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İmamoğlu'ndan 'PKK tükürüğü'ne Yenikapı tahsisi! Türk düşmanı isme sahne... Her taşın altından çıkan CHP'nin DEM komiseri Ahmet Özer

CHP'li İBB Başkan Ekrem İmamoğlu, Yenikapı Meydanı'nı "PKK sizi tükürüğüyle boğar" deme cüreti gösteren DEM Parti Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'a tahsis etti. Etkinliklerde sahne alacak olan Mikail Aslan'ın ise Türklere soykırımcı ve katliamcı dediği ortaya çıktı. Öte yandan İBB'nin bölücükle anıldığı her taşın altından Ahmet Özer ismi çıkıyor. DEM Parti orijinli CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Özer, geride bıraktığımız günlerde ulu orta 'kürdistan' narası atmıştı.

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Giriş Tarihi :13 Ekim 2024 , 12:35 Güncelleme Tarihi :13 Ekim 2024 , 13:17
İmamoğlu’ndan ’PKK tükürüğü’ne Yenikapı tahsisi! Türk düşmanı isme sahne... Her taşın altından çıkan CHP’nin DEM komiseri Ahmet Özer

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Cumhuriyet Halk Partili belediyeler son günlerde bölücü skandallarla adından söz ettiriyor.

Geride bıraktığımız günlerde CHP'li Esenyurt Belediyesi öncülüğünde düzenlenen festival 'terör' propagandasına dönüşmüş, Ekrem İmamoğlu'nun en yakınındaki isimlerden olan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat ulu orta 'kürdistan' naraları atmıştı.
CHP bölücülüğe DEM tuttu! Esenyurtta kürdistan düeti... Başrolde İmamoğlunun kasası Özgür Karabat ve ağabeyi Ahmet ÖzerCHP bölücülüğe DEM tuttu! Esenyurtta kürdistan düeti... Başrolde İmamoğlunun kasası Özgür Karabat ve ağabeyi Ahmet Özer




İkili bölücü ifadelerin yer aldığı "Batmane" türküsünü sahnede seslendirmişti.
DEM Parti Van Belediye Başkanı Abdullah Zeydan (Fotoğraf: Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)DEM Parti Van Belediye Başkanı Abdullah Zeydan (Fotoğraf: Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)


İMAMOĞLU'NDAN 'PKK TÜKÜRÜĞÜ'NE YENİKAPI TAHSİSİ

İmamoğlu bu kez de "PKK sizi tükürüğüyle boğar" deme cüreti gösteren DEM Parti Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'a Yenikapı Meydanı'nı tahsis etti.


Esenyurt'ta olduğu gibi Yenikapı'da da bölücü profillere konser verme imkanı sağlandı.
Mikail Aslan'ın Türklere soykırımcı ve katliamcı dediği ortaya çıktı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Mikail Aslan'ın Türklere soykırımcı ve katliamcı dediği ortaya çıktı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

TÜRK DÜŞMANI İSME SAHNE İMKANI

Yenikapı'daki Van etkinliğinde sahne alacak olan Mikail Aslan'ın daha önce Türklere soykırımcı ve katliamcı dediği ortaya çıktı.

Aslan'ın X hesabından yaptığı paylaşımda "Bozkurt işareti yasaklanmalı" görüşünü savunması dikkat çekti.
İmamoğlu’ndan ’PKK tükürüğü’ne Yenikapı tahsisi! Türk düşmanı isme sahne... Her taşın altından çıkan CHP’nin DEM komiseri Ahmet Özer
Pervin Buldan, Ahmet Özer ve Abdullah Zeydan Yenikapı'da (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Pervin Buldan, Ahmet Özer ve Abdullah Zeydan Yenikapı'da (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

HER TAŞIN ALTINDAN ÇIKAN O İSİM... CHP'NİN DEM KOMİSERİ

CHP'nin DEM komiseri gibi davranan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer de Yenikapı'da hazır bulundu.

Özer bir yanına Pervin Buldan diğer yanına Abdullah Zeydan'ı alarak keyifle etkinlik açılışını takip etti. Özer, Zeydan'ın İBB ziyaretine de iştirak etmişti.
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15 TEMMUZ'DA SARAÇHANE'DE AĞIRLADI

İmamoğlu - Zeydan ikilisi 15 Temmuz'da Saraçhane'de bir araya gelmiş, Zeydan görüşmeyi "Samimi" olarak duyurmuştu.

Saraçhane'de, 15 Temmuz'un yıl dönümünde "PKK sizi tükürüğüyle boğar tükürüğüyle" diyen Abdullah Zeydan'ın ağırlayan CHP'li Ekrem İmamoğlu büyük tepki çekmişti.
ʺPKK sizi tükürüğüyle boğarʺ diyen terör sevici Abdullah Zeydan (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)ʺPKK sizi tükürüğüyle boğarʺ diyen terör sevici Abdullah Zeydan (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

REZİL SÖZLER HALA HAFIZALARDA... "PKK SİZİ TÜKÜRÜĞÜYLE BOĞAR TÜKÜRÜĞÜYLE"

DEM'li Abdullah Zeydan, 2015 yılında bir mitingde partililerine hitap ederken Türk halkını ve Türk askerini hedef almıştı.

Zeydan, "PKK'yı Kürt halkının gücünü kimse test etmeye kalkışmasın. PKK Türkiye ve Orta Doğu'yu gül bahçesine çevirmek için ortaya çıkmış barış hareketidir. Kürt halkını gücünü test etmeye kalkanlara buradan bir çağrı yapmak istiyorum. Eğer PKK Türkiye'yi gül bahçesine çevirmek istemeseydi PKK'nın öyle bir gücü var ki PKK sizi tükürüğüyle boğar tükürüğüyle." ifadelerini kullanmıştı.

2022'DE TAHLİYE EDİLDİ

Bu sözlerinden sonra tutuklanan Zeydan, partinin o zamanki adıyla HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile aynı hücreye yerleştirilmişti.

Zeydan, 2022 yılında ise tahliye edildi ve 31 Mart seçimlerinde DEM Parti tarafından aday gösterildi.

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