CHP bölücülüğe ’DEM’ tuttu! Esenyurt’ta ’kürdistan’ düeti... Başrolde İmamoğlu’nun kasası Özgür Karabat ve ağabeyi Ahmet Özer

Cumhuriyet Halk Partisi'nin DEM Parti ile Esenyurt'ta kurduğu 'kent uzlaşısı'nın bedelini bölücülüğe taraf olarak ödüyor.
CHP'DEN 'KÜRDİSTAN' SKANDALI
Daha önce "Devlet kurmak Kürtlerin hakkı" beyanında bulunan CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat ulu orta 'kürdistan' naraları attı.
Ekrem İmamoğlu'nun 'DEM'lendiği ağabeyi Ahmet Özer ve 'kasası' Özgür Karabat (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)
Esenyurt'ta düzenlenen sözde Kardeş Kültürler Festivali'nin ikinci gününde bir araya gelen ikili bölücü ifadelerin yer aldığı "Batmane" türküsünü sahnede seslendirdi.
Bahse konu türküde, Türkiye'nin Güney Doğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan vatan toprağı Batman için "Kürtlerin petrolüdür, kürdistan'ın gülüdür" ifadeleri yer alıyor.
CHP'li Ahmet Özer ve Özgür Karabat 'kürdistan' narası attı (Fotoğraf: Takvim.com.tr / Arşiv)
CHP'nin DEM tutup içerisine düştüğü bölücülük melanetini daha iyi anlamak için "Batmane" türküsünün sözlerine bakalım:
Batmandır Batmandır, leblê gülüm leblê gülüm le le
Batmandır Batmandır
Kalbi inci, ağzı küçük, gözü kara, alnı mücevherdir canım
Kürtlerin Batmanıdır, leblê gülüm leblê gülüm le le
Kürtlerin Batmanıdır
Kalbi inci, ağzı küçük, gözü kara, alnı mücevherdir canım
Urmiyedir urmiyedir, leblê gülüm leblê gülüm le le
Urmiyedir urmiyedir
Kalbi inci, ağzı küçük, gözü kara, alnı mücevherdir canım
Tümü gül gibidir, leblê gülüm leblê gülüm le le
Tümü gül gibidir
Kalbi inci, ağzı küçük, gözü kara, alnı mücevherdir canım
Petroldur petroldur, leblê gülüm leblê gülüm le le
Petroldur petroldur
Kalbi inci, ağzı küçük, gözü kara, alnı mücevherdir canım
Kürtlerin petrolüdür, leblê gülüm leblê gülüm le le
Kürtlerin petrolüdür
Kalbi inci, ağzı küçük, gözü kara, alnı mücevherdir canım
Yiğitlerin Batmanıdır, leblê gülüm leblê gülüm le le
Hepsi aslan gibidir
Kalbi inci, ağzı küçük, gözü kara, alnı mücevherdir canım
kürdistan'ın gülüdür, leblê gülüm leblê gülüm le le
kürdistan'ın gülüdür
Kalbi inci, ağzı küçük, gözü kara, alnı mücevherdir canım