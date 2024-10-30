Her şey PKK'lının 'Ahmet Özer' itirafı ile başladı! Temmuz 2023'ten Ekim 2024'e soruşturma trafiği: CHP'nin "10 yıllık tahkikat" iddiası çöktü

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu (Takvim.com.tr / Arşiv)





CHP'NİN "10 YILLIK SORUŞTURMA" ARGÜMANI ÇÖKTÜ



Böylelikle CHP'nin "10 yıllık soruşturma" argümanı da çökmüş oldu.



CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ahmet Özer ile ilgili soruşturmanın 10 yıllık olduğunu öne sürmüştü.



CHP Diyarbakır Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Sezgin Tanrıkulu, "Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, 10 yıldır süren bir soruşturma gerekçe gösterilerek gözaltına alınıyor. Tek başına bu ibare bile soruşturmanın ne kadar hukuk dışı olduğunu gösterir" diyerek soruşturmanın 10 yıldır sürdüğünü iddia etmişti.