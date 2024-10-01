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CHP bölücülüğe 'DEM' tuttu! Esenyurt'ta 'kürdistan' düeti... Başrolde İmamoğlu'nun kasası Özgür Karabat ve ağabeyi Ahmet Özer

Kandil'in siyasi ayağı ile 'DEM'lenen CHP, Esenyurt'ta 'kürdistan' hezeyanına kapıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat ve CHP rozeti taşıyan esasen DEM'li olan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, "Batmane" türküsüyle düet yaptı. Söz konusu türküde Batman için "Kürtlerin petrolüdür, kürdistan’ın gülüdür" ifadeleri yer alıyor. Sözde 'kürdistan'ı kurumsal olarak kabullenme rezaletine imza atan iki ismin Ekrem İmamoğlu'nun yakın çalışma ekibinde olması ise oldukça manidar.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :01 Ekim 2024 , 16:50 Güncelleme Tarihi :01 Ekim 2024 , 17:16
CHP bölücülüğe ’DEM’ tuttu! Esenyurt’ta ’kürdistan’ düeti... Başrolde İmamoğlu’nun kasası Özgür Karabat ve ağabeyi Ahmet Özer

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Cumhuriyet Halk Partisi'nin DEM Parti ile Esenyurt'ta kurduğu 'kent uzlaşısı'nın bedelini bölücülüğe taraf olarak ödüyor.

CHP'DEN 'KÜRDİSTAN' SKANDALI

Daha önce "Devlet kurmak Kürtlerin hakkı" beyanında bulunan CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat ulu orta 'kürdistan' naraları attı.

Ekrem İmamoğlu'nun 'DEM'lendiği ağabeyi Ahmet Özer ve 'kasası' Özgür Karabat (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Ekrem İmamoğlu'nun 'DEM'lendiği ağabeyi Ahmet Özer ve 'kasası' Özgür Karabat (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

Esenyurt'ta düzenlenen sözde Kardeş Kültürler Festivali'nin ikinci gününde bir araya gelen ikili bölücü ifadelerin yer aldığı "Batmane" türküsünü sahnede seslendirdi.

CHP'li İsimlerden 'Kürdistan' düeti



Bahse konu türküde, Türkiye'nin Güney Doğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan vatan toprağı Batman için "Kürtlerin petrolüdür, kürdistan'ın gülüdür" ifadeleri yer alıyor.

CHP'li Ahmet Özer ve Özgür Karabat 'kürdistan' narası attı (Fotoğraf: Takvim.com.tr / Arşiv)CHP'li Ahmet Özer ve Özgür Karabat 'kürdistan' narası attı (Fotoğraf: Takvim.com.tr / Arşiv)

CHP'nin DEM tutup içerisine düştüğü bölücülük melanetini daha iyi anlamak için "Batmane" türküsünün sözlerine bakalım:

Batmandır Batmandır, leblê gülüm leblê gülüm le le
Batmandır Batmandır
Kalbi inci, ağzı küçük, gözü kara, alnı mücevherdir canım
Kürtlerin Batmanıdır, leblê gülüm leblê gülüm le le
Kürtlerin Batmanıdır
Kalbi inci, ağzı küçük, gözü kara, alnı mücevherdir canım

Urmiyedir urmiyedir, leblê gülüm leblê gülüm le le
Urmiyedir urmiyedir
Kalbi inci, ağzı küçük, gözü kara, alnı mücevherdir canım
Tümü gül gibidir, leblê gülüm leblê gülüm le le
Tümü gül gibidir
Kalbi inci, ağzı küçük, gözü kara, alnı mücevherdir canım

Petroldur petroldur, leblê gülüm leblê gülüm le le
Petroldur petroldur
Kalbi inci, ağzı küçük, gözü kara, alnı mücevherdir canım
Kürtlerin petrolüdür, leblê gülüm leblê gülüm le le
Kürtlerin petrolüdür
Kalbi inci, ağzı küçük, gözü kara, alnı mücevherdir canım

Yiğitlerin Batmanıdır, leblê gülüm leblê gülüm le le
Hepsi aslan gibidir
Kalbi inci, ağzı küçük, gözü kara, alnı mücevherdir canım
kürdistan'ın gülüdür, leblê gülüm leblê gülüm le le
kürdistan'ın gülüdür
Kalbi inci, ağzı küçük, gözü kara, alnı mücevherdir canım

Özgür Karabat, Ahmet Özer ve Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr / Arşiv)Özgür Karabat, Ahmet Özer ve Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr / Arşiv)

Bilindiği üzere CHP, DEM Parti'nin İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nu desteklemesi için Esenyurt'ta 'kent uzlaşısı'na gitti. DEM Parti orijinli figür olan Ahmet Özer, CHP kontenjanından Esenyurt Belediye Başkanlığı makamına seçildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat ise Ekrem İmamoğlu'nun CHP Genel Merkezi'ndeki 'kasası' olarak anılıyor. İBB'deki İETT araçlarının bakım ve ihalelerinin Karabat'ın şirketine verildiği biliniyor.

