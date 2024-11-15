PKK askeri harekat öncesi İsrail'e sığındı! Elebaşı Zübeyir Aydar açık açık söyledi: "İsrail'le ilişki kurabiliriz"

"Terörsüz Türkiye" inşası ve "İç cepheyi sağlam tutma" girişimleri sürerken PKK son çıkmaza girdi.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 10 Kasım'da "İnşallah önümüzdeki dönemde teröristler ile ülkemiz arasındaki bağlarını keseceğiz. 40 yıllık kuklaların terör oyununu bozacağız" diyerek harekatın işaret fişeğini attı.





UFUKTA HAREKAT VAR



Erdoğan, Riyad ve Bakü dönüşü de "Her an sınır ötesi operasyonlarımıza başlayacak hazırlığımız mevcut. Sınırlarımızda hala teröristlerin tutunduğu alanlar bulunuyor ve burası bizim güvenliğimiz için risk oluşturuyor. Oraları tamamen temizlemeden ve terör bataklığını kurutmadan tam anlamıyla güvenliği sağlamak mümkün değil" dedi.



Milli Savunma Bakanlığı da "Ülkemizin ve hudutlarımızın güvenliği için uluslararası hukuk ve meşru müdafaa açısından harekat yapmak Türkiye'nin en doğal hakkıdır. Yeri ve zamanı gelince gereken yapılır" duyurusunu yaparak 'kararlılık' sinyali verdi.