Konseyi Üyesi Mustafa Karasu 'dan süreci tıkayacak skandal bir açıklama geldi.

DEM'E "NORMALLEŞMEYİN" ÜLTİMATOMU... "MÜCADELE EDİN" Süreci bir "oyun" olarak gördüklerini dile getiren PKK 'lı Karasu, Cumhur İttifakı'nı hedef aldı, DEM Parti 'ye "Sakın normalleşmeyin" ültimatomu çekti. Karasu, "Özellikle DEM partililer ve halkın üzerlerinde nasıl bir oynandığını görmesi gerekiyor. Bu bakımdan sağlam durmalı ve bu politikaya karşı mücadele etmelidir. Bu politikaya karşı mücadele etmekten başka bir yol yok. Teslim olunamayacağına göre, yani Kürtlüğünden vazgeçilmeyeceğine göre, Kürt halkının özgürlüğünden, demokratik halklarından vazgeçilmeyeceğine göre bu politikayı görmek, doğru görmek ve buna karşı mücadele içinde olmak gerekiyor" dedi. Terörle iltisaklı belediyelere atanan kayyumlar da Kandil'i bir hayli huzursuz etti. ELEBAŞININ 'HAREKAT' KORKUSU... "MARDİN'E BU YÜZDEN KAYYUM ATADILAR" Mustafa Karasu , Mardin'e atanan kayyumun Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG işgali altındaki bölgelere yapılacak askeri harekat öncesi hazırlık olduğunu söyledi. "Mardin'i şunun için seçtiler. Rojova'ya yürütecekleri işgal alanı olduğu için, Mardin'i DEM'in elinden almak istediler" diyen Karasu, Halfeti için ise "önderliğe yönelik bir mesajdır. O da önderlik üzerinde baskı yapmaktır. önderliğe mesaj vermektir" şeklinde konuştu. Bilindiği üzere Halfeti teröristbaşı Abdullah Öcalan 'ın doğum yeri.

PKK/KCK elebaşı Mustafa Karasu (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)





"KAYYUMLARA DEVAM EDECEK" ENDİŞESİ! DİYARBAKIR, VAN, DOĞUBEYAZIT...



"Kayyumlar devam edecek" endişesine kapılan PKK/KCK'nın sözde Yürütme Konseyi Üyesi, "Buna devam edecekler. Eğer mücadele gelişmezse devam edecekler. Daha da atanacak. Diyarbakır'a da atanır. Van'a da atanır. Doğubeyazıt'a atanır. Bu bakımdan bütün Kürt halkı her yerde mücadele etmesi gerekiyor. Bu yönüyle bütün belediyelere kayyum atanmış gibi bir tutumun, tepkinin ortaya koyması gerekiyor" diye konuştu.





AÇIK AÇIK SÖYLEDİ... "CHP, İSTANBUL, İZMİR, ANTALYA, ADANA'DA BİZİM SAYEMİZDE KAZANDI"



Kayyumlara karşı CHP ve DEM'in birlikte hareket etmesi gerektiğini savunup iki partiye yol haritası çizen Karasu, açık açık "CHP, İstanbul, İzmir, Antalya, Adana'da bizim sayemizde kazandı" dedi.



Elebaşı şöyle konuştu:

Kürtlerin İstanbul'da önemli gücü var, İzmir'de önemli gücü var, Adana'da, Antalya'da var. Burada zaten CHP belediyeleri Kürtlerin oyları sonucu kazandı. Bu bakımdan oradaki demokrasi güçleri rahatlıkla harekete geçilebilinir. Onlar harekete geçirmek gerekiyor. Ancak böyle olursa kayyumlar püskürtülebilir.



TUSAŞ SALDIRISINA SAHİP ÇIKTI: "AKSUNGURLAR, SİHA'LAR BURADA ÜRETİLİYOR"



PKK elebaşı Mustafa Karasu, 5 şehit verdiğimiz TUSAŞ saldırısına da sahip çıktı.





PKK/KCK elebaşı Mustafa Karasu (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)



"TUSAŞ eylemi soykırım saldırılarına cevaptır" diyen Karasu "Kesinlikle o işte 1 Ekim'de Devlet Bahçeli'nin yaptığı konuşmalar ve sonraki tartışmalarla hiç alakası yoktur yani. Kürt soykırım politikasına karşı, Türk devletinin politikasına karşı hazırlanmış bir eylemdir. Bunu böyle görmek gerekiyor. Şimdi bir de tabii ki savaş devam ediyor ve o savaşın Kürtlere karşı silahlarının üretildiği merkeze yönelik yapılmış bir eylemdir." şeklinde konuştu.

Aksungurlar, SİHAlar burada üretiliyor. Bunlar ne yapıyor? Her yerde siviller vuruyor. Rojava'da sivilleri vuruyor. Başur'da sivilleri vuruyor. Gazetecileri vuruyor. Aydınları vuruyor. Siyasetçileri vuruyor. Bir savaş merkezi burası. Şu anda Türk devletiyle özgürlük hareketi arasında bir savaş var. Bu bakımdan meşru hedeftir ya. Fabrikalar, savaş fabrikaları, silah fabrikaları, silah üretim yerleri hedeftir. Oradaki çalışan hepsi askerdir. O silah üretiyor.