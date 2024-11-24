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PKK'lı elebaşı Duran Kalkan'dan "İsrail sistem adına saldırıyor! Biz alternatifiz" itirafı: "Türkiye'nin yeni sistemde yeri yok"

"İsrail'le ilişki kurabiliriz" diyen Kandil'deki elebaşları sıraya girip ellerine tutuşturulan siyonist reçeteye dillendirmeye başladı. PKK Yürütme Komitesi Üyesi Duran Kalkan, "Saldırıların merkezi Türkiye olacak" beyanında bulunarak bir kez daha Arz-ı Mev'ud sözcülüğüne soyundu. İpini tutan sahiplerinin sesi olan Kalkan açık açık "Türkiye'nin yeni sistemde yeri yok! İsrail sistem adına saldırıyor... Biz alternatif olacağız" dedi. "TUSAŞ'a süreci baltalamak için saldırdık" itirafında bulunan teröristbaşı tehditler savurdu.

Ahmet Zeren Ahmet Zeren
Giriş Tarihi :24 Kasım 2024 , 11:12 Güncelleme Tarihi :24 Kasım 2024 , 11:27
PKK’lı elebaşı Duran Kalkan’dan İsrail sistem adına saldırıyor! Biz alternatifiz itirafı: Türkiye’nin yeni sistemde yeri yok

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Türkiye, 40 yıllık emperyal kuklaların terör oyununu bozmaya niyetlendi. Yeni dönemin şifresi "Terörsüz Türkiye" olarak belirlenirken "iç cephe"yi sağlam tutma girişimleri hız kazandı.

Bu süreçte köşeye sıkışan PKK, Orta Doğu'nun kalbine paslı bir hançer gibi saplanan soykırımcı İsrail'le olan flörtünü artırdı.

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PKK: "İSRAİL'LE İLİŞKİ KURABİLİRİZ"

PKK elebaşları sıraya girip ellerine tutuşturulan siyonist reçeteye dillendirmeye başladı.

"İsrail'le ilişki kurabiliriz" diyen PKK/KCK Yürütme Konseyi Üyesi Zübeyir Aydar, "3. Dünya Savaşı koşullarında başkaları da Kürtlerin kapısını çalar. Kürtler alternatifsiz değil" ifadelerini kullandı.

PKK elebaşı Duran Kalkan Arz-ı Mev'ud sözcülüğüne soyundu (Takvim.com.tr)PKK elebaşı Duran Kalkan Arz-ı Mev'ud sözcülüğüne soyundu (Takvim.com.tr)


"SALDIRILARIN MERKEZİ TÜRKİYE OLACAK"

Aydar'ın bu çağrısı sonrası Kandil topa girdi. PKK elebaşı Duran Kalkan "Saldırıların merkezi Türkiye olacak" diyerek bir kez daha Arz-ı Mev'ud sözcülüğüne soyundu.

"Türkiye'nin yeni sistemde yeri yok" diyerek ipini tutan sahiplerinin sesi olan Kalkan, "kürdistan alternatifin merkezi. Özgürlük mücadelesinin merkezi, özgürlük savaşının merkezi. Dünya savaşının değil; dünyada savaşın durdurulma mücadelesinin merkezi, ortadan kaldırılma, yok edilme mücadelesinin merkezi" sözleriyle 'maşa' olduklarını kabul etti.

"İSRAİL'İN ALTERNATİFİ BİZİZ" İTİRAFI...

Açık açık "İsrail sistem adına saldırıyor! Biz alternatif olacağız" itirafında bulunan Kalkan şu ifadeleri kullandı:

İran ve Türkiye'yi daha çok daraltacaklar. Irak ve Suriye ile uğraştılar, uğraşıyorlar ama bu aslında ulus devlet statükosunun temsilcileri olarak İran ve Türkiye'ye karşı onları daraltma mücadelesi olarak görülmeli. En çok bunlar zorlanacaklar. Bir de tabii alternatif olarak Kürt özgürlüğüne dayalı demokratik Türkiye, demokratik Suriye, demokratik Irak, İran yaratma mücadelesi var, imkânı var. Bu da bir değişim gücü, en temel değişim gücü; halkların, kadınların, işçi ve emekçilerin yararına olan.


