Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer neden gözaltında? Nazif Karaman A Haber’de anlattı

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, hakkında yürütülen terör örgütü üyeliği soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Gözaltına alınan Özer'in evi, aracı ve görev yaptığı belediye binasındaki odasında arama yapıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın detaylarına ulaşıldı. Özer'in PKK terör örgütü yöneticisi Remzi Kartal ile 14 kez görüştüğü tespit edildi. Savcılığın yaptığı açıklamada, terör örgütü tarafından Özer'in sözde özerklik projesinde görevlendirildiği belirtilirken üzerine atılı PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak suçunu işlediği yönünde kuvvetli suç şüphesine ulaşıldığı ifade edildi. Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.