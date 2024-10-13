İmamoğlu’ndan ’PKK tükürüğü’ne Yenikapı tahsisi! Türk düşmanı isme sahne... Her taşın altından çıkan CHP’nin DEM komiseri Ahmet Özer

ʺPKK sizi tükürüğüyle boğarʺ diyen terör sevici Abdullah Zeydan (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

DEM'li Abdullah Zeydan , 2015 yılında bir mitingde partililerine hitap ederken Türk halkını ve Türk askerini hedef almıştı.

Zeydan, "PKK'yı Kürt halkının gücünü kimse test etmeye kalkışmasın. PKK Türkiye ve Orta Doğu'yu gül bahçesine çevirmek için ortaya çıkmış barış hareketidir. Kürt halkını gücünü test etmeye kalkanlara buradan bir çağrı yapmak istiyorum. Eğer PKK Türkiye'yi gül bahçesine çevirmek istemeseydi PKK'nın öyle bir gücü var ki PKK sizi tükürüğüyle boğar tükürüğüyle." ifadelerini kullanmıştı.



2022'DE TAHLİYE EDİLDİ



Bu sözlerinden sonra tutuklanan Zeydan, partinin o zamanki adıyla HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile aynı hücreye yerleştirilmişti.



Zeydan, 2022 yılında ise tahliye edildi ve 31 Mart seçimlerinde DEM Parti tarafından aday gösterildi.