Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in kirli sicili! Gözaltına alındı ilk ses kucakladığı Ekrem İmamoğlu’ndan geldi

Terörden gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer (Takvim Foto Arşiv)
Cumhuriyet Başsavcılığımızca PKK/KCK terör örgütünün mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında;
Halen İstanbul ili Esenyurt ilçesi Belediye Başkanı olarak görev yapmakta olan şüpheli AHMET ÖZER'in soruşturma evrakımız kapsamındaki delillere göre özet olarak; şüphelinin terör örgütü mensuplarından ele geçirilen ve aynı zamanda örgütün Kuzey Irak Kandil bölgesinde yer alan yönetici kadrosuna da ulaştırılan örgütsel dokümanlar (terör örgütü lideri Abdullah ÖCALAN ile İmralı adasında yapılan görüşmede sözde demokratik özerklik projesinde görevlendirilmesinin uygun görülmesi), hakkında uygulanan iletişimin dinlenmesi tedbiri sonucu elde edilen konuşma dökümleri, fiziki takip tutanakları ve incelenen hesap hareketlerinin içerikleri, yaklaşık 10 yıllık süreçte adı geçen terör örgütü mensubiyetleri nedeniyle adli işlem kaydı bulunan (694) farklı tekil kişi ve ayrıca özellikle terör örgütü yöneticilerinden Remzi KARTAL (KONGRA-GEL Eş Başkanı-KCK Yürütme Konseyi Üyesi-Kırmızı Bültenle aranan şahıslardan) ile 14 kez olmak üzere iletişim irtibat kayıtları nazara alındığında terör örgütü ile süreklilik ve yoğunluk arz edilecek şekilde organik bağ kurmak suretiyle üzerine atılı PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak suçunu işlediği yönünde kuvvetli suç şüphesine ulaşıldığı anlaşıldığından;
CHP ve DEM iş birliği yaparak Kürdistan hayali olan Ahmet Özer'i aday göstermişti (Takvim)
EV VE İŞ YERİNDE ARAMA
İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden alınan karara istinaden konutunda, işyerinde ve araçlarında arama yapılması, suç delillerine el konulması, şüphelinin 30/10/2024 tarih saat: 06.00 itibariyle yakalanarak gözaltına alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne verilen talimat doğrultusunda adı geçen şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Arama işlemleri halen devam etmektedir.
ARAMA KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI
Özer'e uygulanan iletişimin dinlenmesi ve fiziki takip sonucunda, yaklaşık 10 yıllık süreçte terör örgütü mensubiyetleri nedeniyle adli işlem kaydı bulunan 694 kişiyle ve özellikle kırmızı bültenle aranan terör örgütü yöneticilerinden Remzi Kartal ile 14 kez iletişime geçtiği tespit edildi.
AHMET ÖZER ÖZERKLİK PROJESİNDE YER ALIYOR
Örgütün Kuzey Irak Kandil bölgesinde yer alan yönetici kadrosuna da ulaştırılan örgütsel dokümanlarda, Abdullah Öcalan ile İmralı adasında yapılan görüşmede sözde demokratik özerklik projesinde görevlendirilmesinin uygun görüldüğü ifade edildi.
Ahmet Özer'in Kürdistan hayali (Takvim)
KÜRDİSTAN NARALARI ATMIŞTI
Ahmet Özer'in yerel seçimlerde Esenyurt Belediye Başkan adayı olmadan önce Kürdistan naraları attığı PKK sitesi RUDAW'a röportajlar verdiği ortaya çıktı.
Ahmet Özer ve Ekrem İmamoğlu'nun yerel seçimler sürecindeki pozu (Takvim.com.tr)
AHMET ÖZER'İN AVUKATI EKREM İMAMOĞLU!
Tüm bu gelişmeler gündeme bomba gibi düşerken CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ahmet Özer'in gözaltına alınması hakkında sosyal medya hesabından skandal bir açıklama yaptı.
İmamoğlu, seçim döneminde el üstünde tuttuğu sarıp sarmaladığını Ahmet Özer'in terör bağlantısı ortaya çıktığı halde "Esenyurt Belediye Başkanımız Prof.Dr. Ahmet Özer, bu sabah gözaltına alındı. Süreci titizlikle takip ediyoruz. Devlette görev yapmış, üniversitelerde dekanlıktan rektör yardımcılığına kadar üst düzey çalışmalarda bulunmuş Sayın Özer, kıymetli bir biliminsanı ve yerel yöneticidir. Türkiye, siyasilere, biliminsanlarına karşı sabah ev baskınlarının yapıldığı bir ülke olmaktan çıkmalı" dedi.
İMAMOĞLU'NA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ
İmamoğlu'nun paylaşımına sosyal medya kullanıcılarından tepki geldi. Ahmet Özer'in Kürdistan hayalini hatırlatan kullanıcılar "Teröre destek veriyorsa o zaman ne yapalım, süreci beklemeden açıklama yapmak saçmalık" ifadelerini kullandı.
İşte o tepkiler:
1'i kırmızı listede olmak üzere 695 PKK'lı ile irtibat halinde olduğu tespit edilmiş. Bu mu kıymetli bilim insanı? Devlette de çalışmış savunması komik. Senin aday yaptığını da biliyoruz.