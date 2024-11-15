PKK askeri harekat öncesi İsrail'e sığındı! Elebaşı Zübeyir Aydar açık açık söyledi: "İsrail'le ilişki kurabiliriz"

"Terörsüz Türkiye" inşası ve "İç cepheyi sağlam tutma" girişimleri sürerken PKK son çıkmaza girdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 10 Kasım'da "İnşallah önümüzdeki dönemde teröristler ile ülkemiz arasındaki bağlarını keseceğiz. 40 yıllık kuklaların terör oyununu bozacağız" diyerek harekatın işaret fişeğini attı.
UFUKTA HAREKAT VAR
Erdoğan, Riyad ve Bakü dönüşü de "Her an sınır ötesi operasyonlarımıza başlayacak hazırlığımız mevcut. Sınırlarımızda hala teröristlerin tutunduğu alanlar bulunuyor ve burası bizim güvenliğimiz için risk oluşturuyor. Oraları tamamen temizlemeden ve terör bataklığını kurutmadan tam anlamıyla güvenliği sağlamak mümkün değil" dedi.
Milli Savunma Bakanlığı da "Ülkemizin ve hudutlarımızın güvenliği için uluslararası hukuk ve meşru müdafaa açısından harekat yapmak Türkiye'nin en doğal hakkıdır. Yeri ve zamanı gelince gereken yapılır" duyurusunu yaparak 'kararlılık' sinyali verdi.
PKK/KCK Yürütme Konseyi Üyesi Zübeyir Aydar (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)
KANDİL, İSRAİL'E SIĞINDI
Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör oluşumlarına düzenlemeyi planladığı askeri harekat öncesi Kandil, İsrail'e sığındı.
PKK/KCK Yürütme Konseyi Üyesi Zübeyir Aydar açık açık "İsrail'le ilişki kurabiliriz" dedi. Aydar, "3. Dünya Savaşı koşullarında başkaları da Kürtlerin kapısını çalar. Kürtler alternatifsiz değil" ifadelerini kullandı.
PKK elebaşları daha önce de sıraya girip İsrail sözcülüğüne soyunmuştu.
DURAN KALKAN: GAZZE'DEN SONRA HEDEF KIBRIS VE TÜRKİYE
Eline tutuşturulan siyonist reçeteyi dillendiren elebaşı Duran Kalkan, Kıbrıs üzerinde kurgulanan, ana hedefi Türkiye olan işgal ve yıkım planını savundu.
Kalkan, "Gazze'den sonra sıra Lübnan'a gelecekti, sonra Suriye'ye, sonra Kıbrıs ve Türkiye. Bu böyle gidecek. Dananın kuyruğu Kıbrıs'ta kopacak. Bu savaşın merkezi Türkiye'dir. AK Parti, MHP, milliyetçilik ve dincilik yıkılmadan Türkiye bu felaketten kurtulamaz" dedi.