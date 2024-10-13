İmamoğlu’ndan ’PKK tükürüğü’ne Yenikapı tahsisi! Türk düşmanı isme sahne... Her taşın altından çıkan CHP’nin DEM komiseri Ahmet Özer

Cumhuriyet Halk Partili belediyeler son günlerde bölücü skandallarla adından söz ettiriyor.
Geride bıraktığımız günlerde CHP
'li Esenyurt Belediyesi öncülüğünde düzenlenen festival 'terör' propagandasına dönüşmüş, Ekrem İmamoğlu
'nun en yakınındaki isimlerden olan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat ulu orta 'kürdistan' naraları atmıştı.
İkili bölücü ifadelerin yer aldığı "Batmane"
türküsünü sahnede seslendirmişti.
DEM Parti Van Belediye Başkanı Abdullah Zeydan (Fotoğraf: Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)
İMAMOĞLU'NDAN 'PKK TÜKÜRÜĞÜ'NE YENİKAPI TAHSİSİ
İmamoğlu bu kez de "PKK sizi tükürüğüyle boğar"
deme cüreti gösteren DEM Parti Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan
'a Yenikapı Meydanı'nı tahsis etti.
Esenyurt'ta olduğu gibi Yenikapı'da da bölücü profillere konser verme imkanı sağlandı.
Mikail Aslan'ın Türklere soykırımcı ve katliamcı dediği ortaya çıktı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)
TÜRK DÜŞMANI İSME SAHNE İMKANI
Yenikapı'daki Van etkinliğinde sahne alacak olan Mikail Aslan'ın daha önce Türklere soykırımcı ve katliamcı dediği ortaya çıktı.
Aslan'ın X hesabından yaptığı paylaşımda "Bozkurt işareti yasaklanmalı"
görüşünü savunması dikkat çekti.