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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in kirli sicili! Gözaltına alındı ilk ses kucakladığı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi

CHP ve DEM'in kent uzlaşısı adı altında iş birliği ile Esenyurt Belediye Başkanı yaptığı Ahmet Özer, terörden gözaltına alındı. Geçmişte de Kürdistan naraları atan Ahmet Özer'in 695 PKK'lı ile irtibat halinde olduğu tespit edildi. Özer'in telefonla görüştüğü isimler arasında kırmızı kategoride aranan terörist Remzi Kartal da var. Tüm bu gelişmeler gündeme bomba gibi düşerken CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ahmet Özer’in gözaltına alınması hakkında sosyal medya hesabından skandal bir açıklama yaptı. Terörle bağlantısı alenen gözler önüne serildiği halde Ahmet Özer'i savunan Ekrem İmamoğlu'na sosyal medyadan tepki yağdı. Takvim.com.tr olarak terör örgütü PKK ile bağlantısı ortaya çıkan Özer'in kirli sicilini arşivden çıkardık. İşte Özer'in yaptığı sözde özerklik açıklamaları ve karıştığı skandallar.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :30 Ekim 2024 , 09:54 Güncelleme Tarihi :30 Ekim 2024 , 10:11
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in kirli sicili! Gözaltına alındı ilk ses kucakladığı Ekrem İmamoğlu’ndan geldi

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CHP'nin yerel seçimlerde DEM ile kent uzlaşısı adı altında iş birliği yaparak aday seçtirdiği Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, terör örgütüne üye olmaktan evinde gözaltına alındı.

Ahmet Özer'in evinde ve belediye binasında arama yapılırken söz konusu ismin 1'i kırmızı listede olmak üzere 695 PKK'lı ile irtibat halinde olduğu tespit edildi.

Terörden gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer (Takvim Foto Arşiv)Terörden gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer (Takvim Foto Arşiv)

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmaya ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

1'İ KIRMIZI LİSTEDE 695 TERÖRİSTLE İRTİBAT HALİNDE

Terör örgütü ile iltisaklı 694 kişi ve terör örgütü yöneticilerinden Remzi KARTAL (KONGRA-GEL Eş Başkanı-KCK Yürütme Konseyi Üyesi-Kırmızı Bültenle aranan şahıslardan) ile 14 kez olmak üzere iletişim irtibat kayıtları nazara alındığında terör örgütü ile süreklilik ve yoğunluk arz edilecek şekilde organik bağ kurmak suretiyle üzerine atılı PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak suçunu işlediği yönünde kuvvetli suç şüphesine ulaşıldığı anlaşıldığından;

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İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden alınan karara istinaden konutunda, işyerinde ve araçlarında arama yapılması, suç delillerine el konulması, şüphelinin 30/10/2024 tarih saat: 06.00 itibariyle yakalanarak gözaltına alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne verilen talimat doğrultusunda adı geçen şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Arama işlemleri halen devam etmektedir.

Terörden gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer (Takvim Foto Arşiv)Terörden gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer (Takvim Foto Arşiv)

Cumhuriyet Başsavcılığımızca PKK/KCK terör örgütünün mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında;

Halen İstanbul ili Esenyurt ilçesi Belediye Başkanı olarak görev yapmakta olan şüpheli AHMET ÖZER'in soruşturma evrakımız kapsamındaki delillere göre özet olarak; şüphelinin terör örgütü mensuplarından ele geçirilen ve aynı zamanda örgütün Kuzey Irak Kandil bölgesinde yer alan yönetici kadrosuna da ulaştırılan örgütsel dokümanlar (terör örgütü lideri Abdullah ÖCALAN ile İmralı adasında yapılan görüşmede sözde demokratik özerklik projesinde görevlendirilmesinin uygun görülmesi), hakkında uygulanan iletişimin dinlenmesi tedbiri sonucu elde edilen konuşma dökümleri, fiziki takip tutanakları ve incelenen hesap hareketlerinin içerikleri, yaklaşık 10 yıllık süreçte adı geçen terör örgütü mensubiyetleri nedeniyle adli işlem kaydı bulunan (694) farklı tekil kişi ve ayrıca özellikle terör örgütü yöneticilerinden Remzi KARTAL (KONGRA-GEL Eş Başkanı-KCK Yürütme Konseyi Üyesi-Kırmızı Bültenle aranan şahıslardan) ile 14 kez olmak üzere iletişim irtibat kayıtları nazara alındığında terör örgütü ile süreklilik ve yoğunluk arz edilecek şekilde organik bağ kurmak suretiyle üzerine atılı PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak suçunu işlediği yönünde kuvvetli suç şüphesine ulaşıldığı anlaşıldığından;

CHP ve DEM iş birliği yaparak Kürdistan hayali olan Ahmet Özer'i aday göstermişti (Takvim)CHP ve DEM iş birliği yaparak Kürdistan hayali olan Ahmet Özer'i aday göstermişti (Takvim)

EV VE İŞ YERİNDE ARAMA
İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden alınan karara istinaden konutunda, işyerinde ve araçlarında arama yapılması, suç delillerine el konulması, şüphelinin 30/10/2024 tarih saat: 06.00 itibariyle yakalanarak gözaltına alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne verilen talimat doğrultusunda adı geçen şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Arama işlemleri halen devam etmektedir.

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ARAMA KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI
Özer'e uygulanan iletişimin dinlenmesi ve fiziki takip sonucunda, yaklaşık 10 yıllık süreçte terör örgütü mensubiyetleri nedeniyle adli işlem kaydı bulunan 694 kişiyle ve özellikle kırmızı bültenle aranan terör örgütü yöneticilerinden Remzi Kartal ile 14 kez iletişime geçtiği tespit edildi.

