Teğmenlerin korsan yemininden 28 Şubat vesayeti çıktı! Mevzuatta yoktu darbeciler ekledi

Sözde andın, 1999'da Harp Akademileri ve Okullarda Yapılacak Diploma ve Sancak Devir-Teslim ile Yeni Öğretim ve Eğitim Yılı Açılış Törenleri Yönergesine dahil edildiği belirlenirken, 15 Temmuz hain darbe girişimin ardından Milli Savunma Üniversitesi, yeni bir "askerlik and" metnini yürürlüğe koymuştu.

MSÜ'NÜN SİTESİNDE YER ALAN ASKERLİK YEMİNİ

Günümüzde törenlerde edilen yemin ise şu şekilde:



"Barışta ve savaşta, karada, denizde ve havada her zaman ve her yerde milletime ve cumhuriyetime doğruluk ve muhabbetle hizmet,kanunlara ve nizamlara ve amirlerime itaat edeceğime ve askerliğin namusunu, türk sancağının şanını canımdan aziz bilip icabında vatan, cumhuriyet ve vazife uğrunda seve seve hayatımı feda eyleyeceğime namusum üzerine and içerim."