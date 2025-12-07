Çetelerin hedefi 18 yaş altı çocuklar! Para ile kandırılan çocuklar hızla suça sürükleniyor

Fotoğraf, (takvim.com.tr) GÖZLERİ BOYANIYOR

Yüksek miktarda para kazanacağı ya da yurtdışına çıkarılacağı yönünde vaatlerle kandırılan ülkenin dört bir yanından toplanarak İstanbul'a getirilen yaşı küçük çocuklar, hiç sorgulamadan eylemlere iştirak ediyor. Daha öncesinde hiç otelde kalmayan, lüks hayat yaşamayan çocuklar, örgüt üyelerince götürüldükleri otel odalarında ya da hücre evlerinde uyuşturucu madde, alkol, yemek, hayat kadınları vasıtasıyla gözleri boyanıyor.

DİZİLER OLUMSUZ ETKİLİYOR

Yine televizyon dizileri veya dijital platformlarda yer alan mafya dizilerinde idealize olan suç ortamı ve silahlı yaşantıyı gören çocukların kendileri de böyle bir yaşantı hayali kuruyor. Telefon ve bilgisayar ortamında görebildikleri vahim nitelikteki silahları hücre evlerinde gören yaşı küçük örgüt üyesi adayları, örgütten daha da etkileniyor. Bu şekilde örgüte katılma yönünde motivasyonları artırılan yaşı küçük çocukların tam itaati sağlanıyor.

DÖNMEK İSTEYENE TEHDİT

Sabah'tan Mustafa Sait Özkan'ın haberine göre hücre evine gelen ancak çeşitli sebeplerle geri dönmek isteyen çocuklar, örgütün korkutucu yüzüyle karşılaşması üzerine örgütten kopmadığı da gözlemlenen en dikkat çekici tespitlerden biri. Soruşturmada örgütün birçok eylem yaşı küçük çocukları doğrudan kullandığının tespit edildiği vurgulanıyor.

Fotoğraf, (takvim.com.tr) 2 BİN LİRAYA DÜKKÂN KURŞUNLANIYOR İddianamede geçtiğimiz yıl 3 Temmuz günü Ataşehir'deki karşılıklı konumlanan iki ayrı otomobil galerisinin motosikletli örgüt üyelerince kurşunlanması için örgüt üyelerine eylemden sonra sadece 5'er bin ve 2'şer bin liralık ödeme gerçekleştirildiği anlatıldı. İşadamlarından istenen ancak alınamayan rakam ise 5 milyon liraydı.