PKK'lı Duran Kalkan'dan "Kayyum kalkmazsa kıyamet kopar" tehdidi! İkinci 'Hendek' hayali: "Daha fazla dağa çıkmak lazım gün hesap günü"

Elebaşı Kalkan, teröristbaşı Abdullah Öcalan 'ın "Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekebilirim" mesajını hiçe sayıp yine kendince uyarladıkları "APO" maskesine sığındı. "Gerilla da daha fazla mücadele etmeli" diyerek açık açık niyet beyan etti. SAKLANDIĞI İNDEN TEHDİTLER SAVURDU: "KAYYUMLAR KALKMAZSA KIYAMET KOPAR" Esenyurt, Mardin, Halfeti Batman, Tunceli ve Ovacık'a atanan kayyum lar Kandil'i bir hayli panikletti. CHP/DEM'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e ve kayyum atanan diğer belediye başkanlarına sahip çıkan Duran Kalkan saklandığı inden "Kayyumlar kalkmazsa kıyamet kopar, bu işler seçimle olmuyorsa savaşla olur. Bize uzanan elleri kırmalıyız" t ehditleri savurup "sokak" çağrısı yaptı.

PKK elebaşı Duran Kalkan (Takvim.com.tr)





İkinci bir "Hendek Olayı" hayaline kapılan Kalkan "Gün hesap sorma günü" diyerek küstah tehditler savurdu:

Mardin'de işte Halfeti'de, Batman'da başladı bu direniş, Esenyurt'ta yine Kürt halkı kayyum saldırısına karşı büyük direniş gösterdi. Şimdi Dersim halkı ayakta. Bu işler seçimde olmuyor. Neyle olur? Savaşla olur, mücadeleyle olur, direnişle olur. O halde ne diyecek şimdi Kürdistan insanı, Kürt insanı, gençleri ve genç kadınları? Biz bu kadar çalışıyoruz, seçim yapıyoruz, kazanıyoruz, geliyor elimizden alıyorlar, bir şey diyemiyoruz. O halde ne yapmalıyız? Bize uzanan elleri kırmalıyız. Elleri kıracak mücadele etmeliyiz. Bu da ne demektir? Savaş demektir, öz savunma demektir. Kendi öz savunmasını örgütleyecek, öz savunmaya katılacak. Silah zoruyla alıyorlar, polis zoruyla alıyorlar. Karşılarında o zoru ortadan dengeleyecek, darbeleyecek, devrimci zoru olursa adım atamazlar.



CUMHUR'U HEDEF ALDI



AK Parti ve MHP lideri Devlet Bahçeli'yi hedef alan Kalkan, "Bahçeli çıkış yaptı. Ciddi olur mu dedik ama tutarlı olmadı. O ciddi duruşuna denk bir siyasi duruşu açıklamalarında tutumunda gösteremedi. Önümüzdeki süreç nasıl olur bilemeyiz. Fakat Türkiye için gidişat iyi değildir. AKP, MHP faşizmi mevcut yönetimini sürdürdükçe Türkiye'de bu iktidar bu biçimde oldukça Kürt düşmanı, faşist, antidemokratik, diktatörlük sürdürdükçe Türkiye büyük tehlikelerle karşılaşacak" diye konuştu.



"DAHA FAZLA DAĞA ÇIKMAK LAZIM! GÜN HESAP SORMA GÜNÜ"



"Sokaklarda gerilla mücadelesi başlatılmalı" sözleriyle kayyum atanan illerdeki bölücü unsurlara "Harekete geçin" talimatı veren PKK elebaşı Duran Kalkan, "Gerilla mücadelesi... Bu şehirde olur, dağda olur, her yerde olur. Her yerde geliştirilebilir. Seçimle olmaz deniliyorsa biz de savaşla, mücadeleyle, direnişle karşılık vereceğiz. Daha fazla dağa çıkmak lazım. Hesap sormak gerekiyor. Gün hesap sorma günü yani" şeklinde konuştu.