Her şey PKK'lının 'Ahmet Özer' itirafı ile başladı! Temmuz 2023'ten Ekim 2024'e soruşturma trafiği: CHP'nin "10 yıllık tahkikat" iddiası çöktü

Terörden gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer (Takvim Foto Arşiv)

10 YILDIR SORUŞTURMA YOK, TÜM RAPORLAR 28 EKİM'DE DOSYAYA EKLENDİ

Dosyanın şüpheli Ahmet Özer'in İstanbul'da ikamet etmesi sebebiyle Temmuz 2024'te İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiği bilgisine varıldı.



Bunun beraberinde şüpheli Özer'in 10 yıllık iletişim trafiği incelendiği ve emniyet tarafından hazır edilen tüm raporların iki gün önce (28 Ekim) dosyaya eklendiği öğrenildi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın on yıldır devam etmediğini, şüphelinin incelenen iletişim trafiğinin on yıllık süreç olduğuna dair açıklamada bulundu.