CHP rozeti taşıyan DEM Partili Ahmet Özer (Takvim.com.tr / Arşiv)CHP rozeti taşıyan DEM Partili Ahmet Özer (Takvim.com.tr / Arşiv)

Esenyurt'taki bölücü "Batmane" türküsünün seslendirilmesine ön ayak alan CHP rozeti taşıyan DEM'li Ahmet Özer'i yakından tanıyalım:

'KÜRDİSTAN' HAYALLERİ

Özer'in 2014 yılında sözde 'Kürdistan' hayalleri kurduğu, "Devlet kurmak Kürtlerin hakkı" şeklinde beyanatlar verdiği ortaya çıktı.

CHP rozeti taşıyan DEM Partili Ahmet Özer PKK ile ağız birliği yaptı (Takvim.com.tr / Arşiv)CHP rozeti taşıyan DEM Partili Ahmet Özer PKK ile ağız birliği yaptı (Takvim.com.tr / Arşiv)



PKK İLE AĞIZ BİRLİĞİ YAPTI: "TÜRKİYE YANLIŞ YAPIYOR, HDP'NİN ÖNÜ AÇILMALI"

Kandil'le ağız birliği yapıp olmayan Kürt sorununu varmış gibi lanse eden Özer yerel özerklik talep edip anayasa değişikliği de istedi.

CHP'nin Esenyurt adayı, Türkiye'nin PKK'ya yaptığı operasyonlara dil uzatıp "Türkiye yanlış yapıyor. HDP'nin önü açılmalı" dedi.

CHP rozeti taşıyan DEM Partili Ahmet Özer (Takvim.com.tr / Arşiv)CHP rozeti taşıyan DEM Partili Ahmet Özer (Takvim.com.tr / Arşiv)

YEREL ÖZERKLİK VE ANAYASADA DEĞİŞİKLİK İSTEDİ

Ahmet Özer, DEM'in Kandil'in çizdiği istikametle üzerinde tepindiği "Kürt sorunu' argümanına sığınıp anayasanın değiştirilmesini isteyecek kadar ileri gitti.

2022 yılında, Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile yürüttüğü kirli ittifak döneminde mülakat veren Özer, "CHP iktidarı istiyorsa Kürtlerin oyunu almalı ama söz yetmez. Anayasada yazılmalı. Birincisi dil ikincisi ise idare politikasıdır" dedi.

Ahmet Özer 2015'te HDP'den adaylık başvurusu yaptı (Takvim.com.tr / Arşiv)Ahmet Özer 2015'te HDP'den adaylık başvurusu yaptı (Takvim.com.tr / Arşiv)

Özer'in 7 Haziran 2015 seçimleri öncesi HDP'ye aday olmak için başvuru yaptığı ortaya çıktı.

31 Mart yerel seçimlerinde kurulan kent uzlaşısı sonucu CHP'den Esenyurt Belediye Başkanı seçilen Ahmet Özer, ilk iş olarak belediye kadrolarını DEM'lilerle doldurdu. Belediye meclisinde İstiklal Marşı bile okutmadı.

Ekrem İmamoğlu'nun 'DEM'lendiği ağabeyi Ahmet Özer ve 'kasası' Özgür Karabat (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Ekrem İmamoğlu'nun 'DEM'lendiği ağabeyi Ahmet Özer ve 'kasası' Özgür Karabat (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

Özer, son olarak Esenyurt'ta CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat ile ulu orta "kürdistan" düeti yaptı.

CHP, DEM tuttu! Esenyurtta Ahmet Özeri Güngörende Yüksel Yalçını aday gösterdi! Deşifre ettik: kürdistan hayali kurdu, yerel özerklik talep ettiCHP, DEM tuttu! Esenyurtta Ahmet Özeri Güngörende Yüksel Yalçını aday gösterdi! Deşifre ettik: kürdistan hayali kurdu, yerel özerklik talep etti


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