CHP bölücülüğe ’DEM’ tuttu! Esenyurt’ta ’kürdistan’ düeti... Başrolde İmamoğlu’nun kasası Özgür Karabat ve ağabeyi Ahmet Özer

Özgür Karabat, Ahmet Özer ve Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr / Arşiv)



Bilindiği üzere CHP, DEM Parti'nin İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nu desteklemesi için Esenyurt'ta 'kent uzlaşısı'na gitti. DEM Parti orijinli figür olan Ahmet Özer, CHP kontenjanından Esenyurt Belediye Başkanlığı makamına seçildi.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat ise Ekrem İmamoğlu'nun CHP Genel Merkezi'ndeki 'kasası' olarak anılıyor. İBB'deki İETT araçlarının bakım ve ihalelerinin Karabat'ın şirketine verildiği biliniyor.

CHP rozeti taşıyan DEM Partili Ahmet Özer (Takvim.com.tr / Arşiv)



Esenyurt'taki bölücü "Batmane" türküsünün seslendirilmesine ön ayak alan CHP rozeti taşıyan DEM'li Ahmet Özer'i yakından tanıyalım:



'KÜRDİSTAN' HAYALLERİ



Özer'in 2014 yılında sözde 'Kürdistan' hayalleri kurduğu, "Devlet kurmak Kürtlerin hakkı" şeklinde beyanatlar verdiği ortaya çıktı.

CHP rozeti taşıyan DEM Partili Ahmet Özer PKK ile ağız birliği yaptı (Takvim.com.tr / Arşiv)







PKK İLE AĞIZ BİRLİĞİ YAPTI: "TÜRKİYE YANLIŞ YAPIYOR, HDP'NİN ÖNÜ AÇILMALI"



Kandil'le ağız birliği yapıp olmayan Kürt sorununu varmış gibi lanse eden Özer yerel özerklik talep edip anayasa değişikliği de istedi.



CHP'nin Esenyurt adayı, Türkiye'nin PKK'ya yaptığı operasyonlara dil uzatıp "Türkiye yanlış yapıyor. HDP'nin önü açılmalı" dedi.

CHP rozeti taşıyan DEM Partili Ahmet Özer (Takvim.com.tr / Arşiv)



YEREL ÖZERKLİK VE ANAYASADA DEĞİŞİKLİK İSTEDİ



Ahmet Özer, DEM'in Kandil'in çizdiği istikametle üzerinde tepindiği "Kürt sorunu' argümanına sığınıp anayasanın değiştirilmesini isteyecek kadar ileri gitti.



2022 yılında, Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile yürüttüğü kirli ittifak döneminde mülakat veren Özer, "CHP iktidarı istiyorsa Kürtlerin oyunu almalı ama söz yetmez. Anayasada yazılmalı. Birincisi dil ikincisi ise idare politikasıdır" dedi.