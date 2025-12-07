CHP'li Manavgat’ta baklava kutularıyla peşkeş çekildi! Turizmci Zafer Süral yolsuzluk ağını tek tek anlattı

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara (DHA) BAŞKANIN VİLLASINA...

Ruhsatı aldıktan birkaç gün sonra Hüseyin Cem Gül, bu kez otelin inşaat işini Mehmet Ali Fansa'ya (işadamı) vermem gerektiğini söyledi. Daha düşük teklif varken işi Fansa'ya verdim. İnşaat işinde 70 milyon liraya yakın ciro yapan Fansa bana, 'İşin 0.75'lik kısmı Niyazi Nefi Kara'nın Kumköy'deki villasının inşaatı için ayrıldı' dedi. Sonra Demir beni arayarak 'CHP Genel Merkezi 200 bin euro istiyor. Başkanın bilgisi var' dedi. Para çekerek ona götürdüm. Mağdur olduğumu kanıtlamak için ses kaydı yaptım. Bu parayı verdiğimi hem Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'ya hem de Sıla Ceyhan Berkaya'ya söyledim.

Fotoğraf (DHA)

'VERECEKSİN,EDECEKSİN,YIKARIZ'

Zafer Süral: Ne zaman para konuşulsa Niyazi Nefi Kara'nın yeğeni Hüseyin Cem Gül masada oluyordu. Hüseyin Cem Gül, 'Vereceksin, edeceksin, yıkarız' tarzı bir jargon kullanıyordu. Yapı Kontrol Müdürü Hüseyin Keçer, sahilimizi mühürlemeye her geldiğinde Hüseyin Cem Gül'ü arıyordu. Gül, 'mühürleyin veya mühürlemeyin' şeklinde talimat veriyordu. İşadamı Mesut Kara bana 'Senden alınan 200 bin euronun 150 binini belediyeye ait Toros Et firmasının o dönemdeki genel müdürü Demir Demir, 50 binini de Hüseyin Cem Gül aldı' dedi. Bu konuda cesaret etmek kolay değil. Ortak hareket konusunda pek çok mağdur otelciyle konuştum. Çekindiler.