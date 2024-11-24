PKK'lı elebaşı Duran Kalkan'dan "İsrail sistem adına saldırıyor! Biz alternatifiz" itirafı: "Türkiye'nin yeni sistemde yeri yok"

Türkiye , 40 yıllık emperyal kuklaların terör oyununu bozmaya niyetlendi. Yeni dönemin şifresi "Terörsüz Türkiye" olarak belirlenirken "iç cephe"yi sağlam tutma girişimleri hız kazandı. Bu süreçte köşeye sıkışan PKK , Orta Doğu'nun kalbine paslı bir hançer gibi saplanan soykırımcı İsrail 'le olan flörtünü artırdı.

PKK elebaşı Duran Kalkan Arz-ı Mev'ud sözcülüğüne soyundu (Takvim.com.tr)





"SALDIRILARIN MERKEZİ TÜRKİYE OLACAK"



Aydar'ın bu çağrısı sonrası Kandil topa girdi. PKK elebaşı Duran Kalkan "Saldırıların merkezi Türkiye olacak" diyerek bir kez daha Arz-ı Mev'ud sözcülüğüne soyundu.



"Türkiye'nin yeni sistemde yeri yok" diyerek ipini tutan sahiplerinin sesi olan Kalkan, "kürdistan alternatifin merkezi. Özgürlük mücadelesinin merkezi, özgürlük savaşının merkezi. Dünya savaşının değil; dünyada savaşın durdurulma mücadelesinin merkezi, ortadan kaldırılma, yok edilme mücadelesinin merkezi" sözleriyle 'maşa' olduklarını kabul etti.



"İSRAİL'İN ALTERNATİFİ BİZİZ" İTİRAFI...



Açık açık "İsrail sistem adına saldırıyor! Biz alternatif olacağız" itirafında bulunan Kalkan şu ifadeleri kullandı:

İran ve Türkiye'yi daha çok daraltacaklar. Irak ve Suriye ile uğraştılar, uğraşıyorlar ama bu aslında ulus devlet statükosunun temsilcileri olarak İran ve Türkiye'ye karşı onları daraltma mücadelesi olarak görülmeli. En çok bunlar zorlanacaklar. Bir de tabii alternatif olarak Kürt özgürlüğüne dayalı demokratik Türkiye, demokratik Suriye, demokratik Irak, İran yaratma mücadelesi var, imkânı var. Bu da bir değişim gücü, en temel değişim gücü; halkların, kadınların, işçi ve emekçilerin yararına olan.



Tam da bu noktada Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi uyarısı akıllara geldi.



Erdoğan, 1 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışında yaptığı konuşmada, "Vadedilmiş topraklar hezeyanıyla hareket eden İsrail yönetiminin tamamen dini bir fanatizm ile Filistin ve Lübnan'dan sonra gözünü dikeceği yer bizim vatan topraklarımız olacaktır" demişti.