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AHMET ÖZER ÖZERKLİK PROJESİNDE YER ALIYOR
Örgütün Kuzey Irak Kandil bölgesinde yer alan yönetici kadrosuna da ulaştırılan örgütsel dokümanlarda, Abdullah Öcalan ile İmralı adasında yapılan görüşmede sözde demokratik özerklik projesinde görevlendirilmesinin uygun görüldüğü ifade edildi.

Ahmet Özer'in Kürdistan hayali (Takvim)Ahmet Özer'in Kürdistan hayali (Takvim)

KÜRDİSTAN NARALARI ATMIŞTI
Ahmet Özer'in yerel seçimlerde Esenyurt Belediye Başkan adayı olmadan önce Kürdistan naraları attığı PKK sitesi RUDAW'a röportajlar verdiği ortaya çıktı.

Ahmet Özer ve Ekrem İmamoğlu'nun yerel seçimler sürecindeki pozu (Takvim.com.tr)Ahmet Özer ve Ekrem İmamoğlu'nun yerel seçimler sürecindeki pozu (Takvim.com.tr)

AHMET ÖZER'İN AVUKATI EKREM İMAMOĞLU!
Tüm bu gelişmeler gündeme bomba gibi düşerken CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ahmet Özer'in gözaltına alınması hakkında sosyal medya hesabından skandal bir açıklama yaptı.

İmamoğlu, seçim döneminde el üstünde tuttuğu sarıp sarmaladığını Ahmet Özer'in terör bağlantısı ortaya çıktığı halde "Esenyurt Belediye Başkanımız Prof.Dr. Ahmet Özer, bu sabah gözaltına alındı. Süreci titizlikle takip ediyoruz. Devlette görev yapmış, üniversitelerde dekanlıktan rektör yardımcılığına kadar üst düzey çalışmalarda bulunmuş Sayın Özer, kıymetli bir biliminsanı ve yerel yöneticidir. Türkiye, siyasilere, biliminsanlarına karşı sabah ev baskınlarının yapıldığı bir ülke olmaktan çıkmalı" dedi.

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İMAMOĞLU'NA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

İmamoğlu'nun paylaşımına sosyal medya kullanıcılarından tepki geldi. Ahmet Özer'in Kürdistan hayalini hatırlatan kullanıcılar "Teröre destek veriyorsa o zaman ne yapalım, süreci beklemeden açıklama yapmak saçmalık" ifadelerini kullandı.

İşte o tepkiler:

1'i kırmızı listede olmak üzere 695 PKK'lı ile irtibat halinde olduğu tespit edilmiş. Bu mu kıymetli bilim insanı? Devlette de çalışmış savunması komik. Senin aday yaptığını da biliyoruz.

Kullanıcıların paylaşımları (X)Kullanıcıların paylaşımları (X)Neden dolayı gözaltına alındığını da yazalım!

Kırmızı bültenle aranan bir PKK terör örgütü üyesi ile defalarca telefonla konuştuğu ve irtibatı olduğu iddiası.

10 yıllık süreçte PKK terör örgütü mensuplarıyla irtibatı iddiası

Kullanıcıların paylaşımları (X)Kullanıcıların paylaşımları (X)

Sen bu ülkenin beka sorunu musun Ekrem? Belediye Başkanın terör soruşturmasında dolayı gözaltına alınıyor. Kalkıp biliminsanlarına karşı bir ülke diye tepiniyorsun.

Kullanıcıların paylaşımları (X)Kullanıcıların paylaşımları (X)

PKK'lı adamı savunacak kadar ne yaşıyorsun sen? Telefon trafiği ortada adamın ne olduğu belli, nerede PKK var hemen koş kucakla.

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İMAMOĞLU PKK TÜKÜRÜĞÜNE DE YENİKAPI'YI TAHSİS ETMİŞTİ!

Ekrem İmamoğlu'nun terör sevdalılarına sağladığı imtiyaz dikkatlerden kaçmıyor. İmamoğlu, geçtiğimiz haftalarda da "PKK sizi tükürüğüyle boğar" deme cüreti gösteren DEM Parti Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'a Yenikapı Meydanı'nı tahsis etmişti.

Özgür Özel'in paylaşımı (X)Özgür Özel'in paylaşımı (X)

BİR SKANDAL AÇIKLAMA DA ÖZGÜR ÖZEL'DEN
Ekrem İmamoğlu'nun ardından bir skandal açıklama da Özgür Özel'den geldi. Özel de tıpkı Ekrem İmamoğlu gibi Ahmet Özer'in akademisyenliğinden dem vurdu.

PKK'lılarla bağlantısı ortaya çıkan Ahmet Özer'in gözaltına alınmasına "kumpas" diyen Özel şu ifadeleri kullandı:

Esenyurt Belediye Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Özer, bu sabaha karşı yapılan operasyonla gözaltına alındı. Süreci yakından takip ediyorum. Yıllarca kamuda ve akademide üst düzey görevlerde bulunmuş, Daha altı ay önce aday olurken ilgili makamlardan temiz kağıdı almış, Girdiği seçimlerde Esenyurtlu seçmenlerin büyük teveccühü ile göreve gelmiş bir bilim insanı, kanaat önderi ve siyasetçiye yapılan muamele haksız, iddialar ise temelsizdir. Bu yaşananlar son birkaç haftada yaşananlardan bağımsız değildir. Çirkin oyunu, büyük kumpası görüyoruz. Ne parçası oluruz, ne size teslim oluruz.

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