Tam da bu noktada Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi uyarısı akıllara geldi.

Erdoğan, 1 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışında yaptığı konuşmada, "Vadedilmiş topraklar hezeyanıyla hareket eden İsrail yönetiminin tamamen dini bir fanatizm ile Filistin ve Lübnan'dan sonra gözünü dikeceği yer bizim vatan topraklarımız olacaktır" demişti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)

"İSRAİL BÖLÜCÜ ÖRGÜTÜ MAŞA OLARAK KULLANIYOR"

İsrail'in PKK'yı maşa olarak kullandığını söyleyen Erdoğan, "İsrail'in Filistin ve Lübnan'daki saldırılarını çok yakından takip ederken Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde bölücü örgütü maşa olarak kullanmak suretiyle nasıl birer küçük uydu yapı kurmak istediğini de çok net görüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

"KÜRT KARDEŞLERİM SİYONİST İSRAİL'İN APARATLARINI ARADAN ÇIKAR"

"Kürt kardeşlerim senden bu eli sımsıkı tutmanı bekliyoruz" diyen Erdoğan Kürtlere şu çağrıyı yapmıştı:

Kürt kardeşlerim, senden bu eli samimiyetle, sımsıkı tutmanı bekliyoruz. Siyonist İsrail'in aparatlığını, emperyalizmin uşaklığını, Türkiye düşmanlarının maşalığını yapanları aradan çekip çıkarmanı istiyoruz. Sevgili Kürt kardeşim, imanına, İslamına, ezanına, vatanına, toprağına, kardeşlik hukukuna sahip çıkmanı istiyoruz.

PKK elebaşı Duran Kalkan Arz-ı Mev'ud sözcülüğüne soyundu (Takvim.com.tr)PKK elebaşı Duran Kalkan Arz-ı Mev'ud sözcülüğüne soyundu (Takvim.com.tr)


"TUSAŞ'A SÜRECİ BALTALAMAK İÇİN SALDIRDIK" İTİRAFI

"İsrail sistem adına saldırıyor! Biz alternatif olacağız" beyanında bulunan PKK elebaşı Duran Kalkan'dan "TUSAŞ saldırısını süreci baltalamak için yaptık" itirafı da geldi.

5 vatan evladının şehit düştüğü kalleş saldırıya arka çıkan Kalkan, "Sağa sola çekiştirmenin hiçbir şeyi yok. Herkese doğru yolu gösterdi aslında. Tehlikeyi ortaya koydu. "Tehlikeden kurtulmak istiyorsanız o zaman ciddi olun, doğru yaklaşın, sorunu çözün" dedi. Önder Apo'nun çözüm gücünden başka bir çarenin Kürtler için de Türkiye toplumu için de TC devleti için de olmadığını ortaya koydu. Onun dışında çare olarak gösterilenlerin bir felaket olduğunu gösterdi, ortaya koydu" dedi.

Saklandığı inden küstah tehditler savuran teröristbaşı şu ifadeleri kullandı:

Bundan herkes ders çıkarmalı, akıllı insan ders çıkarır ve zarardan dönmeyi bilir. Öyle sağa sola çekiştirenler, ortalığa ip atmaya çalışanlar... Onların devri geçti. Onlar sopayı ele geçirmişlerdi. İktidar ve devlet sopasını. Dünyadan da destek alıyorlardı. İstediğimiz gibi Kürt'ü vurduk, vururuz diyorlardı. Şimdi de zamanı öyle sanıyorlar. Ahmaktırlar! O zaman çoktan geçti. Öyle yapmaya çalışırsa başlarına öyle bir felaket gelecek ki ne olduğunu ve nereden darbe yediklerini bile bilemeyecekler! Bu nedenle siyasi olarak sadece diyeceğimiz herkesi aklıselime davet etmek, çağırmak olabilir.

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PKK elebaşları Mustafa Karasu ve Helin Ümit de "TUSAŞ meşru hedef. Suriye'nin kuzeyine saldırılar durmazsa, kayyumlar kalkmazsa, tecrit son bulmazsa yeni TUSAŞ saldırıları gelir" tehditleri savurmuştu.

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