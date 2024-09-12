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Teğmenlerin korsan yemininden 28 Şubat vesayeti çıktı! Mevzuatta yoktu darbeciler ekledi

Vesayet tetikçilerinin iştahı kabartan teğmenlerin korsan yemini 28 Şubat darbecilerinin kalıntısı olduğu ortaya çıktı. Teğmenlerin okuduğu yeminin 1990'lı yılların ortalarında mevzuatta olmamasına rağmen okunmaya başladığı ardından 28 Şubat darbecileri tarafından 1999'da mevzuata koyulduğu belirlendi.

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Giriş Tarihi 12 Eylül 2024, 09:08 Güncelleme Tarihi 12 Eylül 2024, 09:08
Teğmenlerin korsan yemininden 28 Şubat vesayeti çıktı! Mevzuatta yoktu darbeciler ekledi

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı töreninde ardından Kara Harp Okulu'ndan mezun olan bir grup teğmenin kılıçlarla gerçekleştirdiği korsan yemin disiplinsizliğine imza atması 28 Şubat günlerini anımsatan tartışmaları beraberinde getirdi.

KORSAN YEMİN 28 ŞUBAT KALINTISI
Vesayet tetikçilerinin iştahı kabarırken teğmenlerin ettiği yeminin 28 Şubat darbecilerinin kalıntısı olduğu ortaya çıktı.

GAZETELERDE KARTALLARDAN LAİKLİK ANDI MANŞETLERİYLE YER ALDI


15 Temmuz hain darbe girişimin ardından kaldırılan korsan yeminin, "Subaylık Yemini' 28 Şubat darbesinden 6 ay sonra Hava Harp Okulu mezuniyeti töreninde "Kartallardan Laiklik Andı" şeklinde gazetelerin manşetlerine taşındığı dikkatlerden kaçmadı.

MEVZUATTA YOKTU
Teğmenlerin okuduğu yeminin 1990'lı yılların ortalarında mevzuatta olmamasına rağmen okunmaya başladığı ardından 28 Şubat darbecileri tarafından 1999'da mevzuata koyulduğu belirlendi.

Vesayetçiler tarafından meşrulaştırılan yeminde şu ifadeler yer alıyordu:

"And içeriz ki, laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin, bağımsızlığına, ülkenin bölünmez bütünlüğüne, Yüce Türk Ulusu'nun namus ve şerefine, aziz vatanın bir karış toprağına uzanacak eller karşısında bizi bulacak ve kılıçlarımız daima keskin ve hazır olacaktır. Bizler Türk istikbalinin evlatlarıyız, şerefimizle doğduk şerefimizle yaşayacak ve şerefimizle öleceğiz."

Sözde andın, 1999'da Harp Akademileri ve Okullarda Yapılacak Diploma ve Sancak Devir-Teslim ile Yeni Öğretim ve Eğitim Yılı Açılış Törenleri Yönergesine dahil edildiği belirlenirken, 15 Temmuz hain darbe girişimin ardından Milli Savunma Üniversitesi, yeni bir "askerlik and" metnini yürürlüğe koymuştu.

MSÜ'NÜN SİTESİNDE YER ALAN ASKERLİK YEMİNİMSÜ'NÜN SİTESİNDE YER ALAN ASKERLİK YEMİNİ

Günümüzde törenlerde edilen yemin ise şu şekilde:

"Barışta ve savaşta, karada, denizde ve havada her zaman ve her yerde milletime ve cumhuriyetime doğruluk ve muhabbetle hizmet,kanunlara ve nizamlara ve amirlerime itaat edeceğime ve askerliğin namusunu, türk sancağının şanını canımdan aziz bilip icabında vatan, cumhuriyet ve vazife uğrunda seve seve hayatımı feda eyleyeceğime namusum üzerine and içerim."

Sadece vesayet döneminin yemini değil, AK Parti, cuntacıların darbeye yasal zemin olarak gösterdiği İç Hizmet Kanununun 35'inci maddesini de 2013'te kaldırmıştı. Kanunda "Türk vatanını, istiklal ve Cumhuriyetini korumak için harb sanatını öğrenmek ve yapmak mükellefiyeti" şeklinde yapılan askerliğin tanımı, "Harp sanatını öğrenmek ve yapmak mükellefiyeti" olarak değiştirildi.



TSK'nın vazifesi yeniden tanımlanarak, "Silahlı Kuvvetlerin vazifesi; yurt dışından gelecek tehdit ve tehlikelere karşı Türk vatanını savunmak, caydırıcılık sağlayacak şekilde askeri gücün muhafazasını ve güçlendirilmesini sağlamak, TBMM kararıyla yurtdışında verilen görevleri yapmak ve uluslararası barışın sağlanmasına yardımcı olmaktır" olarak değiştirildi.

NE OLMUŞTU?
Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde teğmenlerin kılıç çekip korsan yemin disiplinsizliği sonrası başlatılan soruşturma kapsamında yeni detaylar ortaya çıktı. Yaşananların ardından teğmenlerin Bölük Komutanı Binbaşı M.'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'nden istifa ettiği bildirildi. MSB kaynakları iddia edilenin aksine Kara Harp Okulu devre birincisi Ebru Eroğlu'nun üstlerine gerekçeyi anlatırken "Pişman değilim" ifadesini kullanmadığını ifade etti.

''Siz bu kılıçları kime çekiyorsunuz?''

"BU KILIÇLARI KİME ÇEKİYORSUNUZ?"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7 Eylül'de Kocaeli'de düzenlenen 21. İmam Hatipliler Kurultayı'nda konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, ordunun tekrar yıpratılmasına izin vermeyeceklerinin çok net bilinmesini istediğini dile getirerek, "Geçenlerde malum, mezuniyet töreninde bazı istismarcılar ortaya çıkmak suretiyle kılıçlar çektiler. Bu kılıçları kime çekiyorsunuz? Şimdi bunlarla ilgili olarak da gerekli bütün şu anda araştırmalar, hepsi yapılıyor ve oradaki birkaç tane kendini bilmez bunlar da evelallah temizlenecek. Biz buralara durup dururken gelmedik. Bu 30 kişi olabilir, 50 kişi olabilir. Kim olursa olsun, bunların ordumuzun içinde bulunması mümkün değil. Bunları temizleyeceğiz." ifadesini kullandı